گروه استان‌‎ها - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در دیدار فرماندهان نیروهای مسلح، بسیجیان و برخی از مدیران استان کرمانشاه، با تبریک هفته بسیج، این نهاد مقدس را تجلی اخلاص، ایثار، فداکاری و خدمت بی‌منت دانست و گفت: بسیج تنها یک عنوان یا تشکیلات نیست، بلکه یک تفکر و منش الهی است که می‌تواند در رفتار و عملکرد همه افراد جامعه ظهور و بروز پیدا کند.

بسیج، تفکر زنده، تکلیف‌محور و تجلی مجموعه ارزش‌های الهی و کمالات انسانی است





به گزارش حبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ،حجت الاسلام«حبیب الله غفوری» نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه با اشاره به شعار امسال هفته بسیج، بسیج جان‌فدای ایران و امید مستضعفان عالم، اظهار کرد: حضرت امام خمینی(ره) با انتخاب عنوان بسیج مستضعفان، از همان ابتدا افق این حرکت را به جهان اسلام محدود نکردند، بلکه آن را متعلق به همه مستضعفان عالم دانستند؛ حرکتی که زمینه‌ساز ایستادگی ملت‌های آزاده در برابر استکبار جهانی است.



وی با اشاره به گسترش موج اعتراض‌ها و مخالفت‌ها با رژیم صهیونیستی در کشورهای غربی افزود: اگر در گذشته اظهارنظر منفی درباره رژیم صهیونیستی با برخوردهای سخت مواجه می‌شد، امروز شاهد تغییر فضای افکار عمومی در جهان و حمایت گسترده‌تر از ملت‌های مظلوم هستیم که این تحول، نتیجه استقامت و ایستادگی ملت ایران و گسترش پیام مقاومت در سطح جهان است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه با بیان اینکه مفهوم بسیج در فرهنگ انقلاب اسلامی فراتر از معنای لغوی آن است، تصریح کرد: بسیج مجموعه‌ای از ارزش‌های الهی و کمالات انسانی از جمله اخلاص، ایثار، فداکاری، ازخودگذشتگی و تلاش مستمر در مسیر رضای خداوند است.

وی با اشاره به جایگاه ایمان و عمل صالح در فرهنگ بسیجی گفت: بسیجی کسی است که تمام زندگی و تلاش خود را در مسیر رضایت خداوند قرار می‌دهد و با اعتقاد راسخ، حضور در صحنه و انجام مسئولیت‌های خود، به دنبال تحقق حیات طیبه است.

حجت الاسلام غفوری با استناد به آیات قرآن کریم، بسیج را مصداق حیات طیبه و درخت پاکیزه‌ای دانست که ریشه‌های آن در ایمان استوار و شاخه‌های آن در آسمان گسترده است و افزود: بسیج، حیات قلب‌ها، تفکری زنده و حاضر در صحنه و حرکتی تکلیف‌محور است که انسان را به مسیر درست الهی هدایت می‌کند.

وی همچنین با اشاره به اخلاص و معنویت شهدای بسیجی اظهار کرد: شهدای بسیجی، به‌ویژه شهدای دوران دفاع مقدس و شهدای مظلوم ترور، از مخلص‌ترین انسان‌هایی بودند که جان خود را در راه دفاع از اسلام، انقلاب و آرمان‌های الهی فدا کردند و امروز باید با الگوگیری از سیره و وصیت‌نامه‌های این شهدا، ادامه‌دهنده راه نورانی آنان باشیم.

نماینده ولی لفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه با تأکید بر فراگیری فرهنگ بسیج خاطرنشان کرد: بسیجی بودن محدود به یک قشر، جایگاه یا مسئولیت خاص نیست و امام جمعه، رئیس‌جمهور، وزیر، نماینده مجلس، استاندار، فرماندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی، همگی می‌توانند با برخورداری از روحیه بسیجی در مسیر خدمت به مردم حرکت کنند.

وی افزود: بسیج یک روش، تفکر و منش است که به فعالیت‌های روزمره انسان معنا و روح تازه می‌بخشد و کارها را با اخلاص، ایثار، فداکاری و خدمت بی‌منت همراه می‌کند؛ به‌گونه‌ای که همین اقدامات عادی، در پرتو فرهنگ بسیجی به عملی ارزشمند و ماندگار تبدیل می‌شوند.

حجت الاسلام غفوری در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاش‌های دکتر منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه گفت: استاندار کرمانشاه با روحیه‌ای بسیجی، مخلصانه و پرتلاش، شبانه‌روز پای کار استان ایستاده و پیگیری‌های مؤثری را در عرصه‌های مختلف برای پیشبرد امور و حل مسائل استان انجام می‌دهد.

وی همچنین از تلاش‌های فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان، فرمانده انتظامی و مجموعه مدیران و مسئولان استان قدردانی کرد و خدمت بی‌منت را از مهم‌ترین جلوه‌های فرهنگ و تفکر بسیجی برشمرد.

امام جمعه کرمانشاه در بخش پایانی سخنان خود با قدردانی از تلاش‌های دکتر منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، روحیه بسیجی، اخلاص و تلاش شبانه‌روزی وی در پیگیری مسائل و پیشبرد امور استان را شایسته تقدیر دانست و گفت: استاندار کرمانشاه با حضوری فعال و مسئولانه، با روحیه‌ای جهادی و بسیجی پای کار استان ایستاده و در عرصه‌های مختلف با جدیت و پیگیری مستمر برای رفع مشکلات و خدمت به مردم تلاش می‌کند.

وی همچنین از تلاش‌های فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) ، فرمانده انتظامی استان و مجموعه مدیران و مسئولان اجرایی قدردانی کرد و خدمت بی‌منت به مردم را از برجسته‌ترین جلوه‌های تفکر و فرهنگ بسیجی دانست.

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