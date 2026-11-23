گروه استان‌ها - مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام از تکمیل عملیات مرمت و بازسازی سنگ‌نوشته تاریخی تخت‌خان خبر داد و گفت: اقدامات حفاظتی، امنیتی و حقوقی برای صیانت از این اثر ارزشمند تاریخی نیز در مراحل پایانی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام ، «فرزاد شریفی» مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام، با اشاره به آخرین اقدامات انجام‌شده برای حفاظت از سنگ‌نوشته تاریخی تخت‌خان اظهار کرد: عملیات مرمت و بازسازی این اثر تاریخی به‌طور کامل انجام شده و در حال حاضر اقدامات تکمیلی برای حفاظت فیزیکی و افزایش ضریب امنیت آن در حال اجراست.

وی افزود: در همین راستا، دوربین‌های مداربسته پیشرفته با قابلیت‌های نظارتی مختلف نصب شده تا امکان پایش مستمر و کنترل وضعیت این اثر تاریخی فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام ادامه داد: نصب حفاظ فیزیکی، شیشه نشکن و سایه‌بان نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای حفاظت از سنگ‌نوشته تخت‌خان است که مراحل اجرایی آن در دست تکمیل قرار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت همه‌جانبه از آثار تاریخی تصریح کرد: حفاظت از میراث فرهنگی تنها به مرمت و بازسازی محدود نمی‌شود، بلکه پیگیری‌های حقوقی و قانونی نیز بخش مهمی از این فرآیند است که در خصوص سنگ‌نوشته تخت‌خان با جدیت دنبال شده و تشکیل پرونده قضایی و طی مراحل قانونی مرتبط با آن در حال نهایی شدن است.

شریفی خاطرنشان کرد: رویکرد این اداره‌کل، حفاظت اصولی و همه‌جانبه از آثار تاریخی و فرهنگی استان است و در این مسیر تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های تخصصی، فنی و قانونی، زمینه نگهداری مناسب از این میراث ارزشمند و انتقال آن به نسل‌های آینده فراهم شود.