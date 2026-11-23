گروه استان‌‎ها - در برنامه ملاقات مردمی امروز دوشنبه ۲ آذر ۱۴۰۵، حجت‌الاسلام والمسلمین « کیومرث امیرخانی»، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، با ۹۱ نفر از شهروندان به‌صورت مستقیم و چهره‌به‌چهره دیدار و گفت‌وگو کرد.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، حجت الاسلام «کیومرث امیرخانی » رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، .در برنامه ملاقات مردمی ،اظهارکرد: در این دیدارها، ضمن استماع درخواست‌ها و بررسی مشکلات حقوقی و قضایی مراجعان، دستورات لازم برای پیگیری و رسیدگی قانونی به مطالبات آنان صادر کرد.شد.

وی با تأکید بر اینکه ملاقات‌های مردمی فرصتی برای شناخت بی‌واسطه مشکلات شهروندان و رفع موانع موجود است، افزود: تکریم ارباب‌رجوع، پاسخگویی مسئولانه، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و صیانت از حقوق مردم از اولویت‌های دستگاه قضایی است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه،تصریح کرد: در این دیدارها تلاش می‌شود علاوه بر بررسی درخواست‌های مراجعان، روند رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای دستورات قضایی نیز مورد پیگیری قرار گیرد تا هیچ مطالبه‌ای بدون بررسی و پاسخ قانونی باقی نماند.

وی خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این ملاقات‌ها، گره‌گشایی از مشکلات مردم، تقویت اعتماد عمومی و فراهم کردن زمینه دسترسی آسان‌تر شهروندان به مسئولان قضایی است.



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