گروه استان‌ها - در پی وقوع حادثه دردناک واژگونی اتوبوس کارکنان ان‌جی‌ال، مسئولان ارشد کشور بلافاصله با ورود به موضوع، دستورات جدی جهت حمایت از خانواده‌های متوفیان و مصدومان صادر کردند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام ، رئیس‌جمهور، در ساعات اولیه پس از وقوع حادثه، ضمن تسلیت به خانواده‌های آسیب‌دیدگان، دستور رسیدگی فوری به حقوق قانونی و رفاهی متوفیان را صادر کردند.

همچنین تضمین استمرار حقوق و مزایا از جمله بازنشستگی برای خانواده‌های متوفیان، بکارگیری و جایگزینی یک نفر از خانواده‌ها متوفیان جهت حفظ معیشت خانواده‌های آسیب‌دیده صادر شده است.

در بخش رسیدگی به مصدومان، معاونان وزیر نفت و مدیران مربوطه در حال پیگیری مداوم وضعیت درمانی و رفاهی پرسنل بستری هستند.

نشست‌های تخصصی با حضور هیات رئیسه صندوق بازنشستگی نفت جهت بررسی مطالبات پرسنلی و ارتقای معیشت کارکنان در دستور کار قرار گرفته است.

مسئولان متعهد شده‌اند که تمامی دستورات صادر شده از سوی ریاست جمهوری و وزارت نفت، در راستای ارتقای ایمنی و جبران خسارات، با حداکثر پیگیری اجرایی دنبال شود.