به گزارش تابناک، ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، درباره انتشار خبرهایی مبنی بر مجازی شدن کلاس‌های تعدادی از دانشگاه‌ها گفت: تأکید وزارت علوم بر استفاده همه دانشگاه‌ها از ظرفیت آموزش حضوری است و اگر دانشگاهی کلاس‌های خود را غیرحضوری اعلام کرده باشد، این موضوع باید بررسی شود.

وی افزود: تاکنون هیچ بخشنامه‌ای از سوی وزارت علوم برای غیرحضوری شدن کلاس‌های دانشگاه‌ها ابلاغ نشده است و اعلام چنین تصمیمی بدون هماهنگی با وزارت علوم، با سیاست‌ها و رویه این وزارتخانه همخوانی ندارد.

واحدی با اشاره به ضرورت بررسی اخبار منتشرشده درباره غیرحضوری شدن کلاس‌های برخی دانشگاه‌ها اظهار کرد: دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی این موضوع را پیگیری و صحت‌وسقم آن را بررسی خواهد کرد. در حال حاضر نیز تصمیمی از سوی وزارت علوم برای تعطیلی دانشگاه‌ها اتخاذ نشده است.

بر اساس این گزارش در پی انتشار شایعاتی درباره غیرحضوری شدن کلاس‌های دانشگاه خوارزمی، رئیس این دانشگاه این خبر را تکذیب کرد. همچنین دانشگاه تهران نیز اخبار منتشرشده درباره مجازی شدن کلاس‌های خود را رد کرد.

منبع: فارس