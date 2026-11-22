فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر مطرح کرد؛
بدون ایستادگی نمیتوان به پیروزیهای بزرگ دست یافت
گروه استانها - فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر با تأکید بر اینکه فرهنگ ایثار و شهادت یکی از پایههای اقتدار جمهوری اسلامی ایران است، گفت: بدون ایستادگی نمیتوان به پیروزیهای بزرگ دست یافت و امروز نیز حفظ آمادگی، تقویت انسجام داخلی و حرکت در مسیر ولایت از ضرورتهای اساسی کشور است.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر، سردار «حمید خرمدل» فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر، شامگاه یکشنبه در اجلاسیه ۱۴ شهید شهرستان عسلویه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تجلیل از خانوادههای معظم آنان، اظهار کرد: حضور در مجالس شهدا فرصتی ارزشمند برای بازخوانی مسیر ایثار و فداکاری انسانهایی است که برای دفاع از اعتقادات، وطن و ارزشهای خود از جانشان گذشتند.
وی افزود: اگر از دوران دفاع مقدس و مجاهدتهای رزمندگان سخن میگوییم، نباید نقش خانوادههای شهدا را نادیده بگیریم؛ مادران، همسران، خواهران و فرزندانی که در کنار رزمندگان، بار سنگین این دوران را به دوش کشیدند و در مسیر دفاع از کشور و آرمانهای انقلاب، صبر و استقامت کردند.
فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر با اشاره به جایگاه شهادت در فرهنگ اسلامی تصریح کرد: در نگاه دینی، شهادت پایان زندگی نیست، بلکه رسیدن به جایگاهی است که انسان برای خدا و دفاع از ارزشهای انسانی و الهی، جان خود را تقدیم میکند.
خرمدل ادامه داد: شهید برای دفاع از انسانیت، دین، وطن و اعتقادات خود وارد میدان میشود و همین باور است که فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه زنده نگه داشته است.
خانواده شهدا؛ روایت ماندگار صبر و ایستادگی
وی با اشاره به ضرورت تکریم خانوادههای شهدا گفت: شهدا و خانوادههای آنان متعلق به یک جریان یا یک مذهب خاص نیستند و هر انسانی که برای دفاع از وطن و اعتقادات خود جانفشانی کرده باشد، شایسته احترام و تکریم است.
فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر با بیان اینکه شهدا نزد خداوند زندهاند، خاطرنشان کرد: خانواده شهدا اگرچه داغ عزیزان خود را بر دل دارند، اما این داغ با افتخار به مقام شهید و سربلندی در برابر فداکاری آنان همراه شده است.
وی برگزاری اجلاسیه شهدای عسلویه را فرصتی برای انتقال این فرهنگ به نسلهای جدید دانست و گفت: وقتی نام و یاد شهدا در جامعه زنده نگه داشته میشود، در حقیقت بخشی از هویت و تاریخ این سرزمین به نسل آینده منتقل میشود.
۱۰ شهید اهل سنت عسلویه؛ نماد وحدت در دفاع از ایران
خرمدل با اشاره به ویژگیهای اجلاسیه شهدای عسلویه اظهار کرد: از مجموع ۱۴ شهید این شهرستان، ۱۰ شهید از برادران اهل سنت هستند و این موضوع نشان میدهد که دفاع از ایران و ارزشهای کشور، مرزهای مذهبی و قومی نمیشناسد.
وی افزود: خون شهدای شیعه و اهل سنت در کنار یکدیگر برای دفاع از کشور بر زمین ریخته شده و امروز نیز باید همین وحدت را بهعنوان سرمایهای مهم حفظ کنیم.
فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر تأکید کرد: شیعه و سنی، اقوام و گروههای مختلف باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند و اجازه ندهند اختلافات قومی و مذهبی به ابزاری برای ضربه زدن به انسجام ملی تبدیل شود.
مقاومت و وحدت؛ دو مؤلفه مهم عبور از تهدیدها
خرمدل با اشاره به فراز و نشیبهای چهار دهه گذشته انقلاب اسلامی بیان کرد: انقلاب با حضور مردم به پیروزی رسید و همین مردم در سالهای بعد نیز در برابر جنگ، ترور، کودتا، فتنه و تحریم ایستادند و از کشور و انقلاب دفاع کردند.
وی مقاومت را یکی از الزامات عبور از فشارها و تهدیدها دانست و تصریح کرد: بدون ایستادگی نمیتوان به پیروزیهای بزرگ دست یافت و امروز نیز حفظ آمادگی، تقویت انسجام داخلی و حرکت در مسیر ولایت از ضرورتهای اساسی کشور است.
فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر افزود: دشمنان همواره تلاش کردهاند با ایجاد اختلاف میان مردم، قدرت ملی ایران را تضعیف کنند؛ بنابراین حفظ وحدت و همدلی باید در اولویت قرار گیرد.
ایران برای دفاع از منافع خود باید قدرتمند باشد
خرمدل با اشاره به ضرورت افزایش قدرت کشور در حوزههای مختلف گفت: قدرت جمهوری اسلامی ایران نباید صرفاً در یک حوزه تعریف شود، بلکه باید در عرصههای نظامی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی توانمند باشیم تا بتوانیم از استقلال، منافع ملی و جایگاه کشور دفاع کنیم.
وی با اشاره به سابقه مداخلات آمریکا در ایران، از کودتای ۲۸ مرداد گرفته تا ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران، حمایت از عراق در جنگ تحمیلی و اعمال تحریمها، اظهار کرد: تقابل آمریکا با ملت ایران موضوعی مربوط به سالهای پس از انقلاب نیست و سابقه این مداخلات به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بازمیگردد.
فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر همچنین با اشاره به تحولات و درگیریهای اخیر منطقه و اهداف اعلامشده دشمنان علیه ایران گفت: دشمنان با وجود اقداماتی که انجام دادند، نتوانستند به اهداف اعلامشده خود دست پیدا کنند و حفظ آمادگی دفاعی و تداوم مقاومت، لازمه صیانت از دستاوردهای کشور است.
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