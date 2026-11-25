سوت

حسن روشن که قبلاً درباره انتخاب علیرضا بیرانوند به عنوان مرد سال فوتبال آسیا گفته بود: «خاک تو سر فوتبال آسیا کنن با این انتخابش؛ بیرانوند نه فرهنگ داره، نه جنبه!»، در تماس تلفنی با تلویزیون و در حضور بیرانوند گفت: «جایزه مرد سال آسیا مبارک علیرضا بیرانوند باشد و بر پدر مادر دشمنان بیرانوند لعنت!» وضعیت عجیب دو قطبی این پیشکسوت فوتبال که از این سوابق کم ندارد را در کنار هم ببینید.