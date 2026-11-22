گروه استان‌‎ها - حذف واسطه‌ها و کوتاه کردن مسیر رسیدن کالا از تولیدکننده به مصرف‌کننده، محور طرح تازه مدیریت شهری کرمانشاه برای ساماندهی بازار اقلام ضروری است؛ طرحی که با افتتاح نخستین بازارچه عرضه مستقیم کالاهای اساسی در شهرک معلم آغاز شده و قرار است با راه‌اندازی مرکز دوم در پارک شرقی، ابعاد گسترده‌تری پیدا کند.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، نخستین بازارچه عرضه مستقیم کالاهای اساسی کرمانشاه عصر امروز یکشنبه با ۱۴ غرفه و در فضایی به مساحت حدود ۴۰۰ مترمربع، با حضورحجت الاسلام« حبیب الله غفوری» نماینده ولی‌فقیه در استان،«منوچهرجبیبی» استاندار و جمعی از مسئولان افتتاح شد.



در این مجموعه قرار است اقلام پرمصرف خانوار از جمله گوشت، مرغ، ماهی، تخم‌مرغ، شکر و لبنیات به‌صورت مستقیم و با سود صفر درصد عرضه شود؛ اقدامی که هدف اصلی آن کاهش حلقه‌های واسطه‌گری و تسهیل دسترسی شهروندان به کالاهای ضروری است.

«داریوش کرمی»، مدیرعامل سازمان مشاغل شهری شهرداری کرمانشاه، با اشاره به برنامه شهرداری برای توسعه مراکز عرضه مستقیم کالا اظهار کرد: در پی تأکید مسئولان استان و مصوبات ستاد تنظیم بازار، احداث دو مرکز توزیع مستقیم کالاهای اساسی در دستور کار قرار گرفت.



وی افزود: نخستین مرکز در شهرک معلم با ۱۴ غرفه و پس از ۴۰ روز آماده‌سازی به بهره‌برداری رسیده و مرکز دوم نیز در پارک شرقی با مساحت یک‌هزار و ۶۰۰ مترمربع و بیش از ۵۲ غرفه، به‌زودی افتتاح خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مشاغل شهری شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه غرفه‌ها با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی و نهادهای نظارتی به تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان واگذار می‌شود، تصریح کرد: هدف این است که کالاهای اساسی بدون واسطه و با سود صفر درصد در اختیار مردم قرار گیرد.





در ادامه حجت‌الاسلام «حبیب‌الله غفوری» نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه نیز در این مراسم، راه‌اندازی مراکز عرضه مستقیم را اقدامی در مسیر حمایت از معیشت مردم دانست و اظهار کرد: در شرایطی که فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها بر زندگی مردم تأثیر گذاشته است، هر خدمتی که بتواند شرایط زندگی شهروندان را بهبود ببخشد، وظیفه قطعی و شرعی مسئولان است.



وی با قدردانی از همراهی تولیدکنندگان و مدیران اجرایی افزود: واگذاری عرضه کالا به تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان می‌تواند زمینه کاهش واسطه‌گری را فراهم کند و به مردم کمک کند در شرایط اقتصادی دشوار، آسیب کمتری ببینند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه همچنین بر ضرورت همدلی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کشور برای عبور از مشکلات تأکید کرد.

گفتنی است،اگرچه افتتاح مراکز عرضه مستقیم می‌تواند گامی در جهت اصلاح شبکه توزیع و حمایت از مصرف‌کنندگان باشد، اما میزان موفقیت این طرح به چند عامل اساسی بستگی دارد؛ استمرار تأمین کالا، رعایت قیمت‌های منصفانه، نظارت مؤثر بر عملکرد غرفه‌ها و حفظ کیفیت محصولات.



لازم بذکر است،اکنون با آغاز فعالیت بازارچه شهرک معلم و برنامه‌ریزی برای افتتاح مرکز پارک شرقی، نگاه شهروندان به عملکرد این مجموعه‌ها دوخته شده است تا مشخص شود وعده عرضه بدون واسطه تا چه اندازه می‌تواند در کاهش هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کرمانشاهی اثرگذار باشد.

انتهای پیام/