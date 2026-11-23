گروه استان‌‎ها - رئیس پلیس راه استان با اشاره به اقدامات انجام گرفته برای ایمنی جاده‌ها و رفع نقاط حادثه خیز، گفت: کاهش ۱۱ درصدی تلفات رانندگی از جمله ثمرات اجرای طرح‌ها و برنامه‌های امنیت محور جاده ای بوده است.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ،«مهدی جعفری» رئیس پلیس راه استان کرمانشاه اظهار کرد: در هشت ماه سپری شده از سال جاری ۲۷۰ نفر بر اثر سوانح جاده ای در حوزه‌های استحفاظی استان کرمانشاه جان خود را از دست داده اند.

وی افزود: با این حال آمار تلفات جاده ای نسبت به ۸ ماهه سال قبل که ۳۰۴ نفر بوده است، ۱۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

ریئیس پلیس راه استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: استان کرمانشاه در حوادث و تلفات جاده ای طی ۸ ماه سپری شده از سال جاری رتبه ۱۳ کشور را به خود اختصاص داده است.

وی همچنین از مجروح شدن ۲ هزار و ۴۳۳ نفر در حوادث رانندگی طی ۸ ماهه امسال خبر داد و گفت: این تعداد مجروح در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۲ هزار و ۶۹۸ نفر بوده اند، ۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.

جعفری با اشاره به برخی اقدامات انجام گرفته برای ایمنی جاده‌ها و رفع نقاط حادثه خیز، گفت: ایجاد سرعت کاه‌های استاندارد، نصب تابلوهای هشدار دهنده، رنگ آمیزی و خط کشی اصولی معابر از دیگر اقدامات انجام شده بوده است.

وی در پایان با بیان اینکه ایمن‌سازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل، علاوه بر کاهش احتمال وقوع حوادث، نقش مهمی در کاهش شدت تصادفات و حفظ جان رانندگان و مسافران دارد، گفت: امسال مراکز مانیتورینگ و پهپادهای فرماندهی انتظامی هم با پایش و ارسال تصاویر به کنترل ترافیک کمک زیادی کردند.

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