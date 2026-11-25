فرمانده انتظامی میاندوآب، از قتل یک دختر ۱۵ ساله در پارک ساحلی این شهر بر اثر اختلافات خانوادگی خبر داد.

به گزارش تابناک، فرمانده انتظامی میاندوآب، از قتل یک دختر ۱۵ ساله در پارک ساحلی این شهر بر اثر اختلافات خانوادگی خبر داد.

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بر اساس بررسی‌های اولیه، عامل جنایت نامزد ۲۱ ساله مقتول بود که پس از ارتکاب قتل، در نزدیکی محل حادثه به زندگی خود پایان داد؛ بررسی‌ها برای انگیزه دقیق ادامه دارد.

منبع: رکنا