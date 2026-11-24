خلاصه بازی تراکتور ۱ - الوصل ۵ تیم‌های فوتبال تراکتور و الوصل در چارچوب هفته ۵ رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا ۲۰۲۶/۲۷ به مصاف هم ر…

خلاصه بازی العین ۱ - استقلال ۱ تیم‌های فوتبال العین و استقلال تهران در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا به مصاف هم رفتند و در نهای…

ویدیوی بیرانوند پس از بردن جایزه مرد فوتبال آیا ویدیوی علیرضا بیرانوند به همراه جایزه مرد سال فوتبال آسیا در پرواز بازگشت به ایران را می‌بینید.