به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، چهار سال از حضور غفور کارگری در رأس کمیته ملی پارالمپیک ایران گذشت؛ چهار سال ریاست که همراه با حضور ایران در میدان‌های مختلف بود که مهم‌ترین آنها مربوط به پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس و بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا بود. روزهایی که بالا و پایین‌های بسیاری داشته که در ارزیابی‌های مدیریتی و در مقایسه با ادوار گذشته، نمی‌توان نمره خوبی به عملکرد چهار ساله او داد. با این حال، کارگری همچنان فرصت دارد که با تجربه‌اندوزی اخیر خود بار دیگر حضورش روی صندلی ریاست کمیته ملی پارالمپیک ایران را تمدید کند که از همین‌رو برای انتخابات روز ۱۷ آذرماه به همراه ۵ نفر دیگر نامزد شده است.

۵ نامزد برای ریاست کمیته ملی پارالمپیک

انتخابات کمیته ملی پارالمپیک در شرایطی قرار است روز سه‌شنبه، ۱۷ آذرماه برگزار شود که غفور کارگری، رئیس فعلی کمیته، سیدمحمدشروین اسبقیان، معاون وزیر ورزش و جوانان، سیدحسن طباطبایی، رئیس فدراسیون نابینایان و کم‌بینایان، جلیل کوهپایه‌زاده، رئیس فدراسیون جانبازان و توان‌یابان و محمدرضا مظلومی، رئیس پیشین فدراسیون نابینایان، برای رسیدن به ریاست این کمیته ثبت‌نام کرده‌اند. اگرچه کوهپایه‌زاده در انتخابات چهار سال پیش هم رقیب اصلی کارگری بود که رقابت را باخت و سپس به ریاست فدراسیون جانبازان و توان‌یابان رفت، اما عملکرد کوهپایه‌زاده در این فدراسیون هم چندان مورد توجه نبود.

کارگری و اسبقیان؛ دو نامزد اصلی برای ریاست

باتوجه به شرایطی که برخی رشته‌های پارالمپیکی ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ داشتند، از جمله کم شدن تعداد مدال‌ها، سقوط ایران از رتبه دوم جدول مدالی دوره قبل به رتبه ششم در این دوره و حواشی پیش آمده در خصوص رشته‌هایی همچون گلبال، والیبال نشسته و… بعید به نظر می‌رسد که نفراتی چون طباطبایی، کوهپایه‌زاده و مظلومی شانس چندانی برای موفقیت در این انتخابات داشته باشند. بنابراین رقابت اصلی میان غفور کارگری است که بر ساختار فعلی کمیته ملی پارالمپیک احاطه دارد و محمدشروین اسبقیان که او هم علاوه بر تجربه ریاست بر فدراسیون جانبازان و توان‌یابان، در سال‌های اخیر همراه کیومرث هاشمی و احمد دنیامالی در معاون توسعه ورزش قهرمانی فعالیت کرده و رابطه نزدیکی با عمده فدراسیون‌ها دارد که در انتخابات اعضای مجمع را تشکیل می‌دهند.

مشکلات رشته‌های پارالمپیکی کجاست؟

فضای فعلی ورزش‌های پارالمپیکی ایران، با یک کرختی همراه است. آسیب‌شناسی اخیر تابناک با دو کارشناس این حوزه پس از عدم موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا عمده نقد را متوجه فدراسیون‌ها و البته رأس مدیریتی پارالمپیک می‌دانست. از موضوع شناسایی و توجه به استعدادهای ورزشی این حوزه تا مسائل زیرساختی و برگزاری اردوها یا اعزام‌های بین‌المللی که در مواردی ورزش‌های پارالمپیکی را با مشکل مواجه کرده بود. بنابراین نیاز تغییر احساس می‌شود که این تغییر از دو حالت بیشتر خارج نیست؛ یا غفور کارگری در صورت ادامه حضورش در کمیته ملی پارالمپیک باید تغییر رویه دهد و از مدیرانی در بدنه کمیته استفاده کند که بتوانند به پیشرفت و بهبود عملکرد ورزشکاران کمک کنند یا اینکه رئیس جدیدی برای این کمیته از درون مجمع انتخاب شود که او هم نیاز دارد که مدیریتی نوین و پویا را در کمیته ملی پارالمپیک اجرایی کند.

گزینه دولت و ترکیب اعضای مجمع

باتوجه به عرصه رقابت و پیش‌بینی‌های صورت گرفته، بعید به نظر می‌رسد که جز غفور کارگری و محمدشروین اسبقیان، نامزد دیگری شانس بالایی برای کسب رأی داشته باشد. از همین‌رو در حال حاضر ظرفیت مدیریتی در کمیته ملی پارالمپیک همین نفرات هستند که در مقام قیاس، هیچ‌یک برتری ویژه‌ای نسبت به دیگری ندارد و صرفاً تأثیرگذاری آنها روی اعضای مجمع می‌تواند برنده انتخابات را از میان آنها مشخص کند. با این حال به نظر می‌رسد صدور مجوز از سوی احمد دنیامالی برای معاون توسعه ورزش قهرمانی‌اش و حضور اسبقیان در این انتخابات، به معنای حمایت دولتی از او باشد و انگار وزیر ورزش تمایل دارد تا این تغییر را در بدنه کمیته ملی پارالمپیک ببیند. البته شاید دنیامالی حمایت از معاونش در انتخابات را رد کند یا در ظاهر حمایتی صورت نگیرد، اما وقتی معاون وزیر ورزش برای حضور در انتخابات نامزد شده و منعی برای او ایجاد نمی‌شود، به خودی خودی شکلی از حمایت را به همراه دارد.

اعضای مجمع کمیته ملی پارالمپیک که قرار است روز ۱۷ آذرماه رئیس آینده این کمیته را مشخص کنند، به شرح زیر است:

فدراسیون‌های عضو کمیته بین‌المللی پارالمپیک (IPC)

فدراسیون جانبازان و توان‌یابان: جلیل کوهپایه‌زاده

فدراسیون نابینایان و کم‌بینایان: سیدحسن طباطبایی

فدراسیون تنیس روی میز: مهرداد علی‌قارداشی

فدراسیون تنیس: داوود عزیزی

فدراسیون تیراندازی با کمان: غلامرضا شعبانی‌بهار

فدراسیون دوچرخه‌سواری: رسول اسدی

فدراسیون قایقرانی: مهدی گودرزی

فدراسیون بدمینتون: فریبا مددی

فدراسیون تکواندو: هادی ساعی

فدراسیون سوارکاری: محمود حیدری

فدراسیون ترای‌اتلون: محمدکاظم حججی

فدراسیون اسکی: کاوه صدقی

فدراسیون شمشیربازی: علیرضا پورسلمان

فدراسیون کوهنوردی: رضا زارعی

فدراسیون روئینگ: محسن شادی

نمایندگان رشته‌های ورزشی عضو IPC

فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان: سیداحمد سیدباقری

فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان: ساره جوانمردی

فدراسیون نابینایان و کم‌بینایان: سیدمناف هاشمی

سازمان بهزیستی کشور

کاظم نظم‌ده

خبرگان ورزشی

محمدحسن پاسوار

محمدرضا داورزنی

علی‌اصغر هادی‌زاده

نیره عاکف

پروین قربانیان

وزارت ورزش و جوانان

احمد دنیامالی

سیدمحمدشروین اسبقیان

محمدحسین حسن‌خانی

فریبا محمدیان

کمیته ملی المپیک

محمود خسروی‌وفا

کمیته ملی پارالمپیک

غفور کارگری

حمید علی‌صمیمی

سیدمحمد پولادگر

مریم کاظمی‌پور

حامد میرزاحسینی

مژگان نصیری‌زاهد

رقیه اله‌کرمی

هادی رضایی

علی کشفیا

محمدرضا مظلومی

اعضای ایرانی مجامع بین‌المللی

سعید سلگی

سیدمحمدکاظم واعظ موسوی

مریم شکوهی

رضا قراخانلو

رؤسای فدراسیون‌های دانش‌آموزی و پزشکی

فدراسیون دانش‌آموزی: حمیدرضا صائبی

فدراسیون پزشکی: غلامرضا نوروزی

سازمان صداوسیما

حسین آقازمانی

نمایندگان مربیان و داوران

بهروز سلطانی

زهرا نعمتی

فرزاد فلفلی

سیده زهرا حسینی

نمایندگان ورزشکاران

روح‌الله رستمی

صادق بیگدلی

هاجر صفرزاده