گروه استان‌ها - فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر با تأکید بر اینکه فرهنگ ایثار و شهادت یکی از پایه‌های اقتدار جمهوری اسلامی ایران است، گفت: بدون ایستادگی نمی‌توان به پیروزی‌های بزرگ دست یافت و امروز نیز حفظ آمادگی، تقویت انسجام داخلی و حرکت در مسیر ولایت از ضرورت‌های اساسی کشور است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر ، سردار «حمید خرم‌دل» فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر، شامگاه یکشنبه در اجلاسیه ۱۴ شهید شهرستان عسلویه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تجلیل از خانواده‌های معظم آنان، اظهار کرد: حضور در مجالس شهدا فرصتی ارزشمند برای بازخوانی مسیر ایثار و فداکاری انسان‌هایی است که برای دفاع از اعتقادات، وطن و ارزش‌های خود از جانشان گذشتند.

وی افزود: اگر از دوران دفاع مقدس و مجاهدت‌های رزمندگان سخن می‌گوییم، نباید نقش خانواده‌های شهدا را نادیده بگیریم؛ مادران، همسران، خواهران و فرزندانی که در کنار رزمندگان، بار سنگین این دوران را به دوش کشیدند و در مسیر دفاع از کشور و آرمان‌های انقلاب، صبر و استقامت کردند.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر با اشاره به جایگاه شهادت در فرهنگ اسلامی تصریح کرد: در نگاه دینی، شهادت پایان زندگی نیست، بلکه رسیدن به جایگاهی است که انسان برای خدا و دفاع از ارزش‌های انسانی و الهی، جان خود را تقدیم می‌کند.

خرم‌دل ادامه داد: شهید برای دفاع از انسانیت، دین، وطن و اعتقادات خود وارد میدان می‌شود و همین باور است که فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه زنده نگه داشته است.

خانواده شهدا؛ روایت ماندگار صبر و ایستادگی

وی با اشاره به ضرورت تکریم خانواده‌های شهدا گفت: شهدا و خانواده‌های آنان متعلق به یک جریان یا یک مذهب خاص نیستند و هر انسانی که برای دفاع از وطن و اعتقادات خود جانفشانی کرده باشد، شایسته احترام و تکریم است.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر با بیان اینکه شهدا نزد خداوند زنده‌اند، خاطرنشان کرد: خانواده شهدا اگرچه داغ عزیزان خود را بر دل دارند، اما این داغ با افتخار به مقام شهید و سربلندی در برابر فداکاری آنان همراه شده است.

وی برگزاری اجلاسیه شهدای عسلویه را فرصتی برای انتقال این فرهنگ به نسل‌های جدید دانست و گفت: وقتی نام و یاد شهدا در جامعه زنده نگه داشته می‌شود، در حقیقت بخشی از هویت و تاریخ این سرزمین به نسل آینده منتقل می‌شود.

۱۰ شهید اهل سنت عسلویه؛ نماد وحدت در دفاع از ایران

خرم‌دل با اشاره به ویژگی‌های اجلاسیه شهدای عسلویه اظهار کرد: از مجموع ۱۴ شهید این شهرستان، ۱۰ شهید از برادران اهل سنت هستند و این موضوع نشان می‌دهد که دفاع از ایران و ارزش‌های کشور، مرزهای مذهبی و قومی نمی‌شناسد.

وی افزود: خون شهدای شیعه و اهل سنت در کنار یکدیگر برای دفاع از کشور بر زمین ریخته شده و امروز نیز باید همین وحدت را به‌عنوان سرمایه‌ای مهم حفظ کنیم.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر تأکید کرد: شیعه و سنی، اقوام و گروه‌های مختلف باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند و اجازه ندهند اختلافات قومی و مذهبی به ابزاری برای ضربه زدن به انسجام ملی تبدیل شود.

مقاومت و وحدت؛ دو مؤلفه مهم عبور از تهدیدها

خرم‌دل با اشاره به فراز و نشیب‌های چهار دهه گذشته انقلاب اسلامی بیان کرد: انقلاب با حضور مردم به پیروزی رسید و همین مردم در سال‌های بعد نیز در برابر جنگ، ترور، کودتا، فتنه و تحریم ایستادند و از کشور و انقلاب دفاع کردند.

وی مقاومت را یکی از الزامات عبور از فشارها و تهدیدها دانست و تصریح کرد: بدون ایستادگی نمی‌توان به پیروزی‌های بزرگ دست یافت و امروز نیز حفظ آمادگی، تقویت انسجام داخلی و حرکت در مسیر ولایت از ضرورت‌های اساسی کشور است.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر افزود: دشمنان همواره تلاش کرده‌اند با ایجاد اختلاف میان مردم، قدرت ملی ایران را تضعیف کنند؛ بنابراین حفظ وحدت و همدلی باید در اولویت قرار گیرد.

ایران برای دفاع از منافع خود باید قدرتمند باشد

خرم‌دل با اشاره به ضرورت افزایش قدرت کشور در حوزه‌های مختلف گفت: قدرت جمهوری اسلامی ایران نباید صرفاً در یک حوزه تعریف شود، بلکه باید در عرصه‌های نظامی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی توانمند باشیم تا بتوانیم از استقلال، منافع ملی و جایگاه کشور دفاع کنیم.

وی با اشاره به سابقه مداخلات آمریکا در ایران، از کودتای ۲۸ مرداد گرفته تا ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران، حمایت از عراق در جنگ تحمیلی و اعمال تحریم‌ها، اظهار کرد: تقابل آمریکا با ملت ایران موضوعی مربوط به سال‌های پس از انقلاب نیست و سابقه این مداخلات به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بازمی‌گردد.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر همچنین با اشاره به تحولات و درگیری‌های اخیر منطقه و اهداف اعلام‌شده دشمنان علیه ایران گفت: دشمنان با وجود اقداماتی که انجام دادند، نتوانستند به اهداف اعلام‌شده خود دست پیدا کنند و حفظ آمادگی دفاعی و تداوم مقاومت، لازمه صیانت از دستاوردهای کشور است.