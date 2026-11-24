



به گزارش تابناک در استان کرمانشاه ، نشست بررسی وضعیت پروژه‌های عمرانی بنیاد مسکن و طرح‌های نهضت ملی مسکن استان کرمانشاه با حضور «منوچهر حبیبی» استاندار کرمانشاه، مهند «خواجه‌دلوئی» رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، «طهماسب نجفی» معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری،« مهرداد آهکی» مدیرکل راه و شهرسازی، «خدادادی »مدیر کل بنیاد مسکن و جمعی از معاونان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حوزه‌های مسکن، عمران شهری، بازسازی و مسکن روستایی و مدیران و معاونان اجرایی استان کرمانشاه برگزار شد.



براساس این گزارش،در بخشی از این نشست، آخرین وضعیت پروژه‌ها و موانع پیش‌روی اجرای آن‌ها بررسی شد و مهندس آهکی هم بر ضرورت رفع مشکلات اجرایی، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، هماهنگی دستگاه‌های متولی و پیگیری مستمر برای تسریع در پیشرفت پروژه‌ها تأکید کرد.

همچنین تعیین تکلیف پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد، بررسی اراضی پروژه‌های گروه ساخت، سایت محله الگو با رویکرد طراحی محله‌محور، ملاحظات فنی و زیرساختی و همچنین طرح مفاخر استان از دیگر محورهای این نشست بود.