



به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، «فردین شهبازی» رئیس اداره تعزیرات حکومتی گیلانغرب اظهار کرد: پرونده قاچاق ۵ هزار کیلو گرم گوجه فرنگی به ارزش ۳ میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی گیلانغرب رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه به دلیل ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متهم را به پرداخت ۴ میلیارد و ۶۶۵ میلیون ریال معادل برابر ارزش کالا جریمه نقدی محکوم کرد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی گیلانغرب گفت: با گزارش گمرگ سومار پیرامون کشف گوجه فرنگی قاچاق از یک دستگاه کامیون، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات ارسال شد.

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