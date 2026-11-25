شرکت ارتباطات مبین‌نت در ارزیابی و رتبه‌بندی امنیت سایبری اپراتورهای پیامک انبوه که از سوی مراجع ذی‌صلاح انجام شده، با قرار گرفتن در بین شرکت‌های سطح A ، موفق به کسب رتبه برترین اپراتور از منظر امنیت سایبری شده است.

به گزارش تابناک به نقل از اداره کل ارتباطات مبین‌نت، این ارزیابی در چارچوب اجرای «سند ارتقای امنیت سایبری» مصوب شورای عالی فضای مجازی و با هدف سنجش و ارتقای سطح امنیت خدمات عمومی در فضای مجازی انجام شده است. در این طرح، وضعیت امنیت سایبری ۱۹ اپراتور ارائه‌دهنده خدمات پیامک انبوه بر اساس شاخص‌های تخصصی و با همکاری دستگاه‌های مسئول مورد بررسی قرار گرفت.

فرآیند ارزیابی با تدوین ۲۰۰ شاخص تخصصی از سوی مراجع ذی‌صلاح و در قالب ۱۰ محور امنیتی صورت پذیرفته است و در این فرآیند، مبین‌نت توانست رتبه اول را در بین شرکت‌های سطح A از منظر امنیت سایبری کسب کند.

این شرکت با ارائه سرویس پیامک انبوه، امکان ارسال پیام‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی را برای سازمان‌ها و کسب‌وکارها فراهم کرده است. این سرویس با قابلیت‌هایی نظیر هدف‌گذاری مخاطبان بر اساس موقعیت جغرافیایی، بازه سنی و نوع سیم‌کارت، به کسب‌وکارها کمک می‌کند پیام‌های خود را به‌صورت هدفمند و اثربخش به مخاطبان موردنظر ارسال کنند.

در راستای افزایش امنیت سایبری این سرویس، انجام آزمون‌های دوره‌ای نفوذ (Penetration Test) برای شناسایی و رفع آسیب‌پذیری‌های احتمالی نرم‌افزار، توجه به امنیت شبکه و زیرساخت، مدیریت سطوح دسترسی و پیش‌بینی سازوکارهای پشتیبان‌گیری و بازیابی اطلاعات، بخشی از اقدامات مبین‌نت برای حفظ امنیت و پایداری خدمات است.

یکی دیگر از سازوکارهای مبین‌نت در خصوص امنیت سرویس پیامک انبوه، پیاده‌سازی راهکار نظارت دو‌لایه است. در این فرآیند، پیامک‌ها ابتدا به‌صورت سیستمی از نظر وجود واژگان و عبارات ممنوعه بررسی شده و سپس توسط کارشناسان ناظر، از نظر محتوایی و اعتبار لینک‌های احتمالی، به‌صورت دستی ارزیابی می‌شوند.

مبین‌نت با پیشتازی در حوزه امنیت سایبری، گام‌های مؤثری برای ارتقای مستمر استانداردهای امنیتی، توسعه زیرساخت‌ها و خدمات ارتباطی و دیجیتال امن برداشته و همواره امنیت را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در طراحی و توسعه سرویس‌های خود قرار می‌دهد.