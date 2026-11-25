در ادامه سیاست افزایش عرضه ارز، محموله قابل‌توجهی از اسکناس دلار به کشور رسید.

به گزارش تابناک، اخیراً محموله‌ای سنگین از اسکناس دلار از یکی از کشورهای همسایه وارد ایران شده است.

پیش‌تر رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که به همه متقاضیان در کشور تا سقف ۲ میلیارد دلار، ارز تحویل داده می‌شود. سقف این رقم مدتی پیش تا ۳ میلیارد دلار ارتقا یافت.

ذخایر ارزی بانک مرکزی به گفته مسئولان در وضع مناسبی است و انتظار می‌رود، تزریق مداوم ارز، لنگر کاهش قیمت دلار را فراهم کند.

در کوتاه‌مدت، ورود اسکناس آماده تحویل به بازار آزاد می‌تواند «فشار تقاضا را کاهش دهد» و حتی نرخ دلار را تا اعداد قابل توجهی پایین بیاورد.

منبع: فارس