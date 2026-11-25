به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، مؤسسه مطالعات جنگ آمریکا در گزارشی به بررسی توسعه توان موشکی ایران پرداخته که در ادامه آمده است.

به نظر می‌رسد ایران در حال توسعه توانمندی‌های موشکی خود از طریق ترکیب سامانه‌های پیشران قدرتمندتر با کلاهک‌هایی است که درست پیش از برخورد با هدف قابلیت مانور دارند. هدف از این اقدام، کاهش احتمال رهگیری موشک‌ها و افزایش دقت اصابت به اهداف است.

بر اساس گزارش‌ها، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) گونه‌هایی از موشک‌های ترکیبی را توسعه داده است که سامانه پیشران موشک بالستیک میان‌برد «حاج قاسم» را با کلاهک‌های موشک‌های «خیبرشکن» ، «خیبرشکن ۲» و «فتاح ۱» ترکیب می‌کنند. این کلاهک‌ها به وسایل نقلیه بازگشتی مانورپذیر (MaRV) مجهز هستند.

ایران در درگیری‌های قبلی خود علیه اسرائیل و دارایی‌های نظامی آمریکا در منطقه، از هر سه موشک بالستیک میان‌برد سوخت جامد یادشده استفاده کرده است.

بر اساس ارزیابی‌های رسانه‌های ایرانی، موشک حاج قاسم از سامانه پیشران قدرتمندتری برخوردار است که به آن امکان می‌دهد در مرحله پایانی پرواز به سرعت بیشتری دست پیدا کند.

این ویژگی باعث می‌شود موشک هنگام نزدیک شدن به هدف با سرعت بیشتری حرکت کند؛ در نتیجه، سامانه‌های پدافند هوایی فرصت کمتری برای واکنش و مقابله با آن خواهند داشت. همچنین نیروی واردشده به هدف هنگام برخورد موشک افزایش می‌یابد.

از سوی دیگر، سامانه‌های وسایل نقلیه بازگشتی مانورپذیر (MaRV) در موشک‌های خیبرشکن، خیبرشکن ۲ و فتاح ۱، مسیر پرواز گونه ترکیبی را در مرحله پایانی تغییر می‌دهند. این قابلیت به موشک کمک می‌کند از سامانه‌های پدافند هوایی فرار کند و دقت هدف‌گیری خود را افزایش دهد.

ایران در ماه مه ۲۰۲۵ (اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۴) ، گونه جداگانه‌ای از موشک حاج قاسم را که به کلاهک مانورپذیر مجهز بود، با نام «قاسم بصیر» رونمایی کرد.

بااین‌حال، رسانه‌های وابسته به حکومت ایران، گونه‌های «خیبرشکن ۲ ـ حاج قاسم» و «فتاح ۱ ـ حاج قاسم» را به‌عنوان موشک‌هایی متمایز از قاسم بصیر معرفی کرده‌اند.

مؤسسه مطالعات جنگ آمریکا و پروژه تهدیدات حیاتی (ISW-CTP) نمی‌توانند تأیید کنند که ایران از این گونه‌های ترکیبی در حملات علیه دارایی‌های نظامی آمریکا در منطقه استفاده کرده است یا صرفاً آن‌ها را آزمایش کرده است.

احتمال تجهیز موشک‌های ترکیبی ایران به کلاهک‌های خوشه‌ای

رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران در ۲۳ نوامبر (۲ آذر) مطرح کردند که ایران ممکن است به کلاهک موشک ترکیبی «خیبرشکن ۲ ـ حاج قاسم» ، مهمات خوشه‌ای اضافه کند.

مهمات خوشه‌ای پیش از برخورد با هدف، چندین مهمات کوچک‌تر را در محیط اطراف پراکنده می‌کنند. اضافه شدن چنین قابلیتی، رهگیری موشک را دشوارتر و احتمال وارد آمدن خسارت را بیشتر می‌کند.

کلاهک‌های حامل مهمات خوشه‌ای، مهمات کوچک‌تر را در محدوده وسیعی پخش می‌کنند و هدف از طراحی آن‌ها به حداکثر رساندن میزان خسارت است.

ایران در حملات موشکی قبلی خود علیه اسرائیل و نیروهای آمریکایی در منطقه، از کلاهک‌های خوشه‌ای استفاده کرده است. برای مثال، در حمله ماه سپتامبر (شهریور) به پایگاه هوایی موفق السلطی در اردن، از چنین کلاهک‌هایی استفاده شد.

توانایی ایران برای تولید موشک‌های ترکیبی

احتمالاً ایران می‌تواند این گونه‌های ترکیبی را با اعمال تغییرات محدودی در خطوط تولید و زنجیره تأمین خود تولید کند؛ زیرا موشک‌های حاج قاسم، خیبرشکن ۲ و فتاح ۱ همگی به خانواده موشکی «فاتح ۱۱۰» تعلق دارند و از فناوری‌ها و زنجیره‌های تأمین مشابهی برخوردارند.

سپاه پاسداران اخیراً این گونه‌های ترکیبی را در ویدئوهایی از تأسیسات موسوم به «شهرهای موشکی» خود به نمایش گذاشته است. این موضوع نشان می‌دهد که سپاه به تولید این گونه‌های موشکی ادامه داده است.

بااین‌حال، پس از حملات گسترده آمریکا و اسرائیل به پایگاه‌های موشکی و تأسیسات تولید موشک ایران در بهار ۲۰۲۶، وضعیت واقعی توان تولید موشک و میزان ذخایر موشکی ایران همچنان مشخص نیست.