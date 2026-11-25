به گزارش تابناک؛ ماجد الأنصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، در نشست خبری دیروز (۲۴ نوامبر، سوم آذر) در پاسخ به سوالی درباره احضار کاردار قطر در تهران، گفت «ایران یکی از قدرت‌های مهم منطقه‌ای است و ما با این کشور تاریخ طولانی‌از مبادلات تجاری و فرهنگی مشترک داریم».

وی افزود «فارغ از اختلافاتی که ممکن است میان ما وجود داشته باشد، معتقدیم این اختلافات باید از طریق دیپلماسی و افزایش این تبادلات حل شود، نه از طریق خصومت‌ورزی».

بیشتر بخوانید:

احضار کاردار قطر به وزارت خارجه ایران

این دیپلمات قطری با بیان این که دوحه مصمم به حفاظت از حاکمیت و استقلال قطر است که از مسیر ایجاد امنیت جمعی در منطقه حاصل می‌شود، افزود «طی چند سال گذشته، به‌ویژه از زمان هفتم اکتبر و آغاز جنگ در غزه، منطقه دستخوش تحولاتی شده که امروز پیامدهای آن را تجربه می‌کنیم. امنیت جمعی منطقه‌ای تنها راه تضمین ثبات بلندمدت است».

الأنصاری در ادامه سخنانش در اشاره به جنایات اسرائیل تاکید کرد «ما هم مانند تقریباً همه کشورهای منطقه، اذعان داریم و درک می‌کنیم که منشأ جنگ‌ها و چرخه‌های مکرر خشونتی که ما و کل منطقه با آن روبه‌رو هستیم، نسل‌کشی در فلسطین است. ما مسئولیتی جمعی برای پایان دادن به این چرخه خشونت از طریق رسیدگی به ریشه‌های اصلی مناقشه داریم؛ از جمله با تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی و ایجاد امنیت منطقه‌ای بر اساس شرایط و خواست خودمان».

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه از احضار کاردار قطر به وزارت خارجه، در پی بیانیه مشترک این کشور و آلمان خبر داد.

در این بیانیه مشترک، دو کشور بدون اشاره به اقدامات متجاوزانه آمریکا علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران و پیامدهای ناشی از آن، حملات به کشورهای منطقه و کشتی‌های تجاری را محکوم و بر بازگشایی تنگه هرمز تأکید کردند.

بقائی در همین خصوص گفت تکلیف آلمان در این زمینه روشن است و این کشور خیلی وقت است نشان داده در سیاست خارجی‌اش استقلال عمل و ثبات قدم ندارد… اما «اقدام قطر دور از انتظار بود».

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به مراودات همسایگی ایران و قطر و روابط خوب دو کشور، گفت: قطر کشوری همسایه و دارای مراودات مهم و مستمر با جمهوری اسلامی ایران است و هم کشوری است که خود شاهد بوده به چه شکل از پایگاه‌های مستقر در برخی کشورهای منطقه برای ضربه زدن به ایران استفاده شده است.

منبع: فارس