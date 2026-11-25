عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که طبق استعلام از قوه قضاییه، حمید رسایی در خارج از زندان منعی برای دسترسی به تبلت نمایندگی ندارد.

به گزارش تابناک؛ فرشاد ابراهیم‌پور ، در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا نتیجه استعلام معاونت قوانین مجلس از قوه قضائیه درباره دسترسی حمید رسایی نماینده تهران به تبلت نمایندگی خود آمده است، اظهار کرد: پاسخ استعلام این بوده که دسترسی به تبلت نمایندگی در خارج از زندان منعی ندارد اما در داخل زندان امکان دسترسی به آن وجود ندارد و منع دارد.

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وی درباره اینکه طبق اعلام قوه قضائیه مرخصی رسایی تمام شده و اکنون غیبت دارد ولی در جلسات مجلس شرکت می‌کند، گفت: موضوع مرخصی رفتن و یا نرفتن بر عهده دستگاه قضایی است.

عضو هیات رئیسه مجلس در پایان و در جمع بندی گفت: آقای رسایی در داخل زندان نمی‌تواند به تبلت نمایندگی خود دسترسی داشته باشند و همچنین امکان تفویض اختیارات نمایندگی خود به نماینده و یا شخص دیگری را ندارند.

منبع: ایسنا