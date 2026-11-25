همراه اول به‌عنوان یکی از حامیان جشن نودانشجویان دانشگاه تهران، با ارائه سیم‌کارت، بسته‌های اینترنت و جوایز ویژه، از دانشجویان جدیدالورود این دانشگاه استقبال کرد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی همراه اول، بزرگ‌ترین اپراتور کشور در جشن نودانشجویان دانشگاه تهران که امروز در محل این دانشگاه و با حضور رئیس دانشگاه تهران و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، مجموعه‌ای از خدمات ارتباطی و هدایای ویژه را به دانشجویان ارائه کرد.

بر اساس این طرح، تمام نودانشجویان دانشگاه تهران ۶۰ گیگابایت اینترنت با اعتبار شش‌ماهه دریافت می‌کنند. این بسته برای دانشجویانی که سیم‌کارت همراه اول دارند، روی خط فعلی آنها فعال می‌شود و به دانشجویانی که از سیم‌کارت این اپراتور استفاده نمی‌کنند نیز یک سیم‌کارت همراه اول اهدا خواهد شد.

همراه اول همچنین در غرفه خود در این رویداد، با استقرار کیوسک دیجیتال، بخشی از خدماتش را معرفی کرد. در این غرفه، تعداد زیادی از نودانشجویان برای ثبت‌نام و دریافت سیم‌کارت همراه اول مراجعه کردند که با استقبال خوبی همراه شد.

بزرگترین اپراتور کشور ۳۰ جایزه ویژه شامل تعدادی ساعت هوشمند و مودم ۵G به همراه ۳۰۰ گیگابایت اینترنت را در قالب قرعه‌کشی برای دانشجویان در نظر گرفت. تعدادی کارت هدیه اوانو نیز از دیگر هدایای همراه اول در جشن نودانشجویان دانشگاه تهران بود.

گفتنی است حمایت از دانشجویان و تسهیل دسترسی آنها به خدمات ارتباطی و محتوای علمی، از اهداف همراه اول در مشارکت با رویدادهای دانشگاهی است.