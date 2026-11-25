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کنایه سخنگوی سپاه به فرمانده سنتکام
سخنگوی سپاه با انتشار تصویری کنایهآمیز، سنتکام را درباره خسارات ادعایی امروز به پهپادها و شناورها به چالش کشید.
به گزارش تابناک، سردار محبی، سخنگوی سپاه با انتشار تصویری از پهپادها و شناورهای در حال سوختن، در پیامی کنایهآمیز خطاب به فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) نوشت: «هی سنتکام، امروز چند پهپاد و کشتی از دست دادهاید؟»
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