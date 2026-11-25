بلومبرگ در گزارشی هشدار داد که خطر بازگشت جنگ تمام‌عیار میان ایران، آمریکا و اسرائیل جدی‌تر از برآوردهای جهانی است.

بلومبرگ نوشت: جهان احتمال بازگشت جنگ تمام‌عیار میان آمریکا، اسرائیل و ایران را دست‌کم گرفته است.

به گزارش تابناک، در ادامه این مطلب آمده است: درک این موضوع دشوار نیست؛ چراکه هیچ‌یک از گزینه‌های نظامی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به‌طور واقع‌بینانه ممکن است انتخاب کند، از نظر راهبردی منطقی به نظر نمی‌رسد. به نظر می‌رسد محتمل‌ترین گزینه، یک کارزار هوایی کوتاه اما شدید با هدف نابودی زیرساخت‌های حیاتی، تأسیسات هسته‌ای و سایت‌های موشکی ایران باشد؛ اقدامی که قطعاً به تهران آسیب خواهد زد.

با این حال، هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم چنین اقدامی پیروزی‌ای را برای آمریکا به ارمغان خواهد آورد که در دور نخست نتوانست به آن دست یابد. در مقابل، هزینه واکنش اجتناب‌ناپذیر ایران ــ یعنی نابودی تأسیسات تولید انرژی در خلیج فارس که برای جهان اهمیت حیاتی دارند ــ بسیار سنگین خواهد بود.

علاوه بر این، همان‌طور که همکارم خاویر بلاس نوشته است، راهبرد ترامپ در محاصره ایران و هم‌زمان اسکورت نفتکش‌های کشورهای خلیج فارس از تنگه هرمز، در مجموع تا حد زیادی موفق بوده است. بنابراین، با رسیدن جریان صادرات نفت کشورهای غیرایرانی از خاورمیانه به حدود ۹۰ درصد سطح پیش از جنگ و پایان انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فشار سیاسی برای پایان سریع درگیری کاهش یافته است.

اما برای حکومت ایران، وضعیت کنونی که نه صلح است و نه جنگ، کارساز نیست. تهران یا باید عقب‌نشینی کند و شروطی را که ترامپ «تسلیم» خوانده است بپذیرد، یا تنش را تشدید کند تا ترامپ و اقتصاد جهانی را به چنان سطحی از فشار و آسیب برساند که او ناچار به عقب‌نشینی شود.

از ابتدا بعید بود این حکومت گزینه اول را انتخاب کند و امروز این احتمال حتی کمتر شده است؛ فارغ از اینکه دعوت به حملات بیشتر از سوی دو نیروی هوایی پیشرفته جهان تا چه اندازه غیرمنطقی به نظر برسد.

تصمیم ترامپ برای حمله در میانه مذاکرات هسته‌ای در ۲۸ فوریه، نه‌تنها بی‌اعتمادی چند دهه‌ای ایران به واشنگتن را تأیید کرد، بلکه بدترین نگرانی رهبران ایران را نیز محقق ساخت: حمله مشترک آمریکا و اسرائیل با هدف پایان دادن به جمهوری اسلامی برای همیشه.

به همین دلیل، مخالفت با هرگونه توافق جدید با واشنگتن در میان مقامات و جریان‌های حکومت بسیار بالاست.

این شرایط، تشدید تنش را به گزینه پیش‌فرض تبدیل می‌کند.

ایران در ماه اکتبر حملات خود به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز را افزایش داد؛ حملاتی که موجب ازکارافتادن کشتی‌ها، افزایش هزینه‌های بیمه و ترساندن مالکان ناوگان‌های دریایی شد. به‌گونه‌ای که تعداد نفتکش‌های خالی که وارد خلیج فارس می‌شوند، اکنون ۴۰ درصد کاهش یافته است.

افزایش تدریجی جریان نفت از تنگه هرمز که نیروی دریایی آمریکا از ماه ژوئیه موفق به تحقق آن شده بود، اکنون در حال معکوس شدن است؛ هرچند مسیرهای جایگزین فعلاً این کاهش را جبران می‌کنند.

در همین حال، نشانه‌های فزاینده‌ای وجود دارد که تهران تصمیم گرفته است تلاش کند صادرات نفت خود را نیز از این مسیر به جریان بیندازد.

حملات در دریا

در ۱۷ نوامبر، ایران نخستین انتقال شناخته‌شده محموله نفتی از یک کشتی به کشتی دیگر در دریا را انجام داد؛ اقدامی که با تخلیه محموله در خارج از خلیج فارس، محدودیت‌های نیروی دریایی آمریکا برای خروج کشتی‌ها از بنادر ایران را دور زد.

فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) بلافاصله برای مسدود کردن این خلأ اقدام کرد و دستورالعمل اجرای محاصره را به‌روزرسانی کرد تا کشتی‌هایی را نیز شامل شود که در آب‌های ایران حضور نداشته‌اند.

روز بعد، خبرگزاری فارس که وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، پیشنهاد کرد ناوگانی از نفتکش‌های با پرچم ایران به سمت چین حرکت کنند. در این مقاله آمده بود که اگر آمریکا تلاش کند مانع حرکت آنها شود، سپاه باید تهدید کند که تأسیسات انرژی خلیج فارس را ــ «به‌ویژه نفت امارات» ــ نابود خواهد کرد.

در ۱۹ نوامبر، شرکت اطلاعات دریایی آمریکایی تانکرترکرز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به نظر می‌رسد ایران در حال آماده شدن برای ازسرگیری صادرات نفت خود است.»

هیچ مقام رسمی در تهران چنین برنامه‌ای را تأیید نکرده است، اما جهت‌گیری تحولات کاملاً روشن است.

کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، روز شنبه به خبرنگاران گفت: «ما محاصره اقتصادی را اقدامی جنگی تلقی می‌کنیم. هر اقدامی را که برای شکستن آن لازم باشد، انجام خواهیم داد.»

در همین حال، گزارش‌های پی‌درپی از واشنگتن نشان می‌دهد که ترامپ نیز با وجود موضع رسمی مبنی بر اینکه نیازی به این کار نیست، بازگشت به جنگ را بررسی می‌کند.

بنیامین نتانیاهو، که اکنون پس از از دست دادن اکثریت در انتخابات، نخست‌وزیر موقت اسرائیل است، علاقه خود به تشدید دوباره درگیری را پنهان نکرده است.

کابوس کشورهای خلیج فارس

این سناریو برای کشورهای خلیج فارس یک کابوس است. آنها هم به‌شدت خواهان جلوگیری از تبدیل شدن به قربانیان جانبی حمله مجدد آمریکا و اسرائیل هستند و هم می‌خواهند مانع توافقی شوند که ایران را قدرتمندتر کرده و کنترل تنگه هرمز را در اختیار آن قرار دهد.

نگرانی آنها در سطح گسترده‌ای مشترک است. همان‌طور که بلومبرگ نیوز روز شنبه گزارش داد، بزرگ‌ترین موضوعی که در هفته‌های اخیر ذهن مقام‌های دولت بریتانیا را به خود مشغول کرده، خطر جنگ مجدد در خلیج فارس بوده است؛ جنگی که می‌تواند موجب جهش قیمت انرژی شود و تمام برنامه‌های اقتصادی و سیاسی دولت بریتانیا را از مسیر خارج کند.

دولت‌های دیگر نیز احتمالاً بحث‌های مشابهی دارند.

اگر جامعه بین‌المللی یک خانواده بزرگ بود، اکنون زمان برگزاری یک جلسه مداخله خانوادگی پیش از روز شکرگزاری بود. یا اگر سال ۲۰۰۸ بود، می‌شد امیدوار بود که گروه ۲۰ برای کاهش پیامدهای اقتصادی جنگ وارد عمل شود؛ همان‌طور که پس از بحران وام‌های مسکن پرریسک آمریکا چنین کرد.

اما متأسفانه هیچ‌کدام از این شرایط وجود ندارد.

از زمانی که در سال ۱۹۸۷ کار روزنامه‌نگاری را آغاز کردم، جهان هیچ‌گاه تا این اندازه کمتر شبیه یک خانواده نبوده است. تصور اینکه گروه ۲۰، سازمان ملل یا هر نهاد بین‌المللی دیگری بتواند برای مقابله با تهدیدهای بزرگ مشترک، زمینه مشترکی پیدا کند، به ندرت تا این اندازه غیرواقع‌بینانه به نظر رسیده است.

کافی است به شکست اجلاس COP۳۱ در بازگویی حتی تعهدات قبلی برای فاصله گرفتن از سوخت‌های فسیلی، یا دستاورد ناچیز «گروه سه جدید» در نشست اخیر رهبران چین، روسیه و آمریکا در شنژن نگاه کنید.

تلاش‌ها برای میانجی‌گری و دستیابی به توافق در تقابل آمریکا و ایران همچنان ادامه دارد و صادقانه امیدوارم قطر و دیگران بتوانند موفق شوند.

اما مسیر آنها دشوارتر است.

مسیر بازگشت به جنگ، عمدتاً مسیری سراشیبی است.

منبع: انتخاب