به گزارش تابناک، در حالی که در روزهای گذشته فدراسیون فوتبال افغانستان مذاکراتی با فیروز کریمی برای هدایت سرمربیگری تیم ملی این کشور داشته، در جدیدترین اتفاق حسین عبدی نیز به‌عنوان گزینه جدی افغانستان مطرح شده است.

فدراسیون فوتبال افغانستان در دو روز گذشته با حسین عبدی تماس گرفته و پیشنهاد سرمربیگری تیم ملی افغانستان را به این مربی ارائه کرده است. طرفین بر سر مسائل کلی قرارداد نیز به توافق رسیده‌اند اما تکلیف نهایی پس از مذاکرات یکی، دو روز آینده مشخص خواهد شد.

در صورتی که حسین عبدی هدایت تیم ملی افغانستان را بر عهده بگیرد،‌به همراه دستیاران ایرانی خود راهی این کشور خواهد شد.

باید دید از بین فیروز کریمی و حسین عبدی که هر دو گزینه با فدراسیون افغانستان در حال مذاکره هستند، در نهایت کدام یک به‌عنوان سرمربی افغانستان معرفی خواهد شد.

منبع: تسنیم



