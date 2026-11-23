گروه استان‌‎ها - رئیس دادگستری شهرستان اسلام‌آبادغرب گفت: استفاده از ظرفیت ریش‌سفیدان، معتمدین و بزرگان طوایف برای حل‌وفصل اختلافات ملکی و پیشگیری از نزاع‌های فردی و دسته‌جمعی در روستاها ضروری است.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، « یوسف جلیلیان»رئیس دادگستری شهرستان اسلام‌آبادغرب امروز دوشنبه در نشست پیشگیرانه با حضور متنفذین، ریش‌سفیدان و معتمدین شهرستان، با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی ریشه در اختلافات ملکی، تقسیم اراضی کشاورزی و مسائل ثبتی و سنتی روستاها دارد، اظهار کرد: مدیریت و میانجی‌گری این اختلافات در مراحل اولیه با کمک بزرگان و معتمدین محلی می‌تواند از بروز درگیری‌های فردی و طایفه‌ای و تشکیل پرونده‌های کیفری جلوگیری کند.

وی با تأکید بر آمادگی دستگاه قضایی برای استفاده از ظرفیت بزرگان و متنفذین محلی افزود: حل‌وفصل ریشه‌ای اختلافات ملکی و تقسیم اراضی روستایی از طریق مراجع صلح و سازش و شوراهای حل اختلاف، علاوه بر کاهش ورودی پرونده‌ها، موجب تقویت برادری، آرامش اجتماعی و تحکیم روابط میان اهالی روستاها خواهد شد.

رئیس دادگستری شهرستان اسلام‌آبادغرب همچنین از ریش‌سفیدان و معتمدین خواست با آگاه‌سازی شهروندان و طوایف نسبت به رعایت قانون، پرهیز از تصرف خودسرانه اراضی و مراجعه به مراجع قانونی برای حل اختلافات ملکی، در ترویج فرهنگ صلح و سازش و پیشگیری از تنش‌های اجتماعی با دستگاه قضایی همکاری کنند.

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