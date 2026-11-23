رئیس اداره تعزیرات حکومتی گیلانغرب خبرداد:
تعزیر قاچاقچی گوجه فرنگی در سومار
گروه استانها - رئیس اداره تعزیرات حکومتی گیلانغرب ازجریمه سه میلیارد و۳۴۰ میلیون ریالی قاچاقچی گوجه فرنگی در شهرستان گیلانغرب خبر داد
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، «فردین شهبازی» رئیس اداره تعزیرات حکومتی گیلانغرب اظهار کرد: پرونده قاچاق ۵ هزار کیلو گرم گوجه فرنگی به ارزش ۳ میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی گیلانغرب رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه به دلیل ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متهم را به پرداخت ۴ میلیارد و ۶۶۵ میلیون ریال معادل برابر ارزش کالا جریمه نقدی محکوم کرد.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی گیلانغرب گفت: با گزارش گمرگ سومار پیرامون کشف گوجه فرنگی قاچاق از یک دستگاه کامیون، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات ارسال شد.
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