آزادی‌خواه گفت: دو بار پادرمیانی نمایندگان برای حل پرونده رسایی، به‌دلیل جنجال‌سازی او و اطرافیانش بی‌نتیجه ماند.

به گزارش تابناک، حجت الاسلام آزادی‌خواه نماینده مجلس گفت: نمایندگان مجلس تاکنون دو بار برای حل‌وفصل موضوع رسایی پادرمیانی کرده‌اند و قالیباف پذیرفت رضایت بدهد؛ اما در هر دو نوبت، این رسایی و جریان آنها بودند که با حاشیه‌سازی و جنجال، مسیر مصالحه را مختل کردند.

به نظر می‌رسد رسایی بیش از آنکه به دنبال حل‌وفصل پرونده باشد، تمایل دارد جنجال سازی کند.





منبع: ایسنا



