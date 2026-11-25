پیروزی‌های اخیر یمن در استان تعز و تسلط بر بندر المخا و تنگه باب‌المندب، اگرچه دستاوردی بزرگ به شمار می‌رود، اما ممکن است به تهدیدی علیه دولت تبدیل شود؛ چراکه کم‌توجهی به انتظارات معیشتی مردم این مناطق و بهره‌نگرفتن از ظرفیت‌های اقتصادی آن‌ها، نارضایتی اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. لذا ضرورت دارد دولت مردمی یمن پس از تسلط کامل بر مناطق آزاد شده از ظرفیت اقتصادی مناطق آزاد شده برای رفع مشکلات اقتصادی مناطق آزاد شده استفاده کند.

به گزارش تابناک، یمن در جنوب غرب آسیا و در محل تلاقی اقیانوس هند و دریای سرخ قرار گرفته است و بر تنگه باب‌المندب اشراف دارد. همین موقعیت راهبردی سبب شده است که قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای همواره در پی گسترش نفوذ خود در این کشور باشند تا بتوانند از تنگه باب‌المندب به نفع منافع خود بهره ببرند.

به دنبال این اهمیت، عربستان نیز با حمایت آمریکا از سال ۱۹۹۰ و پس از یکپارچگی یمن، با حمایت از علی عبدالله صالح تلاش کرد دامنه نفوذ خود را در این کشور گسترش دهد. اوج این نفوذ را می‌توان در توافق جده مشاهده کرد که بر اساس آن، حاکمیت عربستان بر جیزان، عسیر و نجران به رسمیت شناخته شد.

با این حال، حکومت دیکتاتوری، طولانی و فاسد علی عبدالله صالح با عملکردی که از خود نشان داد، زمینه‌ای فراهم آورد که در دوره بیداری اسلامی، قیام مردمی به رهبری انصارالله علیه او شکل گیرد و در پی این قیام، حکومت وی سرنگون شد. پس از آن، عربستان که نفوذ خود را از دست‌رفته می‌دید و حضور ایران به عنوان متحد یمن در همسایگی خود را تهدیدی بالقوه می‌پنداشت، با حمایت آمریکا در سال ۲۰۱۵ حمله‌ای را به یمن آغاز کرد. با شروع جنگ بین عربستان و یمن و پس از سال‌ها درگیری، این جنگ نتیجه‌ای جز از بین رفتن یکپارچگی یمن و تقسیم قدرت میان گروه‌های مختلف نداشت.

تا پیش از تیر ۱۴۰۵ و شروع مجدد جنگ بین یمن و عربستان سعودی، دولت مردمی یمن حاکمیت حدود ۳۰ درصد از خاک کشور، که ۷۰ درصد از جمعیت را در خود جای داده است، برعهده داشت. سایر مناطق نیز تحت نفوذ گروه‌های وابسته به عربستان، امارات بود.

پس از سال‌ها درگیری بین گروه‌ها، در تیرماه ۱۴۰۵ پس از بازگشت هواپیمای ایرانی حامل هیئت یمنی به صنعا توسط عربستان صعودی مورد تهاجم قرار گرفت. با این وجود هواپیما سالم برزمین نشست و این اقدام عربستان مقدمه پاسخ متقابل دولت مردمی یمن به عربستان با هدف رفع محاصره یمن شد.

با شروع مجدد جنگ دولت مردمی یمن با پیش‌روی سریع در استان تعز توانست مناطقی همچون بندر المخا، ذباب، باب‌المندب و الخوخه را به کنترل خود درآورد. همچنین در ادامه نیروهای مسلح یمن توانستند تا نزدیکی شهر تعز و عدن پیش‌روی کنند. به دنبال این پیروزی‌ها، مردمی که به تازگی تحت حاکمیت دولت قرار گرفته‌اند، به‌طور طبیعی انتظار دارند وضعیت معیشتی‌شان بهبود یابد.

در همین راستا، تأمین پایدار مواد غذایی و کالاهای اساسی با قیمت مناسب، ایجاد فرصت‌های شغلی، پرداخت منظم حقوق کارکنان، دسترسی به آب آشامیدنی سالم، سوخت و خدمات درمانی از مهم‌ترین مطالبات ساکنان مناطق آزادشده است.

ظرفیت‌های اقتصادی مناطق آزادشده؛ فرصتی برای تقویت معیشت مردم

بندر المخا پیش از آغاز جنگ در سال ۲۰۱۴ دارای ظرفیت اسمی سالانه ۱.۵ میلیون تن تخلیه و بارگیری بود که ۵۰۰ هزار تن آن به کالای فله خشک و یک میلیون تن به کالای مایع اختصاص داشت. موقعیت این بندر در نزدیکی تنگه باب‌المندب و خطوط کشتیرانی بین‌المللی، مزیتی جغرافیایی است که می‌تواند هم به ابزاری برای شکستن حصر اقتصادی تبدیل شود و هم مسیر صادرات کالاهایی چون قهوه و محصولات شیلاتی به کشورهای آفریقایی و آسیایی را بگشاید و درآمد ارزی ایجاد کند.

فراتر از بندر المخا، مناطق تحت کنترل دولت در تعز نیز از ظرفیت‌های متنوع دیگری از جمله شیلات و صنایع فرآوری آبزیان، کشاورزی و دامداری، استخراج نمک و گردشگری ساحلی و تاریخی برخوردارند. نزدیکی به دریای سرخ و تنگه باب‌المندب امکان توسعه سردخانه‌ها، بسته‌بندی و صادرات محصولات دریایی و کشاورزی را فراهم می‌کند.

از همین رو، ضرورت دارد دولت مردمی یمن پس از تسلط کامل بر مناطق آزاد شده شرایطی را ایجاد کند که ساکنان مناطق شمال یمن و مناطق تازه آزادشده از خدماتی همچون برق و گاز بهره‌مند شوند. در کنار آن، بهره‌گیری هوشمندانه یمن از ظرفیت‌های اقتصادی این مناطق، از جمله مشروط کردن عبور امن از باب‌المندب به پرداخت عوارض و به رسمیت شناختن دولت مردمی یمن در ازای عبور کشتی‌ها از تنگه باب‌المندب می‌تواند زمینه یکپارچه‌سازی یمن، تثبیت حاکمیت دولت مردمی و رفع محاصره شود. در نتیجه آن بخشی از درد و رنج مردم یمن که در دهه اخیر تحت محاصره ظالمانه بودند را کاهش دهد.

تجربه سوریه نشان داده است که پیروزی در میدان جنگ بدون مدیریت اقتصادی و خدمات‌رسانی به مردم، ممکن است حمایت‌های مردمی از دولت را کاهش دهد. بنابراین، ضروری است دولت مردمی یمن با برنامه‌ای روشن برای معیشت، اشتغال و خدمات عمومی، دستاورد میدانی را به پشتوانه مردمی پایدار تبدیل کند.