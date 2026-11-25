اعلام جزئیات دسترسی رسایی به تبلت نمایندگی
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که طبق استعلام از قوه قضاییه، حمید رسایی در خارج از زندان منعی برای دسترسی به تبلت نمایندگی ندارد.
به گزارش تابناک؛ فرشاد ابراهیمپور ، در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا نتیجه استعلام معاونت قوانین مجلس از قوه قضائیه درباره دسترسی حمید رسایی نماینده تهران به تبلت نمایندگی خود آمده است، اظهار کرد: پاسخ استعلام این بوده که دسترسی به تبلت نمایندگی در خارج از زندان منعی ندارد اما در داخل زندان امکان دسترسی به آن وجود ندارد و منع دارد.
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وی درباره اینکه طبق اعلام قوه قضائیه مرخصی رسایی تمام شده و اکنون غیبت دارد ولی در جلسات مجلس شرکت میکند، گفت: موضوع مرخصی رفتن و یا نرفتن بر عهده دستگاه قضایی است.
عضو هیات رئیسه مجلس در پایان و در جمع بندی گفت: آقای رسایی در داخل زندان نمیتواند به تبلت نمایندگی خود دسترسی داشته باشند و همچنین امکان تفویض اختیارات نمایندگی خود به نماینده و یا شخص دیگری را ندارند.
منبع: ایسنا
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نظرات بینندگان
همه مجرمین زندانی میتون اینترنت و تبلت داشته باشند؟!!!
یک مجرم و زندانی در کجای جهان میتونه نماینده باشه با 4 درصد رای؟!!!
کسی که محکومیت قضایی داشته باشد صلاحیت نمایندگی دارد سوال هست
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