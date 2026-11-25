به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، دونالد ترامپ در تازه‌ترین اظهارات خود مدعی شده است که برخلاف اسرائیل، هدفی برای پایان دادن به جمهوری اسلامی ایران ندارد و تنها مسئله موردنظر او جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است.

ترامپ در گفت‌وگو با روزنامه نیویورک‌پست درباره اهداف آمریکا و اسرائیل در قبال ایران گفت: «هدف اسرائیل برای پایان دادن به جمهوری اسلامی ایران احتمالاً قابل دستیابی است، اما این هدف من نیست. من فقط نمی‌خواهم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. هرگز نه طرفدار تغییر رژیم بوده‌ام و نه مخالف آن؛ این موضوع هیچ‌وقت معیار تصمیم‌گیری من نبوده است.»

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رئیس‌جمهور آمریکا همچنین اعلام کرد که قصد دارد فشار بر تهران را ادامه دهد تا جمهوری اسلامی را به امضای توافق هسته‌ای وادار کند. وی در عین حال مدعی شد که تأمین مالی فعالیت‌های آمریکا در ایران تقریباً تا ماه ژانویه تضمین شده است.

سیا و موساد در حال مسلح‌کردن ایرانیان هستند؟

اظهارات ترامپ در حالی است که «جک کین» ، ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا، در اظهاراتی جنجالی در شبکه فاکس‌نیوز، از نقش مستقیم سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل در حمایت از مخالفان جمهوری اسلامی سخن گفته است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی حمایت از مخالفان حکومت ایران اظهار داشت: «نمی‌توانم وارد جزئیات شوم، اما موساد و سیا در حال مسلح‌کردن ده‌ها هزار نفر از ایرانیان هستند.»

«کین» پیش‌تر نیز از ضرورت تغییر حکومت ایران بدون اعزام نیروی زمینی آمریکا سخن گفته بود.

او در چارچوب همین دیدگاه، مردم ایران را نیرویی معرفی کرده بود که می‌توان از ظرفیت آنها برای تحقق هدف تغییر حکومت استفاده کرد.

از پیام موساد تا ادعای ترامپ

این نخستین‌بار نیست که نشانه‌هایی از تلاش برای اثرگذاری مستقیم بر تحولات داخلی ایران در مواضع مقام‌ها و نهادهای آمریکایی و اسرائیلی مشاهده می‌شود.

در جریان ناآرامی‌های دی‌ماه، حساب فارسی‌زبان منتسب به موساد در شبکه اجتماعی ایکس، با انتشار پیامی از ایرانیان خواست به خیابان‌ها بیایند و اعلام کرد: «ما همراه شما هستیم؛ نه تنها از راه دور و شفاهی، در میدان نیز همراهتان هستیم.»

همچنین برخی چهره‌های سیاسی آمریکایی، از جمله مایک پمپئو، وزیر خارجه دولت نخست ترامپ، در مواضعی علنی از حضور عوامل موساد در کنار معترضان سخن گفته بودند.

خود ترامپ نیز در جنگ ۴۰ روزه علیه ایران، تغییر نظام ایران را یکی از اهداف این حمله برشمرده بود.

در چنین شرایطی، سخنان ترامپ درباره نداشتن هدف تغییر نظام، از نگاه منتقدان چیزی جز تلاشی برای پنهان کردن ابعاد واقعی سیاست آمریکا نیست.

به بیان دیگر، واشنگتن ممکن است در سطح دیپلماسی از توافق هسته‌ای و محدود کردن برنامه اتمی ایران سخن بگوید، اما هم‌زمان ابزارهای دیگری را برای تضعیف ساختار سیاسی و امنیتی ایران دنبال کند.

فریب در پوشش دیپلماسی

نکته اساسی در اظهارات ترامپ، تفکیک ظاهری میان اهداف آمریکا و اسرائیل است. او تلاش می‌کند این تصور را ایجاد کند که برخلاف تل‌آویو، واشنگتن به دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی نیست و صرفاً مسئله هسته‌ای را دنبال می‌کند.

با این حال، وقتی یک ژنرال بازنشسته آمریکایی از مسلح‌سازی ده‌ها هزار ایرانی توسط سیا و موساد سخن می‌گوید و پیش‌تر نیز از ضرورت استفاده از ظرفیت داخلی برای تغییر حکومت صحبت کرده است، این تفکیک با تردیدهای جدی روبرو می‌شود.

از این منظر، سخنان ترامپ را می‌توان بخشی از یک دوگانگی حساب‌شده دانست؛ دوگانگی میان پیام آرام‌کننده دیپلماتیک و اقدامات یا اظهارات مرتبط با فشار و مداخله امنیتی.

چنین رویکردی می‌تواند این پیام را به افکار عمومی منتقل کند که آمریکا خواهان جنگ یا تغییر نظام نیست، در حالی که ابزارهای فشار آن به حوزه‌های فراتر از پرونده هسته‌ای گسترش یافته است.