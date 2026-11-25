در جریان معاملات آخرین روز هفته، شاخص کل بورس با رشد ۸۲ هزار واحدی در کانال ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد قرار گرفت. در این روز، ۷۸ درصد نمادهای بازار مثبت شدند و ارزش معاملات نیز به ۴۶ هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بازار سرمایه در آخرین روز کاری هفته، باز هم رنگ صعود به خود دید تا پرونده معاملات این هفته با ثبت رکوردهای قابل‌توجهی بسته شود. تالار شیشه‌ای این بار در شرایطی نفس راحتی کشید که اکثریت قاطع نمادها همگام با شاخص پیش رفتند و روزی آرام، دور از هیجانات کاذب و منطقی را برای سهامداران رقم زدند.

صعود دسته‌جمعی شاخص‌های بورسی

بر اساس آمارهای معاملاتی امروز، ۷۸ درصد از نمادهای بازار معادل ۷۵۴ نماد بورسی در محدوده مثبت به کار خود پایان دادند. در همین راستا، شاخص کل بورس با افزایش ۸۲ هزار و ۱۷۹ واحدی، بازدهی ۰.۹۶ درصدی را به ثبت رساند و در کانال ۸ میلیون و ۶۷۳ هزار واحدی آرام گرفت. با ثبت این عملکرد، بازدهی هفتگی و ماهانه شاخص کل به ترتیب به ۳.۴ و ۸.۲ درصد رسید تا روند کلی بازار همچنان متمایل به صعود بماند.

نگاهی به سایر نماگرهای بازار نیز از روندی همگون حکایت دارد؛ شاخص قیمت وزنی-ارزشی با رشدی بیش از ۱۳ هزار واحد به سطح ۱ میلیون و ۴۳۱ هزار واحد رسید و شاخص کل هم‌وزن نیز با صعودی فراتر از ۳۳ هزار واحد، عدد ۲ میلیون و ۶۱۴ هزار واحد را لمس کرد تا کوچک‌مقیاس‌های بازار نیز از قافله رشد عقب نمانند.

رونق معاملات و رکوردشکنی ارزش بازار

حجم و ارزش معاملات در آخرین روز هفته نشان از گردش مطلوب نقدینگی در بازار دارد. امروز بیش از ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار معامله بورسی به ارزش خیره‌کننده ۴۶ هزار میلیارد تومان به ثبت رسید که نسبت به روز گذشته با افزایش همراه بود. با این حجم از دادوستد، ارزش کل بورس تهران در پایان این هفته از مرز ۳۰ هزار همت (معادل ۱۰۵ میلیارد دلار) عبور کرد.

در این میان، ارزش سفارش‌های خرید با ۱۲.۳ همت فاصله معناداری با سفارش‌های فروش (۰.۹ همت) داشت؛ هرچند با وجود این تقاضای انباشته، خالص ورود پول حقیقی به معاملات خرد به ۱.۹ همت محدود شد که نشان می‌دهد سرعت شارژ نقدینگی حقیقی‌ها نسبت به روز قبل (۶ همتی) با احتیاط بیشتری همراه بوده است.

لیدرهای بازار و نقشه ورود و خروج نقدینگی

امروز نمادهای بزرگ و شاخص‌سازی همچون «فارس» ، «فملی» ، «فولاد» ، «تابان» و «شپنا» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند و در سوی مقابل، گروه‌های مختلف بازار شاهد جابجایی سرمایه بودند.

بررسی جریان پول حقیقی حاکی از آن است که گروه‌های «فلزات اساسی» با ۸۸۶ میلیارد تومان، «شیمیایی» با ۵۷۴ میلیارد تومان، «کانه فلزی» با ۲۷۰ میلیارد تومان و «صندوق‌های سهامی» با ۲۰۹ میلیارد تومان بیشترین جذب نقدینگی حقیقی را به نام خود ثبت کردند. در نقطه مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت با خروج ۲.۴ همت، بیشترین خروج پول حقیقی را تجربه کردند و صندوق‌های اهرمی و بخشی نیز شاهد خروج سرمایه سهامداران خرد بودند.

این گزارش نشان می‌دهد بورس در پایان هفته، با اتکا به بنیادی‌ترین نمادها، تعادل نسبی خود را حفظ کرده و مسیر صعودی خود را با احتیاط اما مستمر ادامه می‌دهد.



