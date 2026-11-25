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نماینده مجلس: رسایی دوست دارد جنجالسازی کند
آزادیخواه گفت: دو بار پادرمیانی نمایندگان برای حل پرونده رسایی، بهدلیل جنجالسازی او و اطرافیانش بینتیجه ماند.
به گزارش تابناک، حجت الاسلام آزادیخواه نماینده مجلس گفت: نمایندگان مجلس تاکنون دو بار برای حلوفصل موضوع رسایی پادرمیانی کردهاند و قالیباف پذیرفت رضایت بدهد؛ اما در هر دو نوبت، این رسایی و جریان آنها بودند که با حاشیهسازی و جنجال، مسیر مصالحه را مختل کردند.
به نظر میرسد رسایی بیش از آنکه به دنبال حلوفصل پرونده باشد، تمایل دارد جنجال سازی کند.
منبع: ایسنا
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