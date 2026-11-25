سفیر ایران در سازمان ملل، غلامحسین درزی، با اشاره به جنایات آمریکا در جنگ علیه ایران تأکید کرد که واشنگتن از نظر حقوقی موظف است خسارات ناشی از اقدامات غیرقانونی خود در عرصه بین‌المللی را به‌طور کامل و از روش‌هایی مانند «اعاده وضعیت و پرداخت غرامت» جبران کند.

به گزارش تابناک؛ غلامحسین درزی روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل، نسبت به استفاده از هوش مصنوعی به‌عنوان ابزاری برای تجاوز و تشدید درگیری‌ها هشدار داد.

وی با انتقاد از آمریکا و رژیم صهیونیستی به دلیل استفاده از هوش مصنوعی در جریان تجاوز به خاک ایران تأکید کرد که گزارش‌ها نشان می‌دهند آمریکا در جریان تجاوز ۲۸ فوریه به ایران، از سامانه‌های پیشرفته‌ای از جمله «مِیوِن» متعلق به شرکت پالانتیر و «کلود» متعلق به شرکت آنتروپیک برای تحلیل اطلاعات، شناسایی و اولویت‌بندی اهداف و ارائه مختصات حملات استفاده کرده است.

نماینده ایران در سازمان ملل افزود که فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در ۱۱ مارس ۲۰۲۶، به‌صورت علنی استفاده از ابزارهای پیشرفته هوش مصنوعی در جریان تجاوز علیه ایران را تأیید کرده است.

وی همچنین به سند قضایی وزارت جنگ آمریکا در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶ اشاره کرد که در آن استفاده از هوش مصنوعی در جریان تجاوز آمریکا به رسمیت شناخته شده است.

به گفته این دیپلمات ایرانی، سند مذکور تأیید می‌کند که سامانه «گروک» از طریق سامانه هوشمند مِیوِن پنتاگون، به نیروهای آمریکایی امکان داده است طی ۹۶ ساعت، بیش از ۲ هزار مهمات را علیه ۲ هزار هدف مجزا به کار گیرند.

درزی گفت این اذعان‌ها باید در کنار تهدیدهای صریح مقام‌های آمریکایی مورد توجه قرار گیرند؛ تهدیدهایی که دلایل جدی برای نگرانی درباره قصد ارتکاب جنایات جنگی ایجاد می‌کنند.

وی به‌طور مشخص به اظهارات ۱۳ مارس وزیر جنگ آمریکا اشاره کرد که گفته بود: «هیچ رحمی در کار نخواهد بود و هیچ امانی به ایرانیان داده نخواهد شد.» او همچنین به حمله به مدرسه میناب اشاره کرد که در آن ده‌ها کودک و معلم کشته شدند.

پیش‌تر، هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل اعلام کرده بود که حمله آمریکا به مدرسه میناب و همچنین مجتمع ورزشی لامرد، مصداق «جنایت جنگی» است.

آمریکایی‌ها این جنایت وحشیانه را به گردن اشتباهات محاسباتی هوش مصنوعی می‌اندازند. این در حالی است که حتی در صورت درست بودن این ادعا، نیروهای آمریکایی موظف بوده‌اند نتایج به دست آمده از هوش مصنوعی را بررسی و راستی‌آزمایی کنند و علاوه بر این، هیچ توجیهی برای کشتار افراد غیرنظامی، پذیرفتنی نیست.

هزینه انسانی تجاوز به ایران فاجعه‌بار است

نماینده ایران در سازمان ملل گفت: «هزینه انسانی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی فاجعه‌بار است.» وی شمار کشته‌شدگان ایرانی را بیش از ۵ هزار نفر اعلام کرد که دست‌کم ۲۵۴ کودک و ۲۵۱ زن در میان آن‌ها هستند. به گفته او، ۳۴ هزار نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

درزی تأکید کرد که نه فناوری پیشرفته و نه مشارکت شرکت‌های خصوصی نمی‌توانند واشنگتن یا رژیم صهیونیستی را از پاسخگویی در قبال نقض قوانین بین‌المللی مصون نگه دارند.

وی گفت: «مسئولان جنایات وحشتناک علیه مردم ایران، از جمله حملات عمدی علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی، باید با مسئولیت کیفری فردی روبه‌رو شوند.»

وی افزود: «ایران حق خود را برای پیگیری تمامی راه‌های قانونی موجود به‌منظور دستیابی به عدالت، پاسخگویی و جبران کامل خسارات محفوظ می‌داند.»

حکمرانی هوش مصنوعی باید در چارچوب سازمان ملل بررسی شود

این دیپلمات ایرانی در ادامه، درباره حکمرانی بین‌المللی هوش مصنوعی گفت ابعاد امنیتی و نظامی این فناوری باید در چارچوب سازمان ملل و از طریق فرآیندهای بین‌دولتی با مشارکت همه کشورها مورد بررسی قرار گیرد.

وی اظهار داشت: «فرآیندهایی که خارج از سازمان ملل انجام می‌شوند، نمی‌توانند مبنایی با مشروعیت جهانی برای حکمرانی بین‌المللی باشند.»

او بر ضرورت مشارکت برابر و معنادار همه کشورها، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، تأکید کرد.

درزی همچنین گفت هرگونه چارچوب بین‌المللی برای تنظیم مقررات هوش مصنوعی باید میان ملاحظات امنیتی و حق مشروع کشورهای در حال توسعه برای دسترسی و بهره‌مندی برابر از این فناوری توازن برقرار کند؛ بدون آنکه تبعیض، سیاسی‌کاری یا معیارهای دوگانه اعمال شود.

نماینده ایران در این نشست همچنین اتهامات مطرح‌شده از سوی نماینده بحرین درباره وضعیت منطقه خلیج فارس را رد کرد.

وی گفت: «این اتهامات تلاشی ریاکارانه برای تحریف واقعیت‌ها، ارائه نادرست اقدامات دفاعی ایران و پنهان کردن عامدانه نقش انکارناپذیر آن‌ها در تسهیل و امکان‌پذیر کردن تجاوز مستمر آمریکا علیه ایران است.»

منبع: فارس



