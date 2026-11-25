در سیاست ایران، همیشه چهره‌هایی وجود داشته‌اند که بیش از آنکه با مسئولیت‌های اجرایی یا دستاوردهای مدیریتی شناخته شوند، با موضع‌گیری‌های تند، جدال‌های سیاسی و حضور دائمی در متن منازعه خبرساز شده‌اند. حمید رسایی یکی از نمونه‌های شناخته‌شده این گروه است؛ سیاستمداری که از فعالیت‌های فرهنگی و حوزوی آغاز کرد، در دولت محمود احمدی‌نژاد به مسئولیت اجرایی رسید، دو دوره نماینده مجلس بود، نشریه‌ای سیاسی منتشر کرد و پس از یک دوره دوری از پارلمان، بار دیگر به مجلس بازگشت.





به گزارش تابناک، نام رسایی معمولاً با نطق‌های جنجالی، انتقادهای صریح از دولت‌ها، حمله به چهره‌های سیاسی و اظهارنظرهایی همراه است که به‌سرعت در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا می‌کنند.

سوال بنیادین این است چرا در ساختار سیاسی ایران، سیاستمدارانی ظهور می‌کنند که از مخالفت دائمی، مرزبندی شدید و حضور در منازعات عمومی برای خود اعتبار می‌سازند؟ چه زمینه‌ای باعث می‌شود یک نماینده بتواند هم‌زمان درون ساختار سیاسی حضور داشته باشد و خود را در جایگاه معترض دائمی آن قرار دهد؟ و چرا این شیوه سیاست‌ورزی همچنان مشتری و مخاطب دارد؟

از فعالیت حوزوی و جریان‌شناسی تا ورود به دولت احمدی‌نژاد

حمید رسایی متولد اول مرداد ۱۳۴۷ در تهران است. در میانه دهه ۱۳۶۰ وارد حوزه علمیه قم شد. نخستین کتاب او با عنوان «روحانیت و سلامت انتخابات» که یک کتاب جیبی بود، در سال ۱۳۷۴ منتشر شد. پس از آن، کتاب‌ها و نوشته‌هایی درباره انتخابات، مجلس، جریان‌های سیاسی و مسائل فرهنگی و مذهبی از او انتشار یافت. در میان عناوین آثار اولیه‌اش، نام‌هایی مانند «انتخاب ششم» ، «انتخابات و دانشگاهیان» ، «تحصن چرا و چگونه» ، «بازی ترور» ، «مجلس ششم از نگاه اصلاح‌طلبان» و «مثل مدرس» دیده می‌شود. این فهرست، از همان ابتدا نشان می‌دهد که علاقه اصلی رسایی صرفاً فعالیت تبلیغی یا مذهبی به مثابه سایر روحانیون نبوده و او مسائل سیاسی روز و درگیری‌های جناحی مهمترین دغدغه اش بوده است.

رسایی در سال‌های پایانی دهه ۱۳۷۰ و آغاز دهه ۱۳۸۰ دفتر «جریان‌شناسی تاریخ معاصر» را راه‌اندازی کرد. او همچنین در روزنامه‌هایی مانند کیهان و رسالت و نشریاتی نظیر پرتو سخن و یالثارات الحسین مقاله می‌نوشت.

با پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات سال ۱۳۸۴، رسایی به یکی از نیروهای حوزوی حامی دولت جدید تبدیل شد. او با دعوت محمدحسین صفارهرندی، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسئولیت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم را بر عهده گرفت و هم‌زمان به‌عنوان مشاور وزیر فعالیت کرد. در آن دوره، نقش ارتباطی میان دولت و فضای حوزوی قم نیز برای او تعریف شده بود.

رسایی در سال ۱۳۸۶ جشنواره فرهنگی و هنری «طلیعه ظهور» را در ۱۶ رشته مدیریت کرد و در همان سال از سوی دولت احمدی‌نژاد مورد تقدیر قرار گرفت.

در انتخابات مجلس هشتم، در فهرست مورد حمایت اصولگرایان تهران قرار گرفت و به مجلس راه یافت. در مجلس هشتم و نهم، به‌ویژه در موضوعات مربوط به دولت اصلاحات، پرونده‌های سیاسی و منازعات فرهنگی، چهره‌ای فعال و پرموضع بود. در همین دوره، ارتباط او با جبهه پایداری و مجموعه‌هایی مانند قرارگاه راهبردی عمار نیز شکل تشکیلاتی پیدا کرد.

درباره نسبت رسایی با این تشکل‌ها، یک نکته جالب در آرشیو مطبوعات وجود دارد. او در مناظره‌ای در آستانه انتخابات مجلس دهم گفته بود که در هیچ حزب و گروهی عضویت نداشته است؛ اما گزارش‌های منتشرشده از سوابق جبهه پایداری و قرارگاه عمار، از حضور او در هیئت مؤسس و شورای مرکزی این مجموعه‌ها حکایت داشت. رسایی در توضیح خود گفته بود که مدتی در جبهه پایداری فعالیت کرده، اما نمی‌خواسته نشریه «۹ دی» را به تریبون یک حزب تبدیل کند!

رسایی در سال‌های بعد، میان احمدی‌نژادِ دوره نخست و دوم ریاست‌جمهوری و رفتارهای بعدی او تفکیک قائل شد. می‌گفت از حمایت انتخاباتی خود پشیمان نیست، اما اشتباهات دوره بعد را نمی‌توان نادیده گرفت. در روایت او، احمدی‌نژاد در مقطعی حامل شعارهای انقلابی و عدالت‌خواهانه بود، اما بعدها تحت تأثیر مشایی از مسیر اولیه فاصله گرفت!

این موضوع یک ترفند مهم سیاست‌ورزی رسایی را آشکار می‌کند: او در دفاع از موضع گذشته خود، معمولاً به تفکیک مقاطع زمانی متوسل می‌شود. به این معنا که حمایت از یک فرد در یک انتخابات یا دوره مشخص را به معنای تأیید تمام تصمیم‌ها و رفتارهای بعدی او نمی‌داند. این شیوه به او اجازه می‌دهد هم از حمایت گذشته دفاع کند و هم در جایگاه منتقد همان فرد قرار بگیرد. در عین حال، پرسش درباره سهم حامیان سیاسی در شکل‌گیری و تقویت دولت مورد حمایتشان را نیز بی‌پاسخ می‌گذارد؛ زیرا حمایت انتخاباتی فقط یک اعلام موضع نیست و می‌تواند در موفقیت یا ناکامی یک جریان سیاسی نقش داشته باشد.

«۹ دی» ؛ رسانه‌ای که به بخشی از هویت سیاسی تبدیل شد

رسایی در کنار فعالیت پارلمانی، از رسانه به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌ورزی استفاده کرده است. هفته‌نامه «۹ دی» که با مدیریت او منتشر می‌شد، در سال‌های بعد به یکی از تریبون‌های منتقد دولت و توافق هسته‌ای تبدیل شد.

در بررسی روش سیاسی رسایی، نمی‌توان از زبان و شیوه بیان او عبور کرد. بخش مهمی از شهرت او به صراحت و تندی در مواجهه با مخالفان و منتقدان بازمی‌گردد. او در بسیاری از منازعات، به جای محدود کردن بحث به یک تصمیم یا سیاست مشخص، سراغ نیت خوانی و داوری بدبینانه درباره انگیزه‌ها، پیشینه و صلاحیت سیاسی افراد می‌رود. این شیوه، اختلاف را از سطح یک موضوع اجرایی به نزاعی درباره شخصیت و هویت سیاسی طرف مقابل منتقل می‌کند.

یکی از ابزارهای پرتکرار در این روش، طرح مجموعه‌ای از پرسش‌ها و ابهام‌ها درباره یک چهره یا یک تصمیم است. چنین روشی اگر با اسناد روشن و پیگیری حقوقی همراه باشد، می‌تواند به روشن شدن موضوع کمک کند؛ اما اگر پرسش‌ها بدون تفکیک ادعا از واقعیت و بدون ارائه مستندات کافی کنار هم قرار گیرند، نتیجه ممکن است چیزی جز ایجاد فضای اتهام و بدگمانی نباشد. در این وضعیت، مخاطب با انبوهی از پرسش‌ها روبه‌رو می‌شود، بی‌آنکه بداند کدام‌یک به نتیجه رسیده و کدام‌یک در حد ادعا باقی مانده است.

رسایی در استفاده از تعابیر تاریخی و سیاسی نیز مهارت دارد. تشبیه برخی چهره‌ها به شخصیت‌های تاریخی، استفاده از واژگانی مانند «انحراف» و «فتنه» و قرار دادن اختلاف‌های روز در چارچوب تقابل‌های بزرگ‌تر، به مواضع او بار عاطفی و ایدئولوژیک می‌دهد. این زبان برای مخاطبی که سیاست را از دریچه مرزبندی‌های اعتقادی و تاریخی دنبال می‌کند، قابل فهم و اثرگذار است؛ اما خطر آن نیز روشن است: اختلافی که می‌توان درباره آن با سند و استدلال بحث کرد، ممکن است به داوری اخلاقی و هویتی تبدیل شود و راه گفت‌وگو را ببندد.

در همین نقطه، تفاوت میان مطالبه‌گری و غوغاسالاری اهمیت پیدا می‌کند. مطالبه‌گری زمانی ارزش سیاسی دارد که به روشن شدن مسئله، اصلاح رویه یا پاسخ‌گویی مسئولان منجر شود. اما اگر موضوعی پس از مدتی همچنان در سطح اتهام و جدل باقی بماند و هر بار با عبارتی تازه به رسانه‌ها بازگردد، باید پرسید آیا هدف اصلی حل مسئله است یا حفظ آن در مرکز توجه؟ این پرسش را نمی‌توان با نیت‌خوانی پاسخ داد؛ باید نتیجه پیگیری‌ها و سرانجام پرونده‌ها را بررسی کرد.

در واقع می‌توان گفت حمید رسایی همچنان بر همان سیاق بولتن نویسی و تلاش برای جلب توجه مسئولان حرکت می‌کند و البته چیزهای زیادی هم از احمدی نژاد در این مسیر آموخته است.

چرا سیاست ایران به «رسایی‌ها» میدان می‌دهد؟

ظهور این تیپ سیاسی را نمی‌توان فقط با ویژگی‌های شخصیتی یک نماینده توضیح داد. اگر ساختار سیاسی و رسانه‌ای کشور زمینه‌ای برای رشد چنین چهره‌هایی فراهم نمی‌کرد، تندگویی و علاقه به منازعه به‌تنهایی برای ساختن یک موقعیت پایدار کافی نبود.

نخستین زمینه، ضعف احزاب برنامه‌محور است. در بخش مهمی از رقابت‌های انتخاباتی ایران، فهرست‌ها و ائتلاف‌ها جای احزاب فراگیر را گرفته‌اند. گروه‌هایی با دیدگاه‌های متفاوت، در آستانه انتخابات زیر یک عنوان مشترک قرار می‌گیرند، اما پس از ورود به مجلس الزام چندانی برای حرکت بر اساس برنامه‌ای مشترک ندارند. به همین دلیل، اختلاف‌ها به‌سرعت از درون فراکسیون‌ها و تشکل‌ها به سطح رسانه و افکار عمومی منتقل می‌شود.

در نظام حزبی قدرتمند، نماینده باید در برابر برنامه و تصمیم جمعی حزب پاسخ‌گو باشد و حزب نیز درباره عملکرد نمایندگانش مسئولیت بپذیرد. اما در شرایطی که تشکل‌ها بیشتر نقش ائتلاف انتخاباتی دارند تا سازمان سیاسی پایدار، چهره فردی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. نماینده می‌تواند به‌جای ساختن اعتبار در چارچوب یک برنامه جمعی، با موضع‌گیری‌های مستقل و پرحاشیه برای خود پایگاه سیاسی بسازد. رسایی از این امکان به‌خوبی استفاده کرده است.

عامل دوم، پاداش رسانه‌ای به منازعه است. در فضای خبری امروز، یک جمله تند، یک اتهام یا یک درگیری لفظی معمولاً بیش از گزارش دقیق درباره اصلاح یک قانون یا پیگیری یک پرونده اداری بازتاب پیدا می‌کند. رسانه‌ها نیز برای جلب مخاطب، به موضوعاتی علاقه دارند که ظرفیت جدل و واکنش متقابل داشته باشند. نتیجه آن است که سیاستمدار به‌تدریج می‌آموزد چگونه یک اختلاف را به موضوعی ماندگار تبدیل کند.

این چرخه فقط به رسایی محدود نیست. در جناح‌های مختلف سیاسی ایران می‌توان نمونه‌هایی از سیاستمداران را دید که با حمله به رقیب، افشاگری‌های پی‌درپی و تولید منازعه، سهم بیشتری از توجه عمومی به دست می‌آورند. تفاوت آنها در شعارها، پایگاه اجتماعی و جهت‌گیری سیاسی است؛ اما سازوکار رسانه‌ای تا حد زیادی مشابه است.

عامل سوم، بحران نمایندگی است. بخشی از جامعه احساس می‌کند صدایش در نهادهای رسمی به اندازه کافی شنیده نمی‌شود یا مسئولان در برابر مشکلات روزمره پاسخ روشنی نمی‌دهند. سیاستمداری که خود را سخنگوی بی‌واسطه مردم معرفی می‌کند و با لحنی تند به مسئولان می‌تازد، می‌تواند این خلأ را پر کند. چنین چهره‌ای ممکن است برای مخاطب خود نماد کسی باشد که از ملاحظه‌کاری‌های معمول عبور کرده و حرفی را می‌زند که دیگران از بیان آن پرهیز می‌کنند.

البته این جذابیت، همیشه به معنای نمایندگی واقعی مطالبات عمومی نیست. گاهی سیاستمدار به جای آنکه خواسته‌های متنوع جامعه را به برنامه‌ای قابل اجرا تبدیل کند، نارضایتی‌ها را در قالب حمله به یک فرد یا نهاد بازتاب می‌دهد. در این حالت، مخاطب احساس می‌کند صدایش شنیده شده، اما مسئله‌ای که به خاطر آن ناراضی بوده همچنان باقی می‌ماند.

عامل دیگر، رقابت بر سر تعریف انقلابی‌گری است. در فضای سیاسی جمهوری اسلامی، مفاهیمی مانند عدالت، استقلال، مبارزه با فساد و وفاداری به آرمان‌های انقلاب، منابع مهم اعتبار سیاسی به شمار می‌روند. اختلاف بر سر این مفاهیم، گاهی از اختلاف درباره یک تصمیم اجرایی فراتر می‌رود. هر جریان می‌کوشد نشان دهد که برداشت درست‌تر و وفادارانه‌تری از این ارزش‌ها دارد. در چنین شرایطی، سیاستمدار منتقد می‌تواند با تأکید بر اینکه دیگران مصلحت‌اندیشی کرده‌اند یا از اصول فاصله گرفته‌اند، برای خود جایگاه بسازد.

سیاستمدار منتقد، چه زمانی به مسئولیت‌گریزی نزدیک می‌شود؟

یکی از تفاوت‌های مهم میان سیاستمدار مدیر و سیاستمدار معترض، نسبت آنها با پیامدهای تصمیم‌هاست. مدیر ناچار است درباره نتیجه کارش پاسخ بدهد؛ نمی‌تواند همه ناکامی‌ها را به دیگران نسبت دهد و از مسئولیت مستقیم خود عبور کند. اما سیاستمدار منتقد، دست‌کم در کوتاه‌مدت، می‌تواند از طرح مسئله و برجسته کردن ضعف دیگران اعتبار به دست آورد، بی‌آنکه هزینه اجرایی راه‌حل را بپردازد.

این تفاوت به معنای کم‌اهمیت بودن نظارت نیست. مجلس بدون نمایندگان منتقد، به نهادی کم‌تحرک تبدیل می‌شود و بسیاری از تخلف‌ها و ضعف‌ها ممکن است پنهان بمانند. اما انتقاد زمانی مؤثر است که از مرحله طرح پرسش عبور کند و به پیگیری مستند، ارائه راه‌حل و سنجش نتیجه برسد.

مسئله این است که در سیاست ایران، گاهی خود منازعه به موضوع اصلی تبدیل می‌شود. یک طرف به جای پاسخ دقیق درباره عملکردش، منتقد را به تندروی و حاشیه‌سازی متهم می‌کند؛ طرف دیگر نیز به جای پیگیری مستند، با اتهام‌های تازه به میدان بازمی‌گردد. در این میان، آنچه کمتر دیده می‌شود، نتیجه تصمیم‌ها برای مردم و کیفیت اداره کشور است.

رسایی در چنین بستری رشد کرده و به چهره‌ای شناخته‌شده تبدیل شده است. او نه پدیده‌ای کاملاً استثنایی است و نه می‌توان همه ویژگی‌های سیاست‌ورزی‌اش را به یک خصلت شخصی فروکاست. مسیر او از فعالیت حوزوی و جریان‌شناسی سیاسی تا دولت احمدی‌نژاد، مجلس، جبهه پایداری و رسانه «۹ دی» نشان می‌دهد که ظهور چنین چهره‌هایی به شبکه‌های فکری، تشکیلاتی و رسانه‌ای نیز وابسته است. توانایی او در ساختن روایت‌های تقابلی و حفظ حضور در فضای عمومی، این زمینه‌ها را به سرمایه سیاسی تبدیل کرده است.

پرسش اصلی درباره رسایی، در واقع پرسشی درباره شیوه اداره سیاست در ایران است: آیا قرار است اعتبار سیاسی افراد با میزان دیده شدن و شدت حمله به رقبا سنجیده شود، یا با کیفیت نظارت، دقت در داوری، توانایی ارائه راه‌حل و مسئولیت‌پذیری در برابر نتیجه؟

تا زمانی که احزاب برنامه‌محور ضعیف باشند، رسانه‌ها به جنجال بیش از کار کارشناسی میدان بدهند و سیاستمداران بتوانند از تداوم اختلاف بیش از حل آن سود ببرند، ظهور چهره‌هایی از این جنس دور از انتظار نیست. ممکن است نام بعدی رسایی نباشد؛ اما الگویی که او نمایندگی می‌کند، همچنان در سیاست ایران امکان بازتولید خواهد داشت. / کمال رامه