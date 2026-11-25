عضو هیئت‌رئیسه مجلس در نشست خبری هفته مجلس با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی وضعیت بازگشت منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، خواستار پاسخگویی درباره هویت تراستی‌ها، میزان مطالبات و زمان بازگشت منابع به خزانه کشور شد.

علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی، در نشست خبری به مناسبت هفته مجلس، در پاسخ به سوال خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره وضعیت بازگشت منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و ضرورت شفافیت در عملکرد تراستی‌ها، با اشاره به نقش تحریم‌ها در پیچیدگی فرآیندهای مالی کشور، تأکید کرد که تحریم‌ها نباید بهانه‌ای برای پنهان ماندن اطلاعات و نبود شفافیت در این حوزه باشد.

وی با انتقاد از برخی مواضع و اظهارنظرهای مطرح‌شده درباره بازگشت منابع ارزی، بر ضرورت بررسی دقیق عملکرد افرادی که در فرآیند انتقال و بازگشت این منابع نقش داشته‌اند، تأکید کرد و گفت: باید مشخص شود چه کسانی این افراد را انتخاب کرده‌اند، بر چه اساسی به آنها اعتماد شده و چه منافعی در این فرآیند وجود داشته است.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه مجلس باید در حوزه نظارت بر بازگشت منابع ارزی با جدیت وارد عمل شود، تصریح کرد: چند موضوع اساسی باید برای مردم روشن شود؛ نخست اینکه تراستی‌ها و واسطه‌های مالی چه کسانی هستند و چگونه انتخاب شده‌اند؛ دوم اینکه چه میزان منابع ارزی در اختیار آنها قرار گرفته و وضعیت حساب‌های مربوط به این منابع چگونه است؛ سوم اینکه چه میزان از مطالبات تاکنون بازگشته و چه میزان همچنان باقی مانده است.

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سلیمی همچنین بر ضرورت تعیین زمان‌بندی مشخص برای بازگشت منابع تأکید کرد و افزود: باید معلوم شود این منابع در چه بازه زمانی به خزانه ملی بازمی‌گردد و چه زمانی در دسترس کشور قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه بر لزوم شفاف شدن وضعیت برخورد با متخلفان احتمالی تأکید کرد و گفت: مردم حق دارند بدانند این تراستی‌ها چه کسانی هستند، آیا تاکنون با آنها برخوردی صورت گرفته و مسئولیت افراد و دستگاه‌های مرتبط با این موضوع چیست.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس در پایان، شفافیت درباره هویت واسطه‌ها، میزان منابع ارزی، وضعیت حساب‌ها و زمان بازگشت مطالبات را از محورهای ضروری برای پاسخگویی به افکار عمومی دانست.