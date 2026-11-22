گروه استان‌‎ها - نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به افتتاح نخستین مرکز عرضه کالا با سود صفر درصد در کرمانشاه، از راه‌اندازی بازارچه‌ای بزرگ‌تر با امکانات و ظرفیت بیشتر در روزهای آینده خبر داد و تلاش مسئولان استان برای اجرای این طرح را قابل تقدیر دانست.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ،حجت‌الاسلام والمسلمین «حبیب‌الله غفوری»نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه کرمانشاه در حاشیه آیین افتتاح نخستین بازارچه عرضه مستقیم کالا در کرمانشاه، راه‌اندازی این مجموعه را نتیجه پیگیری و همکاری مسئولان استانی دانست و اظهار کرد: این اقدام با همت مجموعه مدیران استان و با محوریت و پیگیری منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه و همراهی شهردار کرمانشاه به سرانجام رسید.



وی با بیان اینکه نخستین مرکز عرضه کالا با سود صفر درصد در شهر کرمانشاه فعالیت خود را آغاز کرده است، افزود: راه‌اندازی چنین مجموعه‌هایی در شرایط فعلی، اقدامی ارزشمند برای خدمت به مردم و کمک به بهبود وضعیت معیشتی خانواده‌هاست.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به برنامه توسعه این مراکز در شهر کرمانشاه تصریح کرد: مرکز دیگری با وسعت بیشتر و امکانات گسترده‌تر نیز در حال آماده‌سازی است که امیدواریم طی روزهای آینده افتتاح و در اختیار شهروندان قرار گیرد.





انتهای پیام/