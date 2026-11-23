گروه استان‌ها - نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به سابقه مقاومت مردم این استان در برابر قدرت‌های بیگانه، گفت: اگر آمریکایی‌ها بخواهند در برابر ملت ایران قرار بگیرند، خلیج فارس به گورستان آمریکایی‌ها تبدیل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر ، «غلامعلی صفایی بوشهری» نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، دوشنبه‌شب در مراسم یادواره شهدای آبدان و سیزدهمین سالروز تدفین دو شهید گمنام این شهر، با تقدیر از حضور مردم در این مراسم اظهار کرد: شهدا و ملت ایران به فرماندهی رهبر معظم انقلاب، حماسه‌ای بزرگ در خلیج فارس رقم زدند و شکست‌های سنگینی را به دشمن تحمیل کردند.

وی افزود: این شکست تنها محدود به میدان نبرد نبود، بلکه آثار آن به داخل آمریکا نیز رسید و نشان داد قدرت ملت ایران و جبهه مقاومت، معادلات دشمنان را برهم زده است. این مسیر، آغاز پیروزی‌های پی‌درپی خواهد بود.

امام جمعه بوشهر با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر فرهنگ مقاومت و مبارزه با استعمار در میان مردم استان بوشهر گفت: مردم این دیار از گذشته تاکنون در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های خارجی ایستاده‌اند و تاریخ بوشهر گواه روشنی بر این واقعیت است.

صفایی بوشهری ادامه داد: آمریکایی‌ها زمانی می‌گفتند بوشهر را تجزیه می‌کنیم و خارگ را جدا خواهیم کرد، چراکه این منطقه دارای منابع نفتی است؛ اما آیا واقعاً چنین جرأتی دارند؟ انگلیس و هلند پیش از این در این منطقه حضور داشتند، اما سرانجام چیزی جز شکست نصیب آنان نشد.

وی خطاب به آمریکایی‌ها گفت: به بوشهر نگاه کنید؛ از حضور انگلیس در این سرزمین چیزی جز یک گورستان باقی نمانده است. اگر می‌خواهید گورستان دیگری به این سرزمین اضافه شود، بیایید تا گورستان آمریکایی‌ها را نیز ایجاد کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر جایگاه راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز اظهار کرد: امروز خلیج فارس متعلق به ملت ایران است و تنگه هرمز نیز در اختیار نیروهای جمهوری اسلامی قرار دارد و کشور با قدرت در مسیر خود حرکت می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه شهدا در فرهنگ عاشورا گفت: نام و راه شهدا با نام حضرت اباعبدالله الحسین(ع) پیوند خورده است و ملت ایران همچنان راه مقاومت و ایستادگی را ادامه خواهد داد.

صفایی بوشهری خاطرنشان کرد: مردم استان بوشهر تا آخرین نفس از حریم ولایت و خلیج فارس دفاع خواهند کرد و اجازه نخواهند داد دشمنان چشم طمع به این سرزمین داشته باشند.

در بخش پایانی مراسم، پرچمی منقش به دست‌خط رهبر معظم انقلاب اسلامی به اهتزاز درآمد که فضای ویژه‌ای به یادواره شهدای آبدان بخشید.