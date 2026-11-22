گروه استان‌‎ها - رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور گفت:تغییر در شیوه توزیع اعتبارات، افزایش اختیارات مدیریتی استان‌ها و پیوند زدن عملکرد اقتصادی با سهم بودجه، محور نظام جدید درآمد و هزینه استان‌ها با هدف عبور از بودجه‌ریزی سنتی و حرکت به سمت تمرکززدایی و مدیریت نتیجه‌محور دنبال می‌شود.

رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد:





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، «امید پارسا» رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور امروز یکشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه از آغاز اجرای سازوکار جدید برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در استان‌ها خبر داد و اظهار کرد: ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم توسعه با هدف استقرار نظام نوین درآمد و هزینه استان‌ها تدوین شده تا ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مختلف کشور بهتر شناسایی و در مسیر توسعه به کار گرفته شود.

وی با اشاره به تمرکز بخش قابل‌توجهی از درآمدهای عمومی در تهران گفت: حدود ۵۰ درصد درآمدهای عمومی کشور در این استان ثبت می‌شود، اما این آمار لزوماً به معنای تولید واقعی این میزان درآمد در تهران نیست؛ چراکه حساب‌های بسیاری از شرکت‌های بزرگ در پایتخت مستقر است.

رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشورتأکید کرد: در نظام جدید، علاوه بر میزان درآمدزایی استان‌ها، شاخص‌هایی مانند محرومیت، میزان برخورداری و نیازهای اعتباری نیز در توزیع منابع مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی با تشریح فلسفه نظام جدید درآمد و هزینه استان‌ها اظهار کرد: هدف این است که استان‌ها متناسب با ظرفیت‌های خود در تأمین منابع نقش داشته باشند و در مقابل، از سازوکارهای تشویقی برای برخورداری بیشتر از اعتبارات بهره‌مند شوند.

پارسا با انتقاد از پراکندگی منابع میان طرح‌های متعدد و نیمه‌تمام افزود: توزیع اعتبارات محدود میان تعداد زیادی پروژه، موجب طولانی شدن زمان اجرای طرح‌ها و باقی ماندن پروژه‌های نیمه‌تمام می‌شود؛ بنابراین باید منابع به سمت طرح‌های اولویت‌دار و حل مسائل اساسی استان‌ها هدایت شود.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: صرف انجام فعالیت و هزینه‌کرد اعتبارات نباید ملاک ارزیابی باشد، بلکه باید مشخص شود اقدامات انجام‌شده چه نتیجه‌ای داشته و چه تغییری در زندگی مردم ایجاد کرده است.

رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور یکی از محورهای اصلی اصلاح نظام برنامه‌ریزی را تعیین مرز مسئولیت دستگاه‌های ملی و استانی عنوان کرد و گفت: مسائل کلان مانند احداث بیمارستان‌های بزرگ و پروژه‌های مهم حمل‌ونقل باید از طریق وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ملی پیگیری شود، اما موضوعاتی مانند راه‌های روستایی، راه‌های فرعی و روکش آسفالت در حوزه مسئولیت استان قرار دارد.

وی افزود: انتقال تمام مسائل محلی و شهرستانی به سطح وزارتخانه‌ها، ظرفیت مدیران ملی را درگیر موضوعات جزئی می‌کند و فرصت رسیدگی به مسائل کلان کشور را کاهش می‌دهد.

پارسا خاطرنشان کرد: در ساختار جدید، وظایف، اختیارات، اعتبارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های ملی و استانی تفکیک می‌شود و هر مجموعه باید در برابر عملکرد خود پاسخگو باشد.

وی با اشاره به ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های درآمدی استان‌ها اظهار کرد: افزایش منابع الزاماً به معنای وضع مالیات جدید یا فشار بر بخش تولید و صنعت نیست، بلکه می‌توان از طریق شناسایی ظرفیت‌های موجود و وصول مطالبات و معوقات مالیاتی، منابع جدیدی را فعال کرد.



رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه اجرای این سیاست به همکاری دستگاه‌های اجرایی و مدیریت استاندار نیاز دارد، افزود: دستگاه‌ها باید به جای ایجاد موانع اداری، برای شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی و تبدیل آن‌ها به منابع واقعی همکاری کنند.

وی اعلام کرد: سازوکار جدید از ماه جاری در حال اجراست و انتظار می‌رود با بهبود عملکرد درآمدی استان‌ها، روند تخصیص اعتبارات نیز تقویت شود.

پارسادر بخش دیگری از سخنان خود به تغییر رویکرد لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: تلاش شده فاصله رشد اعتبارات دستگاه‌های ملی و استانی کاهش یابد و رشد اعتبارات استان‌ها به شکل معناداری بیشتر از رشد اعتبارات دستگاه‌های ملی باشد.



وی با اشاره به محاسبات اولیه اعتبارات عمرانی کرمانشاه اظهار کرد: سهم اعتبارات عمرانی استان در جدول مربوط حدود نیم درصد برآورد شده است، اما استان‌ها باید برای افزایش سهم خود، ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده اقتصادی را شناسایی و فعال کنند.

رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور در عین حال تأکید کرد: این سیاست به معنای نادیده گرفتن مناطق کمتر برخوردار نیست و منابع باید به‌گونه‌ای مدیریت شوند که ضمن استفاده از ظرفیت اقتصادی استان‌ها، توسعه متوازن کشور نیز حفظ شود.

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