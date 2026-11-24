گروه استان ها - رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با هشدار نسبت به تصرف غیرقانونی اراضی و تعرض به حقوق عمومی، تأکید کرد: برخورد با زمین‌خواران، به‌ویژه متخلفان دانه‌درشت، بدون ملاحظه و در چارچوب قانون دنبال خواهد شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر ، «مهدی مهرانگیز» رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر، صبح سه‌شنبه در سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان بوشهر، با تأکید بر ضرورت صیانت از اراضی عمومی و حقوق مردم، اظهار کرد: رسیدگی به مطالبات مردم و حل مشکلات استان باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد و مدیران نیز باید با خدمت صادقانه و بدون منت برای افزایش رضایتمندی عمومی تلاش کنند.

وی با اشاره به همراهی مردم استان بوشهر در عرصه‌های مختلف افزود: مردم این استان با وجود شرایط سخت آب‌وهوایی و گرمای طاقت‌فرسا، همواره در صحنه‌های مختلف حضور داشته‌اند و شایسته بهترین خدمات هستند.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با تأکید بر ضرورت حل مسائل استان در چارچوب ظرفیت‌های مدیریتی و اجرایی منطقه ادامه داد: مشکلات باید با استفاده از خرد جمعی، تعامل و هماهنگی دستگاه‌ها در داخل استان بررسی و برطرف شود؛ چراکه مسئولان محلی شناخت دقیق‌تری از ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی مسائل دارند.

وی با اشاره به تعامل میان مجموعه قضایی و دستگاه‌های اجرایی استان خاطرنشان کرد: همدلی و هماهنگی موجود میان مسئولان بوشهر، ظرفیت مهمی برای خدمت‌رسانی به مردم و حفاظت از حقوق عمومی است و باید از این ظرفیت به شکل مطلوب استفاده شود.

مهرانگیز در ادامه با استناد به گزارش دستگاه‌هایی همچون منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای درباره وضعیت اراضی و تصرفات غیرمجاز، بر ضرورت پیشگیری از شکل‌گیری تخلفات تأکید کرد.

وی اضافه کرد: دستگاه‌های مسئول نباید اجازه دهند ساخت‌وسازهای غیرمجاز گسترش پیدا کند و ضروری است با هماهنگی دادستانی، از همان مراحل ابتدایی با تخلفات برخورد شود.

تعیین‌تکلیف اسناد؛ گام مهم برای حفاظت از اراضی

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر، صدور اسناد تک‌برگ برای اراضی دولتی و املاک فاقد سند را از اقدامات مهم در تثبیت مالکیت و جلوگیری از تعرض به اراضی عمومی دانست و از تلاش‌های مجموعه ثبت اسناد و املاک استان قدردانی کرد.

وی خواستار تسریع در تعیین‌تکلیف اسناد باقی‌مانده و رفع موانع قانونی شد و تأکید کرد: مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال برای تمامی دستگاه‌های عضو لازم‌الاجراست و هرگونه کوتاهی یا استنکاف مدیران از اجرای تکالیف قانونی با برخورد قاطع مواجه خواهد شد.

مهرانگیز با تأکید بر اینکه مقابله با زمین‌خواری نباید صرفاً متوجه تخلفات خرد باشد، اظهار کرد: برخورد با متصرفان اراضی باید با اولویت متخلفان کلان و دانه‌درشت انجام شود.

وی تصریح کرد: در اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها هیچ‌گونه ملاحظه‌ای خارج از چارچوب قانون پذیرفته نیست و دستگاه قضایی در این زمینه با جدیت عمل خواهد کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر در پایان، صیانت از بیت‌المال را خط قرمز دستگاه قضایی دانست و از قضات و مسئولان نظارتی خواست با رعایت قانون و انصاف، با حساسیت کامل از تضییع حقوق عمومی و اموال مردم جلوگیری کنند.