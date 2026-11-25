مروا نبیلی، شاعر و کارگردان پیشگام ایرانی که با ساخت نخستین اثر بلند خود، جایگاهی در تاریخ سینمای زنان ایران به دست آورد، در ۸۵ سالگی درگذشت.

به گزارش تابناک، آرشیو فیلم و تلویزیون دانشگاه کالیفرنیا، لس‌آنجلس (UCLA) از درگذشت مروا نبیلی، نویسنده، کارگردان و شاعر پیشگام ایرانی‌خبر داد. این موسسه در سال ۲۰۲۴ با مروا نبیلی برای مرمت فیلم نخست او با عنوان «خاک سر به مهر» (۱۹۷۷) همکاری کرده است؛ اثری که از نخستین فیلم‌های بلند ساخته‌شده به کارگردانی یک زن ایرانی به شمار می‌رود.

«خاک سر به مهر» ؛ فیلمی پیشگام در سینمای زنان ایران

«خاک سر به مهر» روایتگر زندگی زن جوانی در روستایی است و با نگاهی ظریف اما تاثیرگذار، به موضوع سلطه بر زنان و مقاومت در برابر آن می‌پردازد.

این فیلم در نخستین نمایش جهانی در جشنواره سینمای مولف سن رمو در مارس ۱۹۷۷ در ایتالیا به نمایش درآمد و جایزه فیلمساز نوظهور را نیز دریافت کرد و در ادامه در بیست و هفتمین جشنواره فیلم برلین و بیست و یکمین جشنواره فیلم لندن به نمایش درآمد.

از همکاری با موج نو تا روایت زندگی مهاجران در نیویورک

نبیلی در دهه ۱۹۶۰ در دانشگاه تهران به تحصیل در رشته نقاشی پرداخت و سپس در دهه ۱۹۷۰، در دانشگاه شهری نیویورک و کالج گدار در ورمانت، در زمینه تولید فیلم آموزش دید. او در دوران جوانی خود در ایران، با جریان «موج نو» سینمای ایران پیوند داشت و نقش اصلی فیلم «سیاوش در تخت‌جمشید» ساخته فریدون رهنما را ایفا کرد.

نبیلی دومین فیلم بلند خود را با عنوان «ترانه‌های شبانه» درباره دشواری‌های زندگی یک خانواده مهاجر چینی در محله چینی‌های نیویورک ساخت. این فیلم در سال ۱۹۸۵ از شبکه سراسری پی‌بی‌اس پخش شد.

جیلین بوردِرز، مدیر بخش حفاظت و مرمت آرشیو دانشگاه کالیفرنیا در پیامی با ادای احترام به این فیلم‌ساز گفت: «مروا نبیلی فیلم‌هایی می‌ساخت که با زیبایی ساده خود خیره‌کننده بودند و در عین حال، جسارت طرح دیدگاه‌های سیاسی را داشتند. همکاری با او و سهیم بودن در معرفی نبوغش به جهان برای آرشیو افتخار بزرگی بود.»

نسخه مرمت‌شده فیلم «خاک سر به مهر» در سال ۲۰۲۴ و در جریان برنامه «جشن سینمای ایران» دانشگاه کالیفرنیا با حضور مروا نبیلی، بار دیگر روی پرده رفت.

منبع: ایسنا