به گزارش تابناک، یازدهمین دورهطی روزهای ۲۹ آبان‌تا ۱ آذرماه در شهر موجو کره جنوبی برگزار شد ودر پایان این رقابت‌ها موفق به کسب چهار مدال رنگارنگ شد.

در این دوره از مسابقات تیم پاراتکواندو زنان ایران عنوان نخست رده‌بندی تیمی را به دست آورد و تیم کشورمان نیز در رده‌بندی کلی نایب قهرمان شد.

مریم عبداله پور، ملی‌پوش طلایی پاراتکواندو ایران، در پایان مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ موجو کره جنوبی، عنوان بهترین ورزشکار زن این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

همچنین عاطفه کشاورز، سرمربی تیم ملی پاراتکواندو زنان ایران، در پایان رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ کره جنوبی، عنوان بهترین مربی زن این مسابقات را از آن خود کرد.

مدال آوران ایران در مسابقات پاراتکواندو قهرمانی جهان؛

آیلار جامی: مدال طلا

مریم عبدالله‌پور: مدال طلا

امیرمحمد حقیقت‌شناس: مدال طلا

زهرا رحیمی: مدال نقره