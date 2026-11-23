گروه استان‌ها - تیم منتخب بسیج رسانه استان ایلام در سومین رویداد بین المللی جام رسانه ای امید با درخشش در بخش انتشار محتوا مقام نخست این رقابتها را از آن خود کرد. این رویداد با حضور نمایندگان رسانه ای ۳۱ استان کشور و شرکت کنندگانی از ۱۲ کشور جهان برگزار شد و تیم ایلام برای نخستین بار در تاریخ این مسابقات توانست عنوان قهرمانی را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام سومین دوره جام رسانه امید با حضور فعالان رسانه‌ای و خبرنگارانی از استان‌های مختلف کشور برگزار شد. در این رقابت، تیم رسانه‌ای ایلام با مشارکت و همراهی رسانه‌های مختلف استان در انتشار محتوا، توانست رتبه نخست را کسب کند و عنوان قهرمانی را به ایلام بیاورد.

در این دوره، رسانه‌های استان ایلام با همدلی و بسیج ظرفیت‌های خود، پای کار آمدند و با انتشار گسترده محتوا، تیم استان را در مسیر کسب این عنوان همراهی کردند. این همراهی جمعی، نقش مهمی در موفقیت ایلام داشت و نشان داد هم‌افزایی رسانه‌ها می‌تواند در رقابت‌های ملی به نتیجه برسد.

ایلام در سه دوره متوالی جام رسانه امید حضور داشته و هر بار جام امید را به ایلام آورده، با این تفاوت که امسال برای نخستین بار موفق به کسب مقام قهرمانی بخش انتشار محتوا شده است.

سرپرستی تیم رسانه‌ای استان ایلام را جواد نظری، رئیس بسیج رسانه استان بر عهده داشت و محمدرضا فرجی، فرزانه محمودی، زهرا طیبی، سودابه خانی و طیبه پیشگو اعضای این تیم بودند.

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