کامیون، کشنده و تریلی برای بسیاری از رانندگان، علاوه بر وسیله کار، سرمایه چند میلیارد تومانی آنها محسوب می‌شوند. وقوع حوادثی مانند تصادف، واژگونی، آتش‌سوزی یا سرقت این وسایل نقلیه می‌تواند هزینه‌های سنگینی به مالک خودرو تحمیل کند

کامیون، کشنده و تریلی برای بسیاری از رانندگان، علاوه بر وسیله کار، سرمایه چند میلیارد تومانی آنها محسوب می‌شوند. وقوع حوادثی مانند تصادف، واژگونی، آتش‌سوزی یا سرقت این وسایل نقلیه می‌تواند هزینه‌های سنگینی به مالک خودرو تحمیل کند و حتی فعالیت کاری او را برای مدتی متوقف کند. خرید بیمه بدنه متناسب با ارزش روز ماشین سنگین و انتخاب پوشش‌های تکمیلی مناسب با نوع کاربری آن، می‌تواند از بخش قابل‌توجهی از این خسارت‌ها پیشگیری کند.

چرا بیمه شخص ثالث برای ماشین‌های سنگین کافی نیست؟

بیمه شخص ثالث، خسارت‌های مالی و جانی واردشده به اشخاص ثالث و خسارت‌های بدنی راننده مقصر را در چارچوب تعهدات قانونی جبران می‌کند؛ اما خسارت واردشده به وسیله نقلیه راننده مقصر تحت پوشش این بیمه نیست.

برای مثال، اگر راننده کامیون کنترل خودرو را از دست بدهد و با گاردریل برخورد کند، هزینه تعمیر گاردریل از محل بیمه شخص ثالث پرداخت می‌شود؛ اما هزینه تعمیر کابین، شاسی و سایر بخش‌های آسیب‌دیده کامیون مقصر بر عهده مالک خودرو خواهد بود.

در این شرایط، بیمه بدنه ماشین سنگین می‌تواند خسارت‌های واردشده به خود کامیون، کشنده یا تریلی را در حوادث تحت پوشش بیمه‌نامه جبران کند. برخلاف بیمه شخص ثالث، خرید این بیمه اختیاری است.

بیمه بدنه ماشین سنگین چه خسارت‌هایی را جبران می‌کند؟

پوشش‌های بیمه بدنه ماشین سنگین به دو دسته اصلی و تکمیلی تقسیم می‌شوند. پوشش‌های اصلی به‌صورت پیش‌فرض در بیمه‌نامه وجود دارند؛ اما برای برخورداری از پوشش‌های تکمیلی باید حق بیمه بیشتری پرداخت کرد.

پوشش‌های اصلی بیمه بدنه ماشین سنگین

تصادف و برخورد با اجسام ثابت یا متحرک؛

واژگونی و سقوط ماشین سنگین؛

آتش‌سوزی، انفجار و صاعقه؛

سرقت کلی وسیله نقلیه؛

خسارت‌های واردشده هنگام نجات یا انتقال خودرو حادثه‌دیده.

پوشش‌های تکمیلی بیمه بدنه ماشین سنگین

سرقت قطعات و تجهیزات خودرو؛

بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله؛

شکست شیشه به‌تنهایی؛

نوسان قیمت خودرو؛

حذف استهلاک قطعات؛

پاشیدن رنگ، اسید و مواد شیمیایی؛

تجهیزات اضافی و غیرفابریک خودرو.

نوع پوشش‌های تکمیلی قابل ارائه و سقف تعهدات آنها در شرکت‌های بیمه متفاوت است.

کدام پوشش‌های تکمیلی برای ماشین‌های سنگین اهمیت بیشتری دارند؟

با توجه به ارزش بالای ماشین‌های سنگین و نرخ تصادفات ماشین‌های سنگین، قیمت قطعات و شرایط تردد آنها، برخی پوشش‌های تکمیلی اهمیت بیشتری نسبت به سایر پوشش‌ها دارند.

پوشش نوسان قیمت: افزایش قیمت ماشین‌های سنگین در طول اعتبار بیمه‌نامه می‌تواند باعث ایجاد اختلاف میان ارزش واقعی خودرو و سرمایه ثبت‌شده در بیمه‌نامه شود. این پوشش به جبران خسارت براساس ارزش جدید خودرو تا سقف تعیین‌شده کمک می‌کند.

پوشش سرقت قطعات: با توجه به قیمت بالای لاستیک، باتری، آینه و سایر تجهیزات ماشین‌های سنگین، برخورداری از این پوشش می‌تواند بخشی از خسارت ناشی از سرقت قطعات بیمه‌شده را جبران کند.

پوشش حذف استهلاک: هنگام پرداخت خسارت، ممکن است بخشی از قیمت قطعات تعویضی به دلیل عمر و کارکرد آنها کسر شود. با تهیه پوشش حذف استهلاک می‌توان این کسورات را برای قطعات مشمول پوشش کاهش داد.

پوشش تجهیزات اضافی: برای ماشین‌های سنگین دارای تجهیزاتی مانند بالابر، سیستم سرمایشی و سایر تجهیزات تخصصی، بررسی امکان بیمه کردن این تجهیزات اهمیت زیادی دارد.

ماشین سنگین را به ارزش واقعی آن بیمه کنید

یکی از اشتباهات پرهزینه در خرید بیمه بدنه، اعلام ارزش خودرو کمتر از قیمت واقعی آن با هدف کاهش حق بیمه است. این کار اگرچه هزینه اولیه خرید بیمه را کاهش می‌دهد، هنگام دریافت خسارت می‌تواند زیان مالی قابل‌توجهی به مالک خودرو وارد کند.

براساس قاعده نسبی سرمایه، اگر ارزش بیمه‌شده خودرو کمتر از ارزش واقعی آن باشد، خسارت نیز به همان نسبت کاهش پیدا می‌کند.

برای مثال، فرض کنید ارزش واقعی یک کامیون ۱۰ میلیارد تومان است؛ اما مالک آن را به ارزش ۶ میلیارد تومان بیمه کرده است. اگر در یک تصادف، ۲ میلیارد تومان خسارت قابل جبران به کامیون وارد شود، محاسبه خسارت به شکل زیر خواهد بود:

شرح

مبلغ

ارزش واقعی کامیون

۱۰ میلیارد تومان

ارزش ثبت‌شده در بیمه‌نامه

۶ میلیارد تومان

خسارت واردشده

۲ میلیارد تومان

خسارت محاسبه‌شده پیش از کسر فرانشیز و سایر کسورات

۱.۲ میلیارد تومان

خسارت جبران‌نشده به دلیل بیمه کردن خودرو کمتر از ارزش واقعی آن

۸۰۰ میلیون تومان

بنابراین، بهتر است ماشین سنگین هنگام خرید بیمه بدنه به ارزش واقعی روز آن بیمه شود. همچنین در صورت افزایش قابل‌توجه قیمت خودرو در طول اعتبار بیمه‌نامه، امکان افزایش سرمایه بیمه‌شده از طریق صدور الحاقیه بررسی شود.

آیا بیمه بدنه کشنده، تریلی و تجهیزات آن را هم پوشش می‌دهد؟

یکی از نکات مهم هنگام خرید بیمه بدنه ماشین سنگین، مشخص کردن دقیق اجزای تحت پوشش بیمه‌نامه است. بیمه کردن کشنده لزوماً به معنای بیمه بودن تریلی یا نیمه‌تریلر متصل به آن نیست.

مالک خودرو باید هنگام خرید بیمه‌نامه، وضعیت پوشش بیمه‌ای بخش‌های زیر را بررسی کند:

کشنده؛

تریلی و نیمه‌تریلر؛

یدک؛

اتاق بار؛

تانکر؛

تجهیزات یخچالی؛

تجهیزات تخصصی و اضافی نصب‌شده روی خودرو.

مشخصات و ارزش بخش‌هایی که قرار است تحت پوشش قرار بگیرند، باید به تأیید شرکت بیمه برسند و در بیمه‌نامه درج شوند.

در چه شرایطی بیمه بدنه ماشین سنگین خسارت پرداخت نمی‌کند؟

بیمه بدنه تمام خسارت‌های واردشده به ماشین سنگین را جبران نمی‌کند. آگاهی از استثنائات بیمه‌نامه پیش از خرید اهمیت زیادی دارد.

مهم‌ترین موارد خارج از پوشش بیمه بدنه عبارت‌اند از:

خرابی عادی موتور، گیربکس و سایر قطعات مکانیکی؛

فرسودگی و استهلاک طبیعی خودرو؛

خسارت عمدی واردشده به وسیله نقلیه توسط بیمه‌گزار؛

خسارت ناشی از حمل بار بیش از ظرفیت مجاز؛

خسارت ناشی از رانندگی بدون گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه؛

خسارت ناشی از حوادث مرتبط با مصرف مشروبات الکلی یا مواد مخدر، مطابق شرایط بیمه‌نامه.

همچنین خسارت واردشده به محموله ماشین سنگین تحت پوشش بیمه بدنه نیست و برای بیمه کردن بار باید بیمه باربری متناسب با نوع محموله تهیه شود.

هزینه بیمه کردن ماشین سنگین چقدر است؟

بیمه بدنه ماشین سنگین برخلاف بیمه شخص ثالث، نرخ پایه یکسانی در تمام شرکت‌های بیمه ندارد. هزینه خرید این بیمه براساس عوامل زیر تعیین می‌شود:

ارزش روز ماشین سنگین؛

برند، مدل و سال ساخت خودرو؛

نوع کاربری وسیله نقلیه؛

پوشش‌های تکمیلی انتخابی؛

سابقه عدم خسارت؛

شرایط و تعرفه شرکت بیمه؛

ارزش تجهیزات اضافی خودرو.

با توجه به تفاوت تعرفه‌ها و شرایط شرکت‌های بیمه، بهتر است پیش از خرید، قیمت بیمه‌نامه را با پوشش‌ها و سرمایه بیمه‌شده یکسان از چند شرکت استعلام بگیرید.

هنگام خرید بیمه بدنه ماشین سنگین به چه نکاتی توجه کنیم؟

علاوه بر قیمت و پوشش‌های بیمه‌نامه، موارد زیر نیز در انتخاب بیمه بدنه مناسب برای کامیون و تریلی اهمیت دارند:

میزان فرانشیز هر پوشش؛

تعداد و پراکندگی مراکز پرداخت خسارت شرکت بیمه؛

سطح توانگری مالی شرکت بیمه؛

شرایط پرداخت خسارت کلی و جزئی؛

سقف تعهدات پوشش‌های تکمیلی؛

امکان خرید اقساطی بیمه‌نامه؛

شرایط بیمه کردن تجهیزات اضافی و تریلی.

با توجه به تردد ماشین‌های سنگین در مسیرهای بین‌شهری، دسترسی به مراکز پرداخت خسارت در نقاط مختلف کشور می‌تواند یکی از معیارهای مهم انتخاب شرکت بیمه باشد.

با توجه به ارزش چند میلیارد تومانی ماشین‌های سنگین و هزینه بالای تعمیر و تعویض قطعات آنها، خرید بیمه بدنه با پوشش‌های متناسب با نوع کاربری خودرو می‌تواند از تحمیل بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های ناشی از حوادث جلوگیری کند. هنگام خرید این بیمه، کاهش حق بیمه نباید به قیمت حذف پوشش‌های ضروری یا اعلام ارزش خودرو کمتر از قیمت واقعی آن تمام شود.