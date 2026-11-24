گروه استان‌‎ها - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و قضایی، تقویت تعامل میان دستگاه قضایی و مجموعه حفاظت محیط زیست و افزایش هماهنگی بین‌بخشی می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از تخلفات زیست‌محیطی، رفع چالش‌های حوزه مدیریت پسماند و تحقق اهداف حفاظت از محیط زیست ایفا کند.





به گزارش حبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، «سعید دزفولی‌نژاد» مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه، از برگزاری گردهمایی مجازی تخصصی با موضوع «حکمرانی قضایی حقوق عامه و مدیریت پسماند» در راستای اقدام سازمان حفاظت محیط زیست و دادستانی کل کشور که به صورت هماهنگ در استان برگزار شد خبر داد و اظهارکرد: هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول در راستای حفاظت از محیط زیست و صیانت از حقوق عامه بسیار ضروری است.



وی افزود: این گردهمایی با حضور «حمیدرضا کریمی» دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه و سایر اعضا و مسئولان مرتبط با موضوع، در محل سالن جلسات اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه بصورت برخط برگزار شد.



دزفولی‌نژاد در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت جایگاه حقوق عامه در حفاظت از محیط زیست بیان کرد: مدیریت اصولی پسماند از جمله موضوعات مهم و اثرگذار در حفظ سلامت جامعه، پیشگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی و صیانت از منابع طبیعی است که تحقق آن نیازمند همکاری، هماهنگی و مشارکت جدی تمامی دستگاه‌های مسئول است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و قضایی، تقویت تعامل میان دستگاه قضایی و مجموعه حفاظت محیط زیست و افزایش هماهنگی بین‌بخشی می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از تخلفات زیست‌محیطی، رفع چالش‌های حوزه مدیریت پسماند و تحقق اهداف حفاظت از محیط زیست ایفا کند.

وی در پایان بر ضرورت استمرار همکاری و تعامل دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای پاسداشت حقوق عامه، ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی و حفاظت از سلامت شهروندان تأکید کرد.

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