همزمان با فرارسیدن سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت مقام مادر و روز زن؛ بانک شهر کارت‌های هدیه‌با طرح‌های جدید، جذاب و ویژه را در شعب و پیشخوان‌های شهرنت به مشتریان عرضه می‌کند.

بانک شهر در آستانه سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) ، با هدف فراهم‌کردن فرصتی برای قدردانی از مقام مادر و ابراز محبت به بانوان، کارت‌های هدیه‌با طرح‌های ویژه و متفاوت را برای مشتریان خود در نظر گرفته است.

مشتریان و شهروندان می‌توانند با مراجعه به شعب بانک شهر و پیشخوان‌های شهرنت در سراسر کشور، کارت‌های هدیه مورد نظر خود را دریافت کنند. پیشخوان‌های شهرنت بانک شهر نیز همه‌روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۰ شب، حتی در ساعات غیراداری، آماده ارائه این خدمت به شهروندان هستند.

بانک شهر با توسعه و تنوع‌بخشی به خدمات خود، تلاش دارد در مناسبت‌های ملی و مذهبی نیز با ارائه محصولات و خدمات متناسب، زمینه تجربه‌ای مطلوب و متفاوت را برای مشتریان و شهروندان فراهم کند.