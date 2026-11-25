نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چهار ماده از طرح مقابله با نفوذ بیگانگان و ضوابط نظارت بر اجرای آن را تصویب کرد.

به گزارش تابناک، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه (۴ آذر) گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را بررسی کرده و مواد ۸ و ۱۱ و ۱۸و ۳۳ این طرح را به تصویب رساندند.

نمایندگان در ماده ۸ این طرح مقرر کردند که فعالیت مغایر اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یا شرایط مندرج در مجوز صادره توسط مراجع تخصصی ذی‌ربط از قبیل وزارتخانه‌های «فرهنگ و ارشاد اسلامی» ، «صنعت، معدن و تجارت» ممنوع و مشمول مجازات‌های مقرر در این قانون است. موارد معاف از ثبت از جمله فعالیت‌های عادی و روزمره، از شمول این ماده مستثنی است.

بر اساس ماده ۱۱ این طرح، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، مسئول هماهنگی بر اجرای این قانون بوده و هر شش ماه یک‌بار گزارش نتایج اجرای این قانون را از دستگاه‌های ذی‌ربط دریافت و جهت اطلاع و انجام وظایف نظارتی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

بر اساس تبصره ماده ۱۸ این طرح، فهرست سازمان‌های اطلاعاتی، امنیتی، نظامی یا شبه‌نظامی دولت‌های بیگانه و رژیم صهیونیستی که ممنوعیت ارتباط با آنها به موجب مصوبات لازم‌الاجرای شورای عالی امنیت ملی اعلام شده است، توسط وزارت اطلاعات و با همکاری سازمان اطلاعات سپاه تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌صورت عمومی منتشر می‌شود. تغییرات این فهرست نیز بلافاصله پس از ابلاغ مصوبات مربوط و لازم‌الاجرا شدن آنها، اعلام خواهد شد.

نمایندگان در ماده ۳۳ این طرح مقرر کردند که دستورالعمل اجرایی این قانون مشتمل بر فرآیندهای ثبت، استعلام و صدور مجوز در سامانه موضوع ماده (۱۰) این قانون و شیوه‌های نظارت و بازرسی دستگاه‌های مجری و ناظر، حداکثر تا ۴ ماه پس از اجرا شدن این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری سازمان اطلاعات سپاه تهیه می‌شود و جهت تصویب به تایید شورای‌عالی امنیت ملی ارائه می‌شود.

منبع: ایرنا