مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه خبرداد:
شمار دوربینهای ثبت تخلفات جادهای کرمانشاه به ۶۶ دستگاه رسید
گروه استانها - مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه از نصب ۱۴ سامانه جدید ثبت تخلفات رانندگی طی هشت ماه گذشته خبر داد و اعلام کرد ۲۶ سامانه دیگر نیز تا پایان سال به شبکه نظارت هوشمند جادههای استان اضافه میشود.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه، «علی سلیمی» مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی تردد و کنترل تخلفات رانندگی، طی هشت ماه نخست سال جاری۱۴ سامانه جدید ثبت تخلفات عبور و مرور در محورهای مواصلاتی استان نصب و راهاندازی شده است.
وی افزود: با اضافه شدن این تجهیزات به ۵۲ سامانه قبلی، تعداد سامانههای ثبت تخلفات جادهای در استان کرمانشاه به ۶۶ دستگاه رسیده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت استفاده از فناوریهای هوشمند در مدیریت ترافیک جادهای گفت: این سامانهها با بهرهگیری از دوربینهای هوشمند، تخلفات رانندگی بهویژه سرعت غیرمجاز را ثبت و امکان نظارت مؤثرتر بر رفتار رانندگان را فراهم میکنند.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت سرعت مجاز در تمامی مسیرها تصریح کرد: در سامانههای کنترل سرعت متوسط، سرعت خودرو بر اساس زمان عبور از دو نقطه مشخص محاسبه میشود؛ ازاینرو کاهش سرعت تنها در محدوده دوربین نمیتواند مانع ثبت تخلف شود و رانندگان باید در طول مسیر قوانین را رعایت کنند.
سلیمی همچنین از اجرای مراحل نصب و راهاندازی ۲۶ سامانه جدید ثبت تخلفات در جادههای استان خبر داد و خاطرنشان کرد: تلاش میکنیم با تکمیل زیرساختها و تجهیزات مورد نیاز، این سامانهها تا پایان سال جاری وارد مدار بهرهبرداری شوند.
وی در پایان، توسعه تجهیزات هوشمند نظارتی را از اقدامات مؤثر در افزایش انضباط ترافیکی دانست و گفت: این زیرساختها در کنار طرحهای عمرانی و اقدامات ایمنسازی راهها، نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات حادثهساز و کاهش احتمال وقوع سوانح جادهای دارند.
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