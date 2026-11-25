بازگشت EP-SAP به آوا ، هواپیمایی که اطلس ایر آنرا دوباره اجاره داد!

به گزارش سرویس حمل و نقل، هوانوردی تابناک ، یک فروند MD-۸۳ با رجیستر EP-SAP که پیش‌تر در ناوگان اطلس پرواز می‌کرد، بار دیگر به آوا بازگشته است؛ هواپیمایی ۳۶ ساله با موتورهایی که سابقه شکست پره توربین و خروج قطعات از محفظه موتور را دارند؛ همان خطری که در تاریخ هوانوردی، گاهی از یک نقص فنی به فاجعه‌ای غیرقابل بازگشت تبدیل شده است.

فیلمی که به‌تازگی در یکی از صفحات مجازی هوانوردی منتشر شده، این هواپیما را در مسیر بازگشت به ناوگان آوا نشان می‌دهد. بررسی سوابق ثبت‌شده EP-SAP نیز نشان می‌دهد اطلس این MD-۸۳ را در اختیار داشته و از شهریور ۱۴۰۵ بار دیگر آن را به‌صورت اجاره‌ای به آوا واگذار کرده است. این هواپیما پیش‌تر هم مدتی در ناوگان آوا و چابهار فعالیت کرده، اما دوباره به اطلس برگشته بود.

ویدیو تغییر لیوری این هواپیما





حالا این MD-۸۳ دوباره مسافر جابه‌جا می‌کند؛ در حالی که خانواده موتورهای آن، یعنی پرت‌اندویتنی JT۸D-۲۰۰، سال‌هاست با پرونده‌ای از شکست قطعات داخلی و هشدارهای رسمی ایمنی روبه‌روست. پرسش اینجاست: آوا با چه سابقه فنی و چه اطمینانی این هواپیما را به خط پرواز برگردانده است؟

ماجرای یک MD که میان اطلس و آوا چرخید

EP-SAP با شماره سریال سازنده ۴۹۹۳۶ در نوامبر ۱۹۹۰ ساخته شده است. بیش از ۳۶ سال از عمر این هواپیما می‌گذرد؛ هواپیمایی که پیش از ورود به ناوگان ایران، با رجیستر OY-RUE در شرکت دانمارکی Danish Air Transport فعالیت می‌کرد.

این هواپیما از فوریه ۲۰۲۲ با رجیستر EP-SAP در اختیار اطلس قرار گرفت. در شهریور ۱۴۰۲ به‌صورت اجاره‌ای به چابهار رفت، در اردیبهشت ۱۴۰۳ در ناوگان آوا ثبت شد و در دسامبر همان سال دوباره به اطلس بازگشت. آخرین جابه‌جایی ثبت‌شده آن نیز شهریور ۱۴۰۵ است؛ زمانی که بار دیگر از اطلس به آوا اجاره داده شد.

مسئله فقط سن این هواپیما نیست. یک هواپیمای قدیمی، اگر تعمیرات و بازرسی‌های آن درست و مطابق استاندارد انجام شود، می‌تواند پرواز کند. نگرانی اصلی درباره EP-SAP به موتورهای آن و سابقه‌ای برمی‌گردد که برای خانواده JT۸D ثبت شده است؛ سابقه‌ای که حتی سازمان‌های هوانوردی را به صدور دستورالعمل‌های اجباری وادار کرده است.

موتورهایی در انتهای بدنه؛ خطر از کجا شروع می‌شود؟

در MD-۸۳ دو موتور در دو طرف بخش انتهایی بدنه و نزدیک دم نصب شده‌اند. درون هر موتور، صدها قطعه با دقت مهندسی‌شده کار می‌کنند؛ اما در میان آنها، پره‌های توربین از حساس‌ترین اجزای موتور هستند.

این پره‌ها در دمای بالا و با سرعت دورانی بسیار زیاد فعالیت می‌کنند. هرکدام باید فشار حرارتی، نیروی گریز از مرکز و ارتعاش‌های مداوم را تحمل کند. ترک خستگی، فرسودگی یا نقص در بازرسی می‌تواند به شکست یک پره منجر شود.

اگر قطعه شکسته‌شده در محفظه موتور باقی بماند، ممکن است موتور آسیب ببیند یا از کار بیفتد. اما اگر قطعه با انرژی بالا از پوسته موتور خارج شود، ماجرا خطرناک‌تر می‌شود. در اصطلاح فنی به این اتفاق Uncontained Engine Failure می‌گویند؛ یعنی شکست مهارنشده موتور.

قطعات جداشده ممکن است به بدنه، تجهیزات اطراف موتور، خطوط سوخت و هیدرولیک یا بخش‌هایی از سامانه‌های حیاتی هواپیما برخورد کنند. در هواپیمایی مانند MD-۸۳ که موتورها در نزدیکی دم قرار دارند، مسیر خروج قطعات و احتمال آسیب به سازه عقب و تجهیزات کنترلی اهمیت ویژه‌ای دارد.

اگر آسیب به بخش‌های حیاتی کنترل پرواز برسد، خلبان دیگر فقط با یک موتور خاموش روبه‌رو نیست؛ ممکن است هم‌زمان با از دست رفتن نیروی رانش، اختلال در سامانه‌های هیدرولیک و آسیب به سطوح کنترلی دست‌وپنجه نرم کند. آنجاست که یک نقص موتور می‌تواند به بحرانی برای تمام هواپیما تبدیل شود.

هشدار FAA ؛ شکست پره‌ای که پیش از موعد اتفاق افتاد

در ۲۳ نوامبر ۲۰۲۱، سازمان هوانوردی فدرال آمریکا دستورالعمل صلاحیت پروازی AD ۲۰۲۱-۲۲-۱۹ را برای موتورهای پرت‌اندویتنی JT۸D-۲۰۹، JT۸D-۲۱۷، JT۸D-۲۱۷A ، JT۸D-۲۱۷C و JT۸D-۲۱۹ صادر کرد.

دلیل صدور این دستورالعمل، گزارش یک مورد شکست پره توربین فشار پایین در موتور JT۸D-۲۱۷C یک فروند MD-۸۲ بود. موتور دچار اختلال شدید شد و پره شکسته‌شده از محفظه موتور خارج شد. FAA همچنین پنج مورد قبلی شکست مهارنشده پره توربین در موتورهای مشمول را در پرونده خود ثبت کرده بود.

دستورالعمل صادرشده، بازرسی پره‌های مراحل سوم و چهارم توربین فشار پایین، بررسی میزان فرسایش و تعویض قطعات خارج از حدود مجاز را الزامی کرد. هدف روشن بود: جلوگیری از شکست پره و خروج قطعاتی که می‌توانند به موتور و خود هواپیما آسیب بزنند.

این هشدار درباره موتورهای خانواده‌ای است که MD-۸۳ نیز از آن استفاده می‌کند. موضوعی که نمی‌توان آن را با یک عبارت ساده درباره قدیمی بودن هواپیما کنار گذاشت؛ چون خطر مورد بحث، یک نقص شناخته‌شده در قطعه‌ای مشخص از موتور است.

تایوان؛ پره‌ای که شکست و موتور را از داخل متلاشی کرد

دوم ژوئیه ۲۰۱۸، یک فروند MD-۸۲ شرکت تایوانی Far Eastern Air Transport با ۱۷۱ سرنشین از جزیره پنگهو به مقصد تایپه پرواز می‌کرد. هواپیما در مرحله تقرب به فرودگاه، با نقص موتور سمت چپ مواجه شد و خلبانان پیام اضطراری PAN PAN اعلام کردند. هواپیما در نهایت به سلامت فرود آمد و همه سرنشینان زنده ماندند.

اما آنچه در گزارش نهایی هیئت ایمنی حمل‌ونقل تایوان ثبت شد، بسیار مهم‌تر از یک فرود اضطراری ساده بود.

بررسی‌ها نشان داد یکی از ۵۸ پره مرحله چهارم توربین فشار پایین موتور سمت چپ، بر اثر خستگی فلز شکست. این شکست در حالی اتفاق افتاد که پره هنوز به موعد بازرسی بعدی نرسیده بود و موتور پیش‌تر بازرسی مربوط به دستورالعمل صلاحیت پروازی را پشت سر گذاشته بود.

با شکستن همان یک پره، پنج قطعه از پره‌های ثابت توربین جدا شدند، یاتاقان شماره ۶ جابه‌جا شد و ۵۷ پره دیگر مرحله چهارم توربین نیز شکستند. قطعات شکسته‌شده پوسته موتور را سوراخ کردند و موتور دچار شکست مهارنشده شد.

این همان تصویری است که باید درباره موتورهای JT۸D جدی گرفته شود: گاهی ماجرا با شکست یک پره آغاز می‌شود، اما در چند لحظه مجموعه‌ای از قطعات دیگر را هم درگیر می‌کند. در حادثه تایوان، هواپیما توانست به فرودگاه برسد؛ اما گزارش رسمی نشان داد که یک شکست داخلی چگونه می‌تواند به تخریب گسترده موتور منجر شود.

نکته تکان‌دهنده گزارش تایوان این بود که بازرسی قبلی انجام شده بود، اما پره پیش از موعد بازرسی بعدی شکست. بازرسی و ثبت سوابق قطعات، موضوعی تشریفاتی نیست؛ فاصله میان یک پرواز عادی و یک وضعیت اضطراری ممکن است به همین جزئیات وابسته باشد.

کاسپین؛ وقتی قطعه موتور به دم هواپیما برخورد کرد

۲۴ تیر ۱۳۸۸، پرواز ۷۹۰۸ هواپیمایی کاسپین با یک فروند توپولف Tu-۱۵۴M از تهران به مقصد ایروان برخاست. ۱۶۸ نفر در هواپیما بودند. حدود ۱۶ دقیقه بعد، هواپیما در حوالی قزوین سقوط کرد و هیچ‌یک از سرنشینان زنده نماندند.

در بررسی سانحه مشخص شد دیسک کمپرسور کم‌فشار موتور شماره یک شکست و قطعه جداشده با دم هواپیما برخورد کرد. برخورد قطعه به بخش انتهایی هواپیما، کنترل پرواز را مختل کرد و هواپیما در زمانی کوتاه از کنترل خارج شد.

این سانحه یکی از تلخ‌ترین نمونه‌های اثر زنجیره‌ای شکست یک قطعه چرخان موتور است. قطعه‌ای که باید درون موتور می‌چرخید، از محفظه خارج شد، به دم برخورد کرد و سرنوشت ۱۶۸ سرنشین را تغییر داد.

در MD-۸۳ نیز موتورها در عقب بدنه و در دو سوی دم قرار دارند. این آرایش به‌تنهایی به معنای تکرار سانحه کاسپین نیست، اما یک سؤال فنی جدی را پیش می‌کشد: اگر قطعه‌ای از موتور این هواپیما با انرژی بالا خارج شود، مسیر حرکت آن کجاست و چه بخش‌هایی از سازه یا تجهیزات عقب هواپیما در معرض آسیب قرار می‌گیرند؟

اگر قطعات به بخش‌های حساس دم، سامانه‌های هیدرولیک یا تجهیزات کنترل پرواز آسیب بزنند، خدمه ممکن است با وضعیتی روبه‌رو شوند که دیگر با خاموش کردن یک موتور و ادامه پرواز قابل مدیریت نباشد. این سناریو همان کابوسی است که در ارزیابی فنی موتورهای نصب‌شده در نزدیکی دم باید جدی گرفته شود.

یک MD دیگر در آسمان ایران؛ موتور EP-MDE هم از کار افتاد

چهارم بهمن ۱۴۰۲، یک فروند MD-۸۲ متعلق به ایران‌ایرتور با رجیستر EP-MDE در پرواز تبریز به مشهد، هنگام اوج‌گیری با نقص موتور سمت راست روبه‌رو شد. هواپیما ۱۰۱ سرنشین داشت. خلبانان موتور را خاموش کردند و به فرودگاه تبریز بازگشتند.

گزارش‌های منتشرشده از این رخداد، از آسیب به بخش‌های توربین فشار بالا و فشار پایین موتور حکایت داشت. پرواز به سلامت به زمین نشست، اما این اتفاق بار دیگر نام موتورهای JT۸D را در یک رخداد فنی در ناوگان داخلی مطرح کرد.

این بار ماجرا در آسمان ایران اتفاق افتاده بود؛ یک MD در مسیر مسافری داخلی، با آسیب جدی موتور مواجه شده بود و بازگشت به فرودگاه مبدأ تنها راه پایان دادن به آن پرواز اضطراری بود.

سازمان هواپیمایی چرا پرواز MD ها را متوقف کرد؟

ماجرای موتورهای MD در ایران فقط به گزارش‌های خارجی محدود نماند. سازمان هواپیمایی کشوری از سال ۱۴۰۰ پیگیری اجرای دستورالعمل‌های صلاحیت پروازی و الزامات مربوط به پره‌های توربین این هواپیماها را آغاز کرد و در سال‌های بعد، مهلت‌ها و روش‌های مختلفی برای رفع نواقص فنی به شرکت‌ها ابلاغ شد.

از ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، پرواز هواپیماهای MD دارای نقص و فاقد انطباق با الزامات اعلام‌شده متوقف شد. ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، در ۲۹ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد که موضوع محدودیت این هواپیماها به الزامات فنی موتور و تیغه‌های توربین مربوط است و سازمان از سال ۱۴۰۰ پیگیر اجرای دستورالعمل‌های صلاحیت پروازی بوده است.

او همچنین تأکید کرد که پس از هشدار مراجع ایمنی و وقوع حادثه شکست تیغه توربین، ریسک پرواز MD های دارای نقص برای سازمان قابل پذیرش نیست و شرکت‌ها باید الزامات ابلاغ‌شده را اجرا کنند.

در ۲۳ آبان ۱۴۰۵ نیز سرپرست دفتر صلاحیت پروازی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد هشت موتور متعلق به چهار فروند MD در شرکت‌های ایرتور، کیش‌ایر، آوا و اطلس مجوز صلاحیت پروازی دریافت کرده‌اند. این مجوزها پس از رعایت الزامات مربوط صادر شده و راه بازگشت هواپیماهای واجد شرایط به چرخه عملیاتی را باز کرده است.

بنابراین، بازگشت EP-SAP به خط پرواز باید در همین چارچوب بررسی شود: این هواپیما چه اصلاحاتی را پشت سر گذاشته، کدام دستورالعمل‌ها روی موتورهایش اجرا شده و سازمان هواپیمایی بر اساس چه مدارکی مجوز فعالیت آن را صادر کرده است؟





آوا باید درباره موتورهای EP-SAP پاسخ بدهد

حالا EP-SAP از اطلس به آوا اجاره داده شده و دوباره در پروازهای مسافری حضور دارد. فیلم منتشرشده از این جابه‌جایی و سوابق ثبت‌شده هواپیما، مسیر بازگشت آن به ناوگان آوا را نشان می‌دهد؛ اما برای مسافری که قرار است سوار این هواپیما شود، پرسش اصلی چیز دیگری است.

دو موتور این MD-۸۳ چه سوابقی دارند؟ بازرسی پره‌های توربین آنها چه زمانی انجام شده است؟ آیا قطعات مشمول دستورالعمل تعویض شده‌اند؟ آخرین تعمیر اساسی موتورها چه زمانی بوده و سازمان هواپیمایی بر اساس کدام مدارک، صلاحیت پرواز این هواپیما را تأیید کرده است؟

آوا باید درباره این پرسش‌ها توضیح بدهد. سازمان هواپیمایی کشوری نیز باید روشن کند که EP-SAP پس از اجرای کدام الزامات فنی به چرخه پرواز برگشته است.

در هوانوردی، شکست یک پره همیشه به سقوط ختم نمی‌شود؛ اما وقتی قطعات موتور از محفظه خارج می‌شوند، ممکن است به بخش‌هایی آسیب بزنند که تمام کنترل هواپیما به آنها وابسته است. تایوان نمونه‌ای از تخریب گسترده موتور و فرود موفق بود؛ کاسپین نمونه‌ای از برخورد قطعه موتور با دم و از دست رفتن کنترل هواپیما.

میان این دو سرنوشت، یک خط باریک وجود دارد: کیفیت قطعه، بازرسی درست، اجرای دقیق دستورالعمل و تصمیم به‌موقع برای زمینگیر کردن هواپیمایی که شرایط لازم را ندارد.

مسافر از جزئیات پره توربین و شماره سریال موتور خبر ندارد؛ او بلیت می‌خرد و به شرکت هواپیمایی و سازمان ناظر اعتماد می‌کند. این اعتماد زمانی معنا دارد که پیش از هر پرواز، پاسخ همه پرسش‌های فنی داده شده باشد؛ نه پس از وقوع حادثه.