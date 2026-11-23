گروه استان‌ها - استاندار بوشهر با اشاره به شرایط موجود تولید و مصرف انرژی گفت: در شرایط کنونی، برای عبور از فصل سرما با کمترین چالش، مصرف بهینه و صرفه جویی ضرورت دارد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر ، «ارسلان زارع» استاندار بوشهر، در نشست مدیریت مصرف انرژی و سوخت استان اظهار کرد: در شرایط کنونی و با توجه به نقش راهبردی انرژی در توسعه اقتصادی، پایداری تولید و تأمین رفاه عمومی، ضرورت مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در حامل‌های انرژی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

وی افزود: استان بوشهر به عنوان قطب مهم انرژی کشور علاوه بر ایفای نقش ملی در تولید و تأمین انرژی، باید در زمینه فرهنگ‌سازی، اصلاح الگوی مصرف و بهره‌گیری بهینه از منابع نیز پیشگام باشد. از این‌رو، صرفه‌جویی را نباید صرفاً یک ضرورت مقطعی، بلکه باید مسئولیتی ملی و راهبردی برای صیانت از سرمایه‌های کشور و تضمین پایداری انرژی در آینده دانست.

استاندار بوشهر با بیان اینکه تنها راه عبور از فصل سرد، استفاده از ظرفیت حداکثر تولید و صرفه جویی است، تصریح کرد: مدیران و کارکنان و پیمانکاران طرف قرارداد با شرکت ملی گاز تلاش می‌کند گاز از دست رفته را برگردانند، اما بدیهی است برای تحقق کامل هدف به زمان بیشتری فراتر از فصل زمستان امسال نیاز است.

وی بر ضرورت یک حرکت جمعی فرهنگی و رسانه‌ای خاطرنشان کرد و افزود: صدا و سیمای مرکز استان، اصحاب رسانه و تشکل‌های مردم نهاد با تولید و انتشار محتوای خوب و اقناعی در زمینه صرفه جویی کمک کنند و مدیران دستگاه‌های تخصصی نیز در جلسات گفتگوی مستقیم با مردم شرکت کنند.

زارع، همچنین خواستار الگو بودن دستگاه‌های اجرایی در مصرف بهینه انرژی شد و با اشاره به ضرورت بازدید میدانی از دستگاه‌های اجرایی همچنین گفت: باید کمیته هایی هماهنگ شوند تا با همکاری مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط برق، گاز و آب از ادارات مرکز استان و شهرستان‌ها بازدید و از میزان مصرف ارزیابی کنند.