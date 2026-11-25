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پزشکیان: همه قوانین باید امنیت زنان را تأمین کند
رئیسجمهوری تاکید کرد: امروز باید همه قوانین و اقدامات در مسیر تأمین حقوق، امنیت و رشد زنان و مردان ایران باشد.
به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان نوشت:
«پیامبر اسلام، پرچمدار مبارزه با خشونت علیه زنان بود. در برابر تبعیض ایستاد و کرامت زن را احیا کرد.
بالندگی زنان افتخار ایران اسلامی است و امروز نیز باید همه قوانین و اقدامات در مسیر تأمین حقوق، امنیت و رشد زنان و مردان ایران اسلامی باشد.»
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