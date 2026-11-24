گروه استان‌ها - درحالیکه جهاد کشاورزی از برنامه کشت گندم در بیش از ۱۳۰ هزار هکتار از اراضی استان بوشهر خبر می‌دهد، سرنوشت بخش عمده‌ای از این کشت همچنان به بارندگی‌های ماه‌های آینده گره خورده است؛ جایی که کشاورزان بذر امید را در زمین می‌کارند، اما نتیجه تلاششان بیش از هر چیز به سخاوت آسمان وابسته است.

هزاران هکتار زمین گندم در بوشهر، امید به برداشت یا تکرار خسارت؟/ فصل رقابت نابرابر با طبیعت آغاز شد!

به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر ، پاییز برای کشاورزان بوشهری فصل آغاز یک رقابت نابرابر با طبیعت است؛ رقابتی که در یک سوی آن تجربه، تلاش و برنامه‌ریزی کشاورز قرار دارد و در سوی دیگر، بارندگی‌هایی که نه زمان وقوعشان در اختیار بهره‌بردار است و نه میزان و پراکندگی آنها قابل کنترل.

با آغاز فصل کشت، تراکتورها بار دیگر در دشت‌های دشتستان، دشتی، تنگستان و شهرستان بوشهر به حرکت درآمده‌اند. زمین‌ها زیر تیغ شخم و آماده‌سازی قرار گرفته‌اند و کشاورزان با تأمین بذر و مهیا کردن مزارع، خود را برای یک فصل زراعی دیگر آماده می‌کنند؛ فصلی که موفقیت آن می‌تواند به افزایش تولید گندم و تقویت امنیت غذایی کمک کند.

اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا بارندگی‌های پیش‌بینی‌شده به اندازه‌ای خواهند بود که امید کشاورزان را به محصولی پربار تبدیل کنند؟

۱۳۰ هزار هکتار زیر کشت؛ افزایش ۱۵ درصدی در راه است

«رضا حسین‌پور» مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از برنامه‌ریزی برای کشت گندم در بیش از ۱۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان خبر داده و با اشاره به برنامه‌های سال زراعی جاری اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، حدود ۱۸ هزار هکتار از اراضی به کشت گندم آبی و نزدیک به ۱۲۰ هزار هکتار به کشت دیم اختصاص می‌یابد.

وی افزود: با توجه به شرایط مورد انتظار بارندگی و استقبال کشاورزان، پیش‌بینی می‌شود سطح زیر کشت گندم در استان نسبت به سال گذشته بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشته باشد.

این افزایش سطح زیر کشت در شرایطی اتفاق می‌افتد که بخش عمده تولید گندم استان به کشت دیم وابسته است؛ موضوعی که اهمیت مدیریت منابع آب، انتخاب ارقام سازگار و البته توزیع مناسب بارندگی‌ها را دوچندان می‌کند.

حسین‌پور با تأکید بر نقش بذر مناسب در افزایش عملکرد مزارع گفت: بیش از ۱۵ رقم گندم آبی و دیم در استان کشت می‌شود که متناسب با شرایط اقلیمی، ویژگی‌های خاک و دسترسی به منابع آبی انتخاب شده‌اند.

به گفته وی، ارقام مهرگان در بخش گندم آبی و آفتاب در بخش گندم دیم از جمله ارقام مورد استقبال کشاورزان بوشهری هستند.

بذر مناسب؛ راهبرد جهاد کشاورزی برای افزایش عملکرد

یکی از چالش‌های مهم کشاورزی در استان بوشهر، انتخاب ارقامی است که بتوانند در شرایط اقلیمی گرم و نسبتاً خشک منطقه، عملکرد قابل قبولی داشته باشند.

در همین راستا، طرح انتخاب مشارکتی ارقام گندم در روستای آبطویل شهرستان بوشهر در حال اجراست؛ طرحی که به گفته مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی، یکی از ۶۲ طرح تحقیقاتی و پایلوت کشاورزی استان محسوب می‌شود.

در این طرح حدود ۱۳ رقم گندم آبی و دیم در شرایط یکسان زراعی کشت شده‌اند تا ویژگی‌های رشدی، میزان سازگاری و عملکرد نهایی آنها مورد ارزیابی قرار گیرد.

حسین‌پور با اشاره به اینکه اجرای این طرح به دو سال متوالی زمان نیاز دارد، اظهار کرد: پس از شناسایی ارقام برتر، بذرهای منتخب وارد چرخه تولید بذر استان می‌شوند و شرکت‌های فعال در این حوزه مسئولیت تکثیر آنها را برای سال‌های آینده برعهده خواهند گرفت.

وی همچنین از تأمین حدود ۱۳ هزار تن بذر گندم برای فصل زراعی جاری خبر داد و گفت: تاکنون ۷ هزار و ۵۰۰ تن از این میزان میان کشاورزان توزیع شده است.

هدف‌گذاری تولید ۱۱ هزار تن گندم در شهرستان بوشهر

در شهرستان بوشهر نیز برنامه کشت گندم در سطح ۱۶ هزار هکتار پیش‌بینی شده و عملیات کاشت از نیمه دوم آبان‌ماه آغاز شده است.

«علیرضا کیهان»، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوشهر، با اشاره به وضعیت کشت گندم در سال زراعی گذشته اظهار کرد: سال گذشته حدود ۱۸ هزار هکتار از اراضی شهرستان زیر کشت گندم رفت و نزدیک به ۶ هزار و ۸۰۰ تن محصول برداشت شد.

وی وقوع سیلاب و خسارت‌های ناشی از آن را از عوامل تأثیرگذار بر کاهش عملکرد مزارع دانست و افزود: امسال با برنامه‌ریزی برای کشت در سطح ۱۶ هزار هکتار، در صورت تحقق شرایط مناسب بارندگی و بهبود عملکرد در واحد سطح، پیش‌بینی می‌کنیم تولید گندم شهرستان به حدود ۱۱ هزار تن برسد.

یکی از نکات قابل توجه در برنامه امسال، پیش‌بینی پوشش بیمه‌ای فراگیر برای مزارع گندم و جو است. به گفته کیهان، در قالب این طرح، اراضی زیر کشت این محصولات بدون دریافت حق بیمه از کشاورزان تحت پوشش قرار می‌گیرند تا در صورت بروز خسارت، امکان جبران بخشی از زیان بهره‌برداران فراهم شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوشهر همچنین از اجرای طرح مقایسه ۱۳ رقم گندم در روستای آبطویل خبر داد؛ طرحی که قرار است در یک دوره سه‌ساله دنبال شود و نتایج آن در انتخاب بذر مناسب و افزایش بهره‌وری مزارع منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

باران اگر به‌موقع نبارد، افزایش سطح کشت هم کافی نیست

اگرچه افزایش سطح زیر کشت، تأمین بذر و اجرای طرح‌های تحقیقاتی از جمله اقدامات مثبت در مسیر توسعه تولید گندم استان به شمار می‌رود، اما واقعیت این است که در کشاورزی دیم، هیچ‌کدام از این برنامه‌ها به‌تنهایی تضمین‌کننده برداشت مطلوب نیستند.

گندم در مراحل مختلف رشد به رطوبت کافی نیاز دارد و تأخیر در بارندگی، وقفه‌های طولانی میان نزولات جوی یا بارش‌های شدید و سیل‌آسا می‌تواند عملکرد مزارع را تحت تأثیر قرار دهد.

تجربه خسارت‌های ناشی از سیلاب در سال گذشته نیز نشان می‌دهد که کشاورزی استان تنها با افزایش میزان بارندگی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد؛ بلکه مدیریت روان‌آب‌ها، حفاظت از خاک، انتخاب بذر متناسب با اقلیم و حمایت مؤثر از کشاورزان باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.

از سوی دیگر، بیمه محصولات کشاورزی زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را ایفا کند که سازوکار ارزیابی خسارت و پرداخت غرامت نیز به‌موقع و کارآمد باشد؛ چراکه کشاورز پس از یک فصل خسارت‌دیده، بیش از هر چیز به حمایت عملی برای ادامه فعالیت نیاز دارد.

اکنون بیش از ۱۳۰ هزار هکتار از اراضی استان در برنامه کشت گندم قرار گرفته است؛ ظرفیتی که در صورت همراهی شرایط جوی و مدیریت اصولی می‌تواند به افزایش تولید و تقویت جایگاه کشاورزی بوشهر در تأمین گندم کشور کمک کند.

با این حال، تا زمانی که بارندگی‌های مؤثر و منظم محقق نشوند، اعداد و پیش‌بینی‌ها همچنان روی کاغذ باقی خواهند ماند.

کشاورز بوشهری بذر را کاشته، زمین را آماده کرده و هزینه فصل زراعی را پذیرفته است؛ اکنون نوبت مدیریت منابع، حمایت دستگاه‌های مسئول و البته بارانی است که باید در زمان مناسب ببارد. چراکه در نهایت، آنچه اهمیت دارد نه تعداد هکتارهای اعلام‌شده، بلکه میزان گندمی است که در پایان فصل از دل این زمین‌ها برداشت خواهد شد.