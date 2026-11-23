گروه استان‌ها - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام گفت: پایانه بین‌المللی مهران از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه، با ثبت تردد نزدیک به پنج میلیون و ۵۰۰ هزار زائر و مسافر ایرانی و خارجی، یکی از پررفت‌وآمدترین گذرگاه‌های مرزی کشور بوده است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام «حیدر دشتی‌پور» مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام گفت: چهار میلیون و ۳۹۱ هزار و ۱۷۷ مورد از مجموع ترددهای ثبت‌شده در این بازه زمانی مربوط به مسافران و زائران ایرانی و یک میلیون و ۸۵ هزار و ۷۲۱ مورد به اتباع غیرایرانی اختصاص داشته است.

وی افزود: بخش عمده این حجم از سفرها در مناسبت‌های مذهبی متمرکز شده است، به‌گونه‌ای که تنها در بازه اربعین حسینی (۲۵ تیر تا ۲۳ مرداد) نزدیک به سه میلیون رفت‌وآمد در این پایانه ثبت شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام همچنین اعلام کرد: امسال بیش از ۲۰۰ کیلومتر از جاده‌های اصلی و شریانی استان با اجرای روکش آسفالت تقویتی و حفاظتی بهسازی شده و عملیات درزگیری نیز به طول ۱۸۰ کیلومتر در راه‌های اصلی و فرعی استان انجام شده است.

وی با اشاره به تداوم عملیات بهسازی راه‌های استان ادامه داد: با توجه به مساعد بودن شرایط هوا و تا زمانی که وضعیت برای اجرای آسفالت مناسب باشد، روکش آسفالت در دیگر راه‌های استان نیز اجرا خواهد شد.

دشتی پور تاکید کرد: ارتقای ایمنی زیرساخت‌های جاده‌ای نقش مهمی در کاهش حوادث رانندگی و فراهم کردن شرایط مناسب برای رفت‌وآمد زائران دارد.

انتهای پیام ٫