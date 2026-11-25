اختلافات میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان عراق به مرحله تازه‌ای رسیده و سلیمانیه در واکنش به آن، موضوع جداسازی مدیریت مالی و اداری خود از اربیل را مطرح کرده است.

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، اختلافات حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان عراق وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ اختلافی که این‌بار از رقابت بر سر مناصب سیاسی فراتر رفته و ساختار اداری، مالی و حتی وحدت سیاسی اقلیم را تحت تأثیر قرار داده است.

در این راستا، اتحادیه میهنی کردستان عراق موضوع جداسازی مدیریت مالی و اداری خود از اربیل را مطرح کرده است.

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طرح جداسازی مدیریت سلیمانیه از اربیل، بار دیگر خاطره دوران دو اداره‌ای و جنگ داخلی کردها در دهه ۱۹۹۰ را زنده کرده است.

ریشه اختلافات؛ مناقشه بر سر قدرت و منابع

ریشه بحران کنونی را باید در ساختار قدرت اقلیم کردستان و اختلافات تاریخی دو حزب اصلی آن جست‌وجو کرد.

حزب دموکرات کردستان به رهبری خانواده بارزانی و اتحادیه میهنی به رهبری خانواده طالبانی، از زمان شکل‌گیری ساختار خودمختاری کردستان عراق، دو قطب اصلی قدرت بوده‌اند.

حزب دموکرات عمدتاً بر اربیل و دهوک تسلط دارد و اتحادیه میهنی نیز پایگاه اصلی خود را در سلیمانیه حفظ کرده است. این تقسیم نفوذ جغرافیایی، به‌رغم تشکیل دولت و نهادهای مشترک، هیچ‌گاه به‌طور کامل از میان نرفته است.

مهم‌ترین محور اختلافات، نحوه تقسیم قدرت، درآمدها و منابع اقتصادی، مدیریت نیروهای پیشمرگه و سهم دو حزب از مناصب کلیدی دولت اقلیم است.

اتحادیه میهنی معتقد است حزب دموکرات به دلیل تسلط بر ساختار اجرایی و منابع اقتصادی، از سهم بیشتری در اداره اقلیم برخوردار است؛ در مقابل، حزب دموکرات بر ضرورت رعایت سازوکارهای قانونی و تشکیل نهادهای حکومتی تأکید دارد.

در واقع، اختلافات کنونی فراتر از مناقشه بر سر چند وزارتخانه است و به فقدان توافق پایدار بر سر الگوی حکمرانی و تقسیم واقعی قدرت در اقلیم بازمی‌گردد.

نقطه اوج تنش‌های اخیر، جلسه پارلمان اقلیم در چهارم نوامبر بود که پس از حدود دو سال وقفه، با حضور ۵۲ نماینده از مجموع ۱۰۰ نماینده برگزار شد و هیئت‌رئیسه پارلمان انتخاب شد.

اتحادیه میهنی این اقدام را بدون توافق سیاسی و مشارکت خود، مغایر اصل شراکت در قدرت دانست.

در واکنش، این حزب از دولت اقلیم خارج شد و تهدید کرد در صورت تشکیل دولت در اربیل، اقدام مشابهی در سلیمانیه انجام خواهد داد.

این تحولات نشان می‌دهد اختلافات دو حزب از سطح رقابت پارلمانی فراتر رفته و به مناقشه بر سر مشروعیت و ساختار اداره اقلیم تبدیل شده است.

بازگشت به الگوی دو اداره‌ای؟

طرح جداسازی مدیریت مالی و اداری سلیمانیه را باید در چارچوب تلاش اتحادیه میهنی برای افزایش اختیارات مناطق تحت نفوذ خود بررسی کرد. این طرح الزاماً به معنای استقلال سلیمانیه یا خروج آن از اقلیم نیست، بلکه می‌تواند به ایجاد نوعی نظام غیرمتمرکز منجر شود که در آن مدیریت محلی اختیار بیشتری در زمینه بودجه، درآمدها و امور اجرایی داشته باشد.

به بیان دیگر، آنچه در شرایط کنونی بیش از جدایی رسمی مطرح است، شکل‌گیری دو مرکز تصمیم‌گیری و دو ساختار اجرایی در اربیل و سلیمانیه است.

البته این نخستین‌بار نیست که اقلیم کردستان با خطر دوپارگی مواجه می‌شود. در دهه ۱۹۹۰، اختلافات حزب دموکرات و اتحادیه میهنی به جنگ داخلی انجامید و از سال ۱۹۹۴ عملاً دو اداره جداگانه در اربیل و سلیمانیه شکل گرفت.

این وضعیت تا سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ ادامه داشت و سرانجام با توافق سیاسی و تشکیل دولت مشترک پایان یافت. اکنون نیز بازگشت به چنین الگویی یکی از سناریوهای مطرح است؛ هرچند شرایط سیاسی، حقوقی و اقتصادی امروز با دهه ۹۰ تفاوت دارد.

از نظر حقوقی نیز جدایی رسمی سلیمانیه با موانع مهمی روبرو است. قانون اساسی عراق، اقلیم کردستان را به‌عنوان یک واحد فدرال به رسمیت شناخته و سازوکار مشخصی برای خروج یک استان از اقلیم موجود پیش‌بینی نکرده است.

بنابراین، ایجاد یک منطقه فدرال مستقل در سلیمانیه موضوعی متفاوت از تمرکززدایی اداری و مالی است و به فرایند حقوقی و سیاسی پیچیده‌ای نیاز دارد. از سوی دیگر، وابستگی اقتصادی اقلیم به بودجه دولت مرکزی و درآمدهای نفتی، اداره مستقل و پایدار دو ساختار جداگانه را دشوار می‌کند.

پیامدهای منطقه‌ای و آینده اقلیم کردستان

در این میان، دولت مرکزی عراق نیز از تحولات اقلیم تأثیر می‌پذیرد. اختلافات اربیل و سلیمانیه می‌تواند قدرت چانه‌زنی کردها در بغداد را بر سر بودجه، حقوق کارمندان، منابع نفتی و اختیارات فدرال کاهش دهد.

تضعیف ساختار مشترک اقلیم می‌تواند زمینه افزایش نفوذ بازیگران خارجی و پیچیده‌تر شدن معادلات سیاسی و امنیتی منطقه را فراهم کند.