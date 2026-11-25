بحران در گلوگاه‌های دریایی نه‌تنها قیمت نفت و هزینه حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد بلکه در صورت تداوم ناامنی، میلیاردها دلار سرمایه را به سمت خطوط لوله، پایانه‌های صادراتی و مسیرهای زمینی سوق می‌دهد و جغرافیای تجارت انرژی را برای سال‌ها تغییر خواهد داد.

به گزارش خبرنگار انرژی تابناک، آژانس بین‌المللی انرژی در سناریویی بررسی کرده که با تکمیل خطوط لوله جدید، افزایش عرضه از مسیرهای جایگزین و کاهش تقاضا، جریان نفت عبوری از تنگه هرمز تا سال ۲۰۳۵ می‌تواند به کمتر از ۲ میلیون بشکه در روز برسد.

این سناریو اگرچه پیش‌بینی قطعی نیست، اما نشان‌دهنده ابعاد تغییرات احتمالی در زیرساخت انرژی جهان است. تنگه هرمز یکی از حیاتی‌ترین گلوگاه‌های تجارت انرژی جهان به شمار می‌رود. بر اساس آمار آژانس بین‌المللی انرژی، سال ۲۰۲۵ به‌طور متوسط روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی از این تنگه عبور کرده که معادل حدود ۲۵ درصد تجارت دریایی نفت جهان است. تمرکز بخش بزرگی از صادرات کشورهای خلیج فارس در یک مسیر محدود، باعث شده هرگونه اختلال در امنیت عبور از هرمز، بازار جهانی نفت، هزینه حمل‌ونقل و امنیت عرضه را تحت تأثیر قرار دهد.

بیشتر بخوانید:

عربستان همچنان ناکام در فرار از تنگه هرمز!

مسیرهای خاورمیانه برای نفتکش‌ها امن نیست!

در همین شرایط، بحران‌های ژئوپلیتیک و اختلال در مسیرهای دریایی، اهمیت خطوط لوله جایگزین و بنادر خارج از گلوگاه‌ها را افزایش داده است. این تغییر فقط یک واکنش اضطراری برای عبور از بحران نیست؛ ممکن است به سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی منجر شود که پس از پایان تنش‌ها نیز باقی بمانند و بر مسیر صادرات، قدرت کشورهای ترانزیتی و رقابت تولیدکنندگان نفت اثر بگذارند.

سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد دلاری برای دور زدن هرمز

آژانس بین‌المللی انرژی در چشم‌انداز انرژی جهان ۲۰۲۶، حدود ۷ میلیون بشکه در روز ظرفیت جدید خطوط لوله را در پروژه‌های در حال ساخت یا مورد بررسی برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز شناسایی کرده است. اجرای این پروژه‌ها به حدود ۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و می‌تواند هزینه صادرات هر بشکه نفت از خاورمیانه را به‌طور متوسط حدود ۲ دلار افزایش دهد. این ارقام نشان می‌دهد کاهش وابستگی به یک گلوگاه دریایی، هزینه قابل توجهی دارد. خطوط لوله جدید، علاوه بر هزینه احداث، به ایستگاه‌های پمپاژ، مخازن ذخیره، تجهیزات کنترلی، حفاظت، تعمیرات، اتصال به پایانه‌های صادراتی و قراردادهای انتقال نیاز دارند. در مسیرهای بین‌کشوری نیز توافق‌های سیاسی، حقوق ترانزیت، تعرفه‌ها، امنیت و تأمین مالی پروژه نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

در سناریوی «هرمز کم‌تردد» IEA ، تکمیل خطوط لوله جدید، افزایش عرضه تولیدکنندگان خارج از منطقه و کاهش تقاضا می‌تواند جریان نفت از تنگه را تا سال ۲۰۳۵ به کمتر از ۲ میلیون بشکه در روز کاهش دهد. این سناریو بر اساس مجموعه‌ای از فرض‌ها تدوین شده و پیش‌بینی قطعی یا برنامه مصوب همه پروژه‌ها نیست؛ با این حال، نشان می‌دهد در صورت استمرار بحران و تغییر رفتار بازار، مسیرهای زمینی می‌توانند سهم بیشتری از انتقال نفت را بر عهده بگیرند.

عربستان و ستون اصلی صادرات جایگزین

عربستان سعودی از جمله کشورهایی است که زیرساخت انتقال نفت به خارج از خلیج فارس را در اختیار دارد. خط لوله شرق – غرب یا Petroline، نفت مناطق تولیدی شرق کشور را به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل می‌کند. ظرفیت طراحی این خط در ابتدا حدود ۵ میلیون بشکه در روز بوده و در شرایط مورد نیاز قابلیت افزایش تا حدود ۷ میلیون بشکه در روز را دارد. آژانس بین‌المللی انرژی در بررسی جدید خود اعلام کرده ظرفیت خط شرق – غرب به ۷ میلیون بشکه در روز افزایش یافته، اما جریان پایدار در این سطح هنوز به‌طور کامل آزمایش نشده است.

اوایل ۲۰۲۶ حدود ۲ میلیون بشکه در روز از ظرفیت این مسیر استفاده می‌شد و بسته به شرایط عملیاتی و ظرفیت صادراتی ساحل غربی، حدود ۳ تا ۵ میلیون بشکه در روز ظرفیت مازاد می‌توانست در اختیار قرار گیرد. این مسیر به عربستان امکان می‌دهد بخشی از نفت خود را بدون عبور از هرمز به بازارهای جهانی عرضه کند اما ظرفیت خط لوله با ظرفیت صادرات واقعی یکسان نیست. امکانات ذخیره‌سازی، بارگیری نفتکش‌ها، پایانه ینبع، شرایط دریایی و مسیرهای بعدی حمل همگی بر میزان صادرات قابل تحقق اثر دارند. از این رو خط شرق – غرب را باید یکی از مهم‌ترین ابزارهای افزایش انعطاف صادراتی عربستان دانست، نه مسیری که به‌تنهایی تمام وابستگی نفت منطقه به هرمز را از بین ببرد.

امارات و خروج از گلوگاه

امارات متحده عربی با خط لوله حبشان – فجیره بخشی از نفت خود را از مسیر خارج از تنگه هرمز صادر می‌کند. این خط حدود ۴۰۰ کیلومتر طول دارد و نفت مناطق تولیدی ابوظبی را به بندر فجیره در ساحل دریای عمان منتقل می‌کند. ظرفیت گزارش‌شده این مسیر حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز است و نزدیک به ۱.۱ میلیون بشکه در روز از صادرات نفت امارات از آن عبور می‌کند بنابراین ظرفیت اضافه در شرایط عملیاتی مناسب حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز برآورد می‌شود.

امارات علاوه بر مسیر موجود، در حال ساخت خط لوله جدیدی برای افزایش ظرفیت انتقال و صادرات از فجیره است. گزارش‌های بازار در ۲۰۲۶ از هدف افزایش ظرفیت صادرات از این بندر تا حدود ۴ میلیون بشکه در روز و برنامه بهره‌برداری از خط جدید در ۲۰۲۷ خبر داده‌اند. این پروژه می‌تواند ظرفیت صادرات خارج از هرمز را افزایش دهد؛ هرچند میزان تحقق ظرفیت نهایی به زمان تکمیل، امکانات پایانه و شرایط عملیاتی وابسته است. فجیره از نظر جغرافیایی یک مزیت راهبردی دارد؛ نفتکش‌ها برای دسترسی به آب‌های آزاد از این بندر نیازی به عبور از تنگه هرمز ندارند. با این حال، توسعه مسیر جایگزین به معنای حذف ریسک نیست؛ امنیت بندر، خطوط لوله، پایانه‌های بارگیری و مسیرهای دریایی بعد از فجیره همچنان اهمیت دارد.

تلاش عراق برای دسترسی به مدیترانه

عراق در تلاش است وابستگی صادراتی خود به مسیرهای محدود را کاهش دهد. پروژه خط لوله بصره – حدیثه با طول حدود ۶۸۵ تا ۷۰۰ کیلومتر، قرار است نفت جنوب عراق را به غرب کشور منتقل کند. ظرفیت طراحی پروژه در گزارش‌های مختلف حدود ۲.۲۵ تا ۲.۵ میلیون بشکه در روز اعلام شده و هزینه برآوردی اولیه آن نزدیک به ۴.۶ میلیارد دلار بوده است. دولت عراق سال ۲۰۲۶ روندهای اجرایی و واگذاری پروژه را پیش برده و گزارش‌هایی از تخصیص اولیه منابع، آغاز مراحل اجرایی و برنامه تولید بخشی از لوله‌ها در داخل کشور منتشر شده، با این حال، ارقام هزینه، ظرفیت و زمان تکمیل در گزارش‌های مختلف متفاوت است و پروژه همچنان نیازمند تأمین مالی، اجرای مراحل ساخت و توسعه زیرساخت‌های صادراتی است.

هدف راهبردی این خط لوله فقط انتقال نفت به حدیثه نیست؛ بغداد در حال بررسی اتصال مسیرهای غربی به ترکیه، سوریه و اردن است تا گزینه‌های صادراتی بیشتری در اختیار داشته باشد. مسیرهای پیشنهادی به سمت جیحان ترکیه، بانیاس سوریه یا عقبه اردن می‌توانند در صورت توافق‌های سیاسی، تکمیل زیرساخت و تأمین مالی، موقعیت عراق را در بازار صادرات نفت تغییر دهند. با این حال، این مسیرها هنوز با چالش‌های سیاسی، امنیتی، حقوق ترانزیت، هزینه ساخت و نیاز به پایانه‌های صادراتی مواجه‌اند. بنابراین توافق‌های مقدماتی و مطالعات مسیر نباید به‌عنوان خطوط صادراتی عملیاتی یا قراردادهای قطعی بهره‌برداری معرفی شوند.

ایران و ظرفیت جاسک

ایران پروژه گوره – جاسک را با هدف انتقال نفت خام به ساحل دریای عمان و ایجاد مسیر صادراتی خارج از تنگه هرمز توسعه داده است. این خط حدود هزار کیلومتر طول دارد و ظرفیت طراحی اعلام‌شده آن حدود یک میلیون بشکه در روز است. پایانه جاسک از نظر جغرافیایی امکان بارگیری نفت در خارج از خلیج فارس و دسترسی به دریای عمان را فراهم می‌کند. با این حال، عملکرد این پروژه در سال‌های گذشته با ظرفیت طراحی فاصله داشته است. آژانس بین‌المللی انرژی در اطلاعات منتشر شده در اوایل ۲۰۲۶، این خط و پایانه را عملاً غیرفعال و فاقد صادرات مستمر توصیف کرده بود اما گزارش S&P Global در اوت ۲۰۲۶ از مشاهده بارگیری نفتکش‌ها در جاسک طی ماه‌های مارس تا ژوئیه در شرایط اختلال‌های منطقه‌ای خبر داد.

این تفاوت نشان می‌دهد ارزیابی مسیر جاسک باید به دوره زمانی مشخص وابسته باشد. ظرفیت اسمی یک میلیون بشکه در روز، ظرفیت واقعی عملیاتی، میزان نفت انتقال‌یافته و صادرات ثبت‌شده از پایانه، شاخص‌های متفاوتی هستند. جاسک می‌تواند بخشی از انعطاف صادراتی ایران را افزایش دهد، اما میزان عملکرد آن باید بر اساس داده‌های واقعی بارگیری و بهره‌برداری سنجیده شود.

هزینه‌ای که با خطوط لوله حذف نمی‌شود

ساخت خطوط لوله جایگزین، وابستگی به یک گلوگاه دریایی را کاهش می‌دهد اما خطر را از بین نمی‌برد. خطوط لوله به دلیل ثابت بودن مسیر در برابر حملات، خرابکاری، اختلافات سیاسی، آسیب به ایستگاه‌های پمپاژ و اختلال در پایانه‌ها آسیب‌پذیرند. در مقابل نفتکش‌ها امکان تغییر مقصد و مسیر بیشتری دارند؛ هرچند در شرایط بحران دریایی با ریسک بیمه، امنیت و محدودیت عبور روبه‌رو می‌شوند. از سوی دیگر، مسیرهای زمینی ممکن است وابستگی جدیدی به کشورهای ترانزیتی ایجاد کنند. عراق برای دسترسی به مدیترانه یا دریای سرخ به همکاری همسایگان نیاز دارد؛ عربستان به ظرفیت پایانه‌های ساحل غربی وابسته است و امارات نیز برای افزایش صادرات از فجیره باید زیرساخت بارگیری و ذخیره‌سازی را توسعه دهد. در نتیجه، تنوع مسیرهای صادراتی می‌تواند امنیت انرژی را افزایش دهد، اما شبکه‌ای از وابستگی‌های جدید به زیرساخت ثابت، کشورهای میزبان و توافق‌های سیاسی ایجاد می‌کند.

بحران امروز، زیرساخت فردا

بحران‌های دریایی می‌توانند تصمیم‌هایی را شتاب دهند که در شرایط عادی اقتصادی توجیه کمتری دارند. اگر اختلال در گلوگاه‌ها طولانی شود، دولت‌ها و شرکت‌های انرژی ممکن است هزینه بیشتری برای ایجاد مسیرهای جایگزین، ذخیره‌سازی و ظرفیت پشتیبان بپردازند؛ حتی اگر پس از پایان بحران، مسیر دریایی دوباره به شرایط عادی بازگردد.

زیرساخت‌های ساخته‌شده در چنین شرایطی از بین نمی‌روند. خطوط لوله و پایانه‌های جدید می‌توانند برای دهه‌ها به‌عنوان مسیر پشتیبان، ابزار تنوع صادراتی یا راهی برای افزایش قدرت چانه‌زنی باقی بمانند. به همین دلیل اثر بحران بر تجارت انرژی فقط در حجم نفتی که در دوره اختلال یا جنگ از یک مسیر عبور می‌کند خلاصه نمی‌شود بلکه در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و تغییرات زیرساختی بلندمدت نیز دیده خواهد شد.

تنگه هرمز همچنان یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان باقی می‌ماند، اما بحران‌های اخیر نشان داده‌اند که امنیت صادرات دیگر نمی‌تواند فقط به عبور آزاد نفتکش‌ها از یک تنگه وابسته باشد. آینده تجارت نفت به احتمال زیاد نه با حذف کامل مسیرهای دریایی، بلکه با شکل‌گیری شبکه‌ای متنوع‌تر از خطوط لوله، بنادر، مخازن، مسیرهای زمینی و منابع عرضه رقم خواهد خورد؛ شبکه‌ای که هدف آن کاهش آسیب‌پذیری در برابر اختلال، اما با هزینه‌ای سنگین‌تر برای زیرساخت و سرمایه‌گذاری است.